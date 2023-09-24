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هجمات جوية روسية على أوكرانيا تسفر عن سقوط قتلى وجرحى في خيرسون

9/24/2023 7:20:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كييف‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬لقي‭ ‬شخصان‭ ‬حتفهما‭ ‬وأصيب‭ ‬عدد‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬بجروح‭ ‬جراء‭ ‬هجمات‭ ‬جوية‭ ‬روسية‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬خيرسون‭ ‬جنوبي‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭. ‬

‭ ‬ولقيت‭ ‬امرأة‭ ‬حتفها‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بيريسلاف‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬دنيبرو،‭ ‬أمس،‭ ‬كما‭ ‬لقي‭ ‬رجل‭ ‬حتفه‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬لفوي‭. ‬وأصيب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬الطائرات‭ ‬الروسية‭. ‬

واستعاد‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬نهر‭ ‬دنيبرو‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭. ‬

وبحسب‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬شنت‭ ‬روسيا‭ ‬أيضا‭ ‬هجمات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬أوديسا‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أمس‭. ‬

‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬ذكرت‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬شنت‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬كورسك،‭ ‬جنوبي‭ ‬روسيا‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬الأوكرانية‭. ‬

‭ ‬وقالت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أوكرانية‭ ‬إن‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬شنت‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬المقر‭ ‬المحلي‭ ‬لجهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الداخلية‭ ‬الروسي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬استهدفت‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬ثانية‭ ‬مصفاة‭ ‬لتكرير‭ ‬النفط‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬الجنوب‮»‬‭ ‬القتالية‭ ‬التابعة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الروسية‭ ‬جورجي‭ ‬ميناشفيلي،‭ ‬لوكالة‭ ‬تاس‭ ‬الروسية‭ ‬للأنباء‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬سلاح‭ ‬الطيران‭ ‬التابع‭ ‬للمجموعة‭ ‬القتالية‭ ‬قام‭ ‬بشن‭ ‬هجمات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬23‭ ‬منطقة‭ ‬خاضعة‭ ‬للسيطرة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دونيتسك،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬ثلاثة‭ ‬مستودعات‭ ‬ذخيرة‭ ‬ومركز‭ ‬للتحكم‭ ‬في‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أهداف‭ ‬أخرى‭. ‬

وأضاف‭ ‬ميناشفيلي‭: ‬‮«‬شنت‭ ‬طائرات‭ ‬المجموعة‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬الجنود‭ ‬والمعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬منطقة‭. ‬وخلال‭ ‬القتال‭ ‬تكبد‭ ‬العدو‭ ‬خسائر‭ ‬شملت‭ ‬مدفع‭ ‬هاوتزر‭ ‬أمريكي‭ ‬الصنع‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬إم‭ ‬777،‭ ‬ومنظومة‭ ‬صواريخ‭ ‬أرض‭ ‬جو‭ ‬بريطانية‭ ‬الصنع‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬ستورمر‮»‬،‭ ‬وشاحنتين‭ ‬صغيرتين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬مستودعات‭ ‬ذخيرة‭ ‬ومركز‭ ‬للتحكم‭ ‬في‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬وموقع‭ ‬للمراقبة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬تاس‭ ‬الروسية‭ ‬للأنباء‭. ‬

وقال‭ ‬ميناشفيلي‭ ‬أيضا‭ ‬إن‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬دمرت‭ ‬10‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬أوكرانية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مستوطنات‭ ‬فيسيولايا‭ ‬دولينا‭ ‬وبيلوجوروفكا‭ ‬وبيرفومايسكوي‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬دونيتسك‭ ‬الشعبية‭. ‬

وأضاف‭ ‬ميناشفيلي‭ ‬أن‭ ‬وحدات‭ ‬المجموعة‭ ‬القتالية،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الطائرات‭ ‬والمدفعية،‭ ‬صدت‭ ‬ثلاث‭ ‬هجمات‭ ‬شنتها‭ ‬مجموعات‭ ‬هجومية‭ ‬أوكرانية‭ ‬في‭ ‬مارينكا‭ ‬وأفدييفكا‭. ‬

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