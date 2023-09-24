هجمات جوية روسية على أوكرانيا تسفر عن سقوط قتلى وجرحى في خيرسون

هجمات جوية روسية على أوكرانيا تسفر عن سقوط قتلى وجرحى في خيرسون
التاريخ
9/24/2023 7:20:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كييف – الوكالات: لقي شخصان حتفهما وأصيب عدد آخر من الأشخاص بجروح جراء هجمات جوية روسية على منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا، بحسب السلطات المحلية.
ولقيت امرأة حتفها في بلدة بيريسلاف الواقعة على نهر دنيبرو، أمس، كما لقي رجل حتفه في قرية لفوي. وأصيب عدد من الأشخاص جراء القصف الذي شنته الطائرات الروسية.
واستعاد الجيش الأوكراني جزءا من المنطقة الواقعة شمال غرب نهر دنيبرو في نوفمبر الماضي.
وبحسب القوات الجوية الأوكرانية شنت روسيا أيضا هجمات جوية على منطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود ومناطق أخرى في جنوب أوكرانيا أمس.
من جهة أخرى، ذكرت الاستخبارات الأوكرانية أمس أن طائرة مسيرة شنت هجوما على أهداف في كورسك، جنوبي روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن طائرة مسيرة شنت هجوما على المقر المحلي لجهاز الاستخبارات الداخلية الروسي، في حين استهدفت طائرة مسيرة ثانية مصفاة لتكرير النفط.
وقال المتحدث باسم مجموعة «الجنوب» القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية جورجي ميناشفيلي، لوكالة تاس الروسية للأنباء أمس، إن سلاح الطيران التابع للمجموعة القتالية قام بشن هجمات جوية على 23 منطقة خاضعة للسيطرة الأوكرانية في منطقة دونيتسك، ما أدى إلى تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ومركز للتحكم في الطائرات المسيرة، من بين أهداف أخرى.
وأضاف ميناشفيلي: «شنت طائرات المجموعة هجمات على الجنود والمعدات العسكرية في 23 منطقة. وخلال القتال تكبد العدو خسائر شملت مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز إم 777، ومنظومة صواريخ أرض جو بريطانية الصنع من طراز «ستورمر»، وشاحنتين صغيرتين، بالإضافة إلى ثلاثة مستودعات ذخيرة ومركز للتحكم في الطائرات المسيرة وموقع للمراقبة»، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.
وقال ميناشفيلي أيضا إن الدفاعات الجوية دمرت 10 طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق مستوطنات فيسيولايا دولينا وبيلوجوروفكا وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف ميناشفيلي أن وحدات المجموعة القتالية، بالتعاون مع الطائرات والمدفعية، صدت ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانية في مارينكا وأفدييفكا.
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