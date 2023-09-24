بدء التسجيل لبطاقات الإعلاميين لمسابقات الاتحاد البحريني لكرة القدم

بدء التسجيل لبطاقات الإعلاميين لمسابقات الاتحاد البحريني لكرة القدم
التاريخ
9/24/2023 7:20:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الاتحاد البحريني لكرة القدم: يعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم بدء استقبال طلبات الحصول على البطاقة الإعلامية الخاصة بتغطية مسابقات الموسم الرياضي 2023-2024. ويهيب الاتحاد بالإعلاميين الراغبين في الحصول على البطاقة الإعلامية، إرسال النموذج الخاص بالبطاقة على البريد الإلكتروني
media@bfa . bh
، وذلك بعد ملء البيانات الخاصة بالإعلامي (سواء كان صحفيا أو مصورا أو الناقل التلفزيوني «قناة البحرين الرياضية»). وتتضمن البيانات الاسم والصفة والجهة، بالإضافة إلى صورة شخصية. ويمكن للإعلاميين الحصول على نموذج البطاقة في الرابط
https :// shorturl . at / akCW 1
وسيكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 موعدًا أخيرًا لتلقي الطلبات في المرحلة الأولى.
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