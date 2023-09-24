Monday, 25 September 2023 03:21 GMT

بدء التسجيل لبطاقات الإعلاميين لمسابقات الاتحاد البحريني لكرة القدم

9/24/2023 7:20:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬يعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بدء‭ ‬استقبال‭ ‬طلبات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الإعلامية‭ ‬الخاصة‭ ‬بتغطية‭ ‬مسابقات‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023-2024‭. ‬ويهيب‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالإعلاميين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الإعلامية،‭ ‬إرسال‭ ‬النموذج‭ ‬الخاص‭ ‬بالبطاقة‭ ‬على‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‮
 media@bfa ‭.‬ bh
‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ملء‭ ‬البيانات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالإعلامي‭ (‬سواء‭ ‬كان‭ ‬صحفيا‭ ‬أو‭ ‬مصورا‭ ‬أو‭ ‬الناقل‭ ‬التلفزيوني‭ ‬‮«‬قناة‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضية‮»‬‭). ‬وتتضمن‭ ‬البيانات‭ ‬الاسم‭ ‬والصفة‭ ‬والجهة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬صورة‭ ‬شخصية‭. ‬ويمكن‭ ‬للإعلاميين‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نموذج‭ ‬البطاقة‭ ‬في‭ ‬الرابط‮
 https ‭://‬ shorturl ‭.‬ at ‭/‬ akCW 1‮
‬وسيكون‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬28‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬موعدًا‭ ‬أخيرًا‭ ‬لتلقي‭ ‬الطلبات‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭.‬

MENAFN24092023000055011008ID1107131502

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث