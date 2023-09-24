بدء التسجيل لبطاقات الإعلاميين لمسابقات الاتحاد البحريني لكرة القدم

الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬يعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بدء‭ ‬استقبال‭ ‬طلبات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الإعلامية‭ ‬الخاصة‭ ‬بتغطية‭ ‬مسابقات‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023-2024‭. ‬ويهيب‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالإعلاميين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الإعلامية،‭ ‬إرسال‭ ‬النموذج‭ ‬الخاص‭ ‬بالبطاقة‭ ‬على‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‮

‬ media@bfa ‭.‬ bh ‮

‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ملء‭ ‬البيانات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالإعلامي‭ (‬سواء‭ ‬كان‭ ‬صحفيا‭ ‬أو‭ ‬مصورا‭ ‬أو‭ ‬الناقل‭ ‬التلفزيوني‭ ‬‮«‬قناة‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضية‮»‬‭). ‬وتتضمن‭ ‬البيانات‭ ‬الاسم‭ ‬والصفة‭ ‬والجهة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬صورة‭ ‬شخصية‭. ‬ويمكن‭ ‬للإعلاميين‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نموذج‭ ‬البطاقة‭ ‬في‭ ‬الرابط‮

‬ https ‭://‬ shorturl ‭.‬ at ‭/‬ akCW 1‮

‬وسيكون‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬28‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬موعدًا‭ ‬أخيرًا‭ ‬لتلقي‭ ‬الطلبات‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭.‬