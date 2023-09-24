خالد بن حمد يستقبل رئيس لجنة البارالمبية الدولية

استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬أندرو‭ ‬بارسونز،‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بحضور‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الماجد‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

تأتي‭ ‬زيارة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬للبحرين‭ ‬لحضور‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬2023‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بزيارة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬واللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الرياضة‭ ‬البارالمبية‭ ‬وتطويرها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭. ‬وأشاد‭ ‬بجهود‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المشاركة‭ ‬والتوعية‭ ‬بقضايا‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭.‬

تعد‭ ‬استضافة‭ ‬الاجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬للمملكة‭ ‬للترويج‭ ‬للرياضة‭ ‬البارالمبية‭ ‬وزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بها،‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدراتها‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬