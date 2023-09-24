خالد بن حمد يستقبل رئيس لجنة البارالمبية الدولية

خالد بن حمد يستقبل رئيس لجنة البارالمبية الدولية
التاريخ
9/24/2023 7:20:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استقبل الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة نائب رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسونز، بمناسبة زيارته لمملكة البحرين بحضور السيد علي بن محمد الماجد الامين العام للجنة البارالمبية البحرينية.
تأتي زيارة رئيس اللجنة البارالمبية الدولية للبحرين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة البارالمبية الدولية 2023.
وقد أعرب الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة عن سعادته بزيارة رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة بين البحرين واللجنة البارالمبية الدولية في دعم الرياضة البارالمبية وتطويرها في المملكة وعلى المستوى الدولي. وأشاد بجهود اللجنة البارالمبية البحرينية في تعزيز المشاركة والتوعية بقضايا ذوي الإعاقة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.
تعد استضافة الاجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة البارالمبية الدولية في البحرين عام 2023 فرصة مهمة للمملكة للترويج للرياضة البارالمبية وزيادة الوعي بها، وتعزيز قدراتها في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية ذات الصلة.
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