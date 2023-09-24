افتتاحية مثيرة للبطل

‭ ‬تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان‮

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افتتح‭ ‬الخالدية‭ ‬بطل‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬بتحقيق‭ ‬انتصار‭ ‬مهم‭ ‬ومثير‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬سترة‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭.‬

وحصد‭ ‬الخالدية‭ ‬بهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬الثمين‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬نحو‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬اللقب‭.‬

أحرز‭ ‬هدفي‭ ‬الخالدية‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭ (‬‮١٩‬‭) ‬وضرغام‭ ‬إسماعيل‭ (‬‮٥٢‬‭).‬





إصابة‭ ‬في‭ ‬مقتل





وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق،‭ ‬أصاب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬منافسه‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬مقتل،‭ ‬وفاز‭ ‬عليه‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭.‬

وتقدم‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬بهدف‭ ‬جاسم‭ ‬خليف‭ (‬‮٦٥‬‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬تعادل‭ ‬الأهلي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مهاجمه‭ ‬عبدالله‭ ‬الحشاش،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتكفل‭ ‬البرازيلي‭ ‬تياغو‭ ‬اغوستو‭ ‬بالهدف‭ ‬القاتل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬‮٩٧‬‭). ‬وبذلك‭ ‬يبدأ‭ ‬الشرقاوية‭ ‬بطريقة‭ ‬مثالية‭ ‬مختلفة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬نحو‭ ‬طموح‭ ‬المنافسة‭.‬