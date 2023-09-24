افتتاحية مثيرة للبطل
التاريخ
9/24/2023 7:20:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تصوير: محمد سرحان
افتتح الخالدية بطل دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي مشواره في المسابقة بتحقيق انتصار مهم ومثير على حساب سترة بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب مدينة خليفة الرياضية، في ختام الجولة الأولى.
وحصد الخالدية بهذا الانتصار الثمين أول ثلاث نقاط في مسيرته نحو الحفاظ على اللقب.
أحرز هدفي الخالدية مهدي عبدالجبار (١٩) وضرغام إسماعيل (٥٢).
إصابة في مقتل
وفي المباراة الثانية التي أقيمت على ملعب المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد بنادي المحرق، أصاب الرفاع الشرقي منافسه الأهلي في مقتل، وفاز عليه بهدفين مقابل هدف واحد.
وتقدم الرفاع الشرقي بهدف جاسم خليف (٦٥)، ثم تعادل الأهلي عن طريق مهاجمه عبدالله الحشاش، قبل أن يتكفل البرازيلي تياغو اغوستو بالهدف القاتل في الدقيقة (٩٧). وبذلك يبدأ الشرقاوية بطريقة مثالية مختلفة هذا الموسم نحو طموح المنافسة.
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