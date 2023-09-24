المحرق يؤكد تعاقداته مع المحترفين

المحرق يؤكد تعاقداته مع المحترفين
التاريخ
9/24/2023 7:20:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد نادي المحرق تعاقده مع المحترفين الأمريكيين جوليس كولز و تايلور ويلكرسون لتمثيل الفريق الأول لكرة السلة في الموسم القادم ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وتمثيل الفريق في مشاركتيه الخارجيتين وهما بطولة العرب وبطولة غرب آسيا (السوبر ليغ).
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