الاتحاد يضم الأخوين كويد رسميا

الاتحاد يضم الأخوين كويد رسميا
التاريخ
9/24/2023 7:20:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب:أحمد الذهبة الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تعاقد نادي الاتحاد رسميا مع الأخوين محمد ويونس كويد لتمثيل الفريق الأول لكرة السلة في الموسم القادم ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وجرى التوقيع في مقر النادي بحضور رئيس مجلس الإدارة السيد أنور شرف ورئيس جهاز كرة السلة عمار البوسطة.
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