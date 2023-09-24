الصين تحرز الذهبية الأولى في سباق التجديف المزدوج للسيدات

الصين تحرز الذهبية الأولى في سباق التجديف المزدوج للسيدات
التاريخ
9/24/2023 7:20:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو (الصين) - (أ ف ب): أحرزت جمهورية الصين الشعبية الدولة المضيفة الميدالية الذهبية الاولى في دورة الألعاب الآسيوية التي افتتحت السبت في هانغجو، بفوز زو جياكي وكيو شيوبينغ في سباق التجديف المزدوج في الوزن الخفيف للسيدات أمس الأحد.
وأنهى الثنائي الصيني السباق في زمن 7 دقائق و6.78 ثوان متقدما بفارق 10 ثوان عن الأوزبكيتين لويزاخون إسلاموفا ومليكة تاجماتيفا اللتين حصلتا على الفضية، في حين كانت البرونزية من نصيب الإندونيسيتين تشلسي كوربوتي ورحمة موتيارا بوتري.
وتُوزع في اليوم الاول من الالعاب ميداليات في تسع رياضات مختلفة.
وتشهد رياضة السباحة سبع نهائيات في وقت لاحق الأحد، بالإضافة الى ميداليات في رياضة الرماية والووشو والجمباز والمبارزة والجودو والتايكوندو والخماسي الحديث (بنتاتلون).
وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ افتتح الألعاب السبت، بعد تأجيلها مدة عام بسبب النظام الصارم الذي فرضته الصين للقضاء على فيروس كوفيد-19، وانطلقت الدورة التي أقيمت لأول مرة في نيودلهي عام 1951، بمشاركة تفوق الألعاب الأولمبية، إذ يتنافس 12417 رياضيا ورياضية، يمثلون 45 دولة على مدى أسبوعين.
وتقام الألعاب في 54 موقعا (14 منها حديثة البناء)، معظمها في هانغجو ولكنها تمتد أيضا إلى مدن بعيدة مثل ونتسهو، على بعد 300 كيلومتر جنوبا.
ويُعدّ البلد المضيف المرشّح الأوفر حظًا لتصدر جدول الميداليات، حيث يضم وفدًا ضخمًا يبلغ قوامه نحو 800 رياضي، بينما تتنافس اليابان وكوريا الجنوبية على الوصافة.
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