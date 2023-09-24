الصين تحرز الذهبية الأولى في سباق التجديف المزدوج للسيدات

هانغجو‭ (‬الصين‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أحرزت‭ ‬جمهورية الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬الدولة‭ ‬المضيفة‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬افتتحت‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬هانغجو،‭ ‬بفوز‭ ‬زو‭ ‬جياكي‭ ‬وكيو‭ ‬شيوبينغ‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬التجديف‭ ‬المزدوج‭ ‬في‭ ‬الوزن‭ ‬الخفيف‭ ‬للسيدات‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

وأنهى‭ ‬الثنائي‭ ‬الصيني‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬7‭ ‬دقائق‭ ‬و6‭.‬78‭ ‬ثوان‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬10‭ ‬ثوان‭ ‬عن‭ ‬الأوزبكيتين‭ ‬لويزاخون‭ ‬إسلاموفا‭ ‬ومليكة‭ ‬تاجماتيفا‭ ‬اللتين‭ ‬حصلتا‭ ‬على‭ ‬الفضية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬البرونزية‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الإندونيسيتين‭ ‬تشلسي‭ ‬كوربوتي‭ ‬ورحمة‭ ‬موتيارا‭ ‬بوتري‭.‬

وتُوزع‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬الالعاب‭ ‬ميداليات‭ ‬في‭ ‬تسع‭ ‬رياضات‭ ‬مختلفة‭.‬

وتشهد‭ ‬رياضة‭ ‬السباحة‭ ‬سبع‭ ‬نهائيات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬الأحد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ميداليات‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الرماية‭ ‬والووشو‭ ‬والجمباز‭ ‬والمبارزة‭ ‬والجودو‭ ‬والتايكوندو‭ ‬والخماسي‭ ‬الحديث‭ (‬بنتاتلون‭).‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬افتتح‭ ‬الألعاب‭ ‬السبت،‭ ‬بعد‭ ‬تأجيلها‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬بسبب‭ ‬النظام‭ ‬الصارم‭ ‬الذي‭ ‬فرضته‭ ‬الصين‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬فيروس‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬وانطلقت‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬نيودلهي‭ ‬عام‭ ‬1951،‭ ‬بمشاركة‭ ‬تفوق‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية،‭ ‬إذ‭ ‬يتنافس‭ ‬12417‭ ‬رياضيا‭ ‬ورياضية،‭ ‬يمثلون‭ ‬45‭ ‬دولة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أسبوعين‭.‬

وتقام‭ ‬الألعاب‭ ‬في‭ ‬54‭ ‬موقعا‭ (‬14‭ ‬منها‭ ‬حديثة‭ ‬البناء‭)‬،‭ ‬معظمها‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬ولكنها‭ ‬تمتد‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬مدن‭ ‬بعيدة‭ ‬مثل‭ ‬ونتسهو،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬300‭ ‬كيلومتر‭ ‬جنوبا‭.‬

ويُعدّ‭ ‬البلد‭ ‬المضيف‭ ‬المرشّح‭ ‬الأوفر‭ ‬حظًا‭ ‬لتصدر‭ ‬جدول‭ ‬الميداليات،‭ ‬حيث‭ ‬يضم‭ ‬وفدًا‭ ‬ضخمًا‭ ‬يبلغ‭ ‬قوامه‭ ‬نحو‭ ‬800‭ ‬رياضي،‭ ‬بينما‭ ‬تتنافس‭ ‬اليابان‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬الوصافة‭.‬