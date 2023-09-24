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أسيفا تحطم الرقم القياسي العالمي في الماراثون

9/24/2023 7:20:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حطمت‭ ‬العداءة‭ ‬الاثيوبية‭ ‬تيغيست‭ ‬أسيفا‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الماراثون‭ (‬42.195‭ ‬كلم‭) ‬بتسجيلها‭ ‬زمنا‭ ‬مقداره‭ ‬2‭.‬11‭.‬53‭ ‬ساعتين‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬برلين،‭ ‬اي‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬دقيقتين‭ ‬من‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭.‬

وكان‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬حوزة‭ ‬الكينية‭ ‬بريجيد‭ ‬كوسغي‭ ‬ومقداره‭ ‬2‭.‬14‭.‬04‭ ‬س‭ ‬سجلته‭ ‬في‭ ‬ماراثون‭ ‬شيكاغو‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

وباتت‭ ‬أسفا‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬26‭ ‬عاما،‭ ‬اول‭ ‬عداءة‭ ‬تنزل‭ ‬تحت‭ ‬حاجز‭ ‬ساعتين‭ ‬و12‭ ‬دقيقة‭ ‬وقد‭ ‬احتفظت‭ ‬بالتالي‭ ‬باللقب‭ ‬الذي‭ ‬احرزته‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬ايضا‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬سجلت‭ ‬2‭.‬15‭.‬37‭ ‬ساعتين‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬الرجال،‭ ‬حقق‭ ‬الكيني‭ ‬ايليود‭ ‬كيبشوغي‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬برلين‭ ‬بتسجيله‭ ‬2.02.42‭ ‬ساعتين‭.‬

ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬العداء‭ ‬الكيني‭ ‬من‭ ‬تحطيم‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬على‭ ‬المضمار‭ ‬ذاته‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬حقق‭ ‬زمنا‭ ‬مقداره‭ ‬2‭.‬01‭.‬09‭ ‬ساعتين‭.‬

وبات‭ ‬كيبشوغي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬38‭ ‬عاما‭ ‬العداء‭ ‬الاكثر‭ ‬تتويجا‭ ‬في‭ ‬ماراثون‭ ‬برلين‭ ‬مع‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬اعوام‭ ‬2015‭ ‬و2017‭ ‬و2018‭ ‬و2022‭ ‬واليوم،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬يتساوى‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المرات‭ ‬مع‭ ‬الاثيوبي‭ ‬الشهير‭ ‬هايله‭ ‬جبريسيلاسي‭ (‬اعوام‭ ‬2006‭ ‬و2007‭ ‬و2008‭ ‬و2009‭).
‬وسيحاول‭ ‬كيبشوغي‭ ‬احرز‭ ‬ذهبية‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬الالعاب‭ ‬الاولمبية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬الصيف‭ ‬القادم‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬طوق‭ ‬عنقه‭ ‬بالمعدن‭ ‬الاصفر‭ ‬في‭ ‬اولمبيادي‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬وطوكيو‭ ‬2021‭ ‬واذا‭ ‬قدر‭ ‬له‭ ‬ذلك،‭ ‬سيحقق‭ ‬انجازا‭ ‬لم‭ ‬يسبقه‭ ‬اليه‭ ‬اي‭ ‬عداء‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭.‬


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