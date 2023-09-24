سيطرة صينية مطلقة في الحوض

هانغجو‭ (‬الصين‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬احرز‭ ‬السباح‭ ‬الصيني‭ ‬وانغ‭ ‬شون‭ ‬ذهبية‭ ‬سباق‭ ‬200‭ ‬م‭ ‬متنوعة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الالعاب‭ ‬الاسيوية‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية‭ ‬مسجلا‭ ‬رقم‭ ‬قياسيا‭ ‬آسيويا‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬حيث‭ ‬سيطر‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬سيطرة‭ ‬مطلقة‭ ‬على‭ ‬الحوض‭ ‬بإحرازه‭ ‬الذهبيات‭ ‬السبع‭ ‬اليوم‭.‬

وسجل‭ ‬وانغ‭ ‬1‭.‬54‭.‬62‭ ‬دقيقة‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬كين‭ ‬هايانغ‭ (‬1.57.41‭ ‬د‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬جاء‭ ‬الياباني‭ ‬دايا‭ ‬سيتو‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬ثالثا‭ ‬مسجلا‭ ‬1.58.35‭ ‬د‭.‬

وفي‭ ‬سباق‭ ‬200‭ ‬م‭ ‬فراشة‭ ‬للسيدات،‭ ‬احتفظت‭ ‬البطلة‭ ‬الاولمبية‭ ‬الصينية‭ ‬زهانغ‭ ‬يوفي‭ ‬بلقبها‭ ‬الاسيوي‭ ‬مسجلة‭ ‬2‭.‬05‭.‬57‭ ‬دقيقة‭ ‬محققة‭ ‬رقما‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬الاسياد،‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬مواطنتها‭ ‬يو‭ ‬ليان‭ (‬2.08.31د‭) ‬وحلت‭ ‬اليابانية‭ ‬هيروكو‭ ‬ماكينو‭ ‬ثالثة‭ ‬مع‭ ‬2‭.‬09‭.‬22‭ ‬دقيقة‭.‬

وأحرزت‭ ‬الصينية‭ ‬لي‭ ‬بينغجي‭ ‬ذهبية‭ ‬سباق‭ ‬1500‭ ‬م‭ ‬حرة‭.‬

وتقدت‭ ‬بينغجي‭ ‬على‭ ‬مواطنتها‭ ‬غاو‭ ‬ويزهونغ‭ ‬مسجلة‭ ‬15‭.‬51‭.‬18‭ ‬دقيقة‭ ‬مقابل‭ ‬16‭.‬05‭.‬73‭ ‬لصاحبة‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وجاءت‭ ‬اليابانية‭ ‬يوكيمي‭ ‬مورياما‭ ‬ثالثة‭ (‬16.17.78‭ ‬د‭).‬

واستمرت‭ ‬السيطرة‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬حوض‭ ‬السباحة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬احراز‭ ‬بان‭ ‬زهانلي‭ ‬ذهبية‭ ‬سباق‭ ‬100‭ ‬م‭ ‬حرة‭ ‬للرجال‭ ‬مسجلا‭ ‬رقما‭ ‬آسيويا‭ ‬جديدا‭ ‬مقداره‭ ‬46.97‭ ‬ثانية‭ ‬ليتفوق‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬وانغ‭ ‬هاويو‭ (‬48.02‭ ‬ث‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬جاء‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬هوانغ‭ ‬سون‭ ‬وو‭ ‬ثالثا‭ (‬48.04‭ ‬ث‭).‬

وحذا‭ ‬حذوه‭ ‬مواطنه‭ ‬جو‭ ‬جيايو‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬مرتين،‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬100‭ ‬م‭ ‬ظهر‭ ‬مسجلا‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬اسيويا‭ ‬جديدا‭.‬

وسجل‭ ‬جيايو‭ ‬52‭.‬23‭ ‬ثانية‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬الياباني‭ ‬ايري‭ ‬ريوسوكي‭ (‬53.46‭ ‬ث‭) ‬والكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬لي‭ ‬يوهو‭ (‬53.54‭ ‬ث‭).‬

وأحرز‭ ‬منتخب‭ ‬الصين‭ ‬للسيدات‭ ‬سباق‭ ‬التتابع‭ ‬4‭ ‬مرات‭ ‬100‭ ‬م‭ ‬مسجلا‭ ‬3‭.‬33‭.‬96‭ ‬دقائق‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الياباني‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬نال‭ ‬منتخب‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭.‬

وأحرزت‭ ‬الصينية‭ ‬ذهبية‭ ‬سباق‭ ‬50‭ ‬تانغ‭ ‬كيانتيغ‭ ‬مسجلة‭ ‬29‭.‬56‭ ‬ثانية‭ ‬متفوقة‭ ‬على‭ ‬اليابانية‭ ‬ساتومي‭ ‬سوزوكي‭ (‬30.14‭ ‬ث‭) ‬وشيفون‭ ‬هوغي‭ ‬من‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ (‬30.36‭ ‬ث‭).‬



