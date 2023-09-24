سيطرة صينية مطلقة في الحوض
التاريخ
9/24/2023 7:20:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو (الصين) - (أ ف ب): احرز السباح الصيني وانغ شون ذهبية سباق 200 م متنوعة في دورة الالعاب الاسيوية المقامة حاليا في هانغجو الصينية مسجلا رقم قياسيا آسيويا يوم أمس، حيث سيطر منتخب بلاده سيطرة مطلقة على الحوض بإحرازه الذهبيات السبع اليوم.
وسجل وانغ 1.54.62 دقيقة متقدما على مواطنه كين هايانغ (1.57.41 د)، في حين جاء الياباني دايا سيتو بطل العالم عام 2019 ثالثا مسجلا 1.58.35 د.
وفي سباق 200 م فراشة للسيدات، احتفظت البطلة الاولمبية الصينية زهانغ يوفي بلقبها الاسيوي مسجلة 2.05.57 دقيقة محققة رقما جديدا في الاسياد، متقدمة على مواطنتها يو ليان (2.08.31د) وحلت اليابانية هيروكو ماكينو ثالثة مع 2.09.22 دقيقة.
وأحرزت الصينية لي بينغجي ذهبية سباق 1500 م حرة.
وتقدت بينغجي على مواطنتها غاو ويزهونغ مسجلة 15.51.18 دقيقة مقابل 16.05.73 لصاحبة المركز الثاني، وجاءت اليابانية يوكيمي مورياما ثالثة (16.17.78 د).
واستمرت السيطرة الصينية في حوض السباحة من خلال احراز بان زهانلي ذهبية سباق 100 م حرة للرجال مسجلا رقما آسيويا جديدا مقداره 46.97 ثانية ليتفوق على مواطنه وانغ هاويو (48.02 ث)، في حين جاء الكوري الجنوبي هوانغ سون وو ثالثا (48.04 ث).
وحذا حذوه مواطنه جو جيايو بطل العالم مرتين، بفوزه في سباق 100 م ظهر مسجلا رقما قياسيا اسيويا جديدا.
وسجل جيايو 52.23 ثانية متقدما على الياباني ايري ريوسوكي (53.46 ث) والكوري الجنوبي لي يوهو (53.54 ث).
وأحرز منتخب الصين للسيدات سباق التتابع 4 مرات 100 م مسجلا 3.33.96 دقائق متفوقا على نظيره الياباني بفارق كبير في حين نال منتخب هونغ كونغ الميدالية البرونزية.
وأحرزت الصينية ذهبية سباق 50 تانغ كيانتيغ مسجلة 29.56 ثانية متفوقة على اليابانية ساتومي سوزوكي (30.14 ث) وشيفون هوغي من هونغ كونغ (30.36 ث).
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