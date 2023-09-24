الإمارات تفتتح رصيد العرب بفضية وبرونزية في الجودو

الإمارات تفتتح رصيد العرب بفضية وبرونزية في الجودو
التاريخ
9/24/2023 7:20:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو (الصين) - (أ ف ب): افتتحت الامارات رصيد العرب بفضية وبرونزية في الجودو بعد فوز بشيرلت خرولودوي بوزن تحت 52 كلغ وبايانمونخ نيرماندانخ بوزن تحت 66 كلغ على التوالي يوم أمس في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة حاليا في هانغجو الصينية.
وخسرت خرولودوي من اصول منغولية في نهائي وزن تحت 52 كلغ امام الاوزبكية ديورا كالديوروفا التي نالت الذهبية، في حين ذهبت البرونزية للكورية الجنوبية يرين يونغ والمنغولية سوسوربرام، وتعد ميدالية خرولودوي الاولى للإمارات على صعيد السيدات في الجودو في تاريخ دورات الالعاب الآسيوية، والثالثة بفئتي الرجال والسيدات، وقالت في تصريحات لـ«فرانس برس» بعد تتويجها: «انا سعيدة بإحراز اول فضية للإمارات في الجودو».
وأكدت ان «اخطاء تكتيكية ارتكبتها حالت دون احرازي الميدالية الذهبية»، مشيرة الى انها قدمت مستوى متواضعا في المباراة النهائية.
وفاز نيرماندانخ من اصول منغولية ايضا على الاوزبكي سردور نورلييف في وزن تحت 66 كلغ ليحرز البرونزية، وأكد نيرماندانخ انه كان يطمح إلى تحقيق الذهبية لكن الحظ لم يحالفه في الوصول الى النهائي.
وقال لوكالة فرانس برس: «انا سعيد جدا بالفوز رغم محاولتي الوصول إلى الذهب، لكن الطموح المقبل سيكون ذهبية أولمبياد باريس».
واضاف «سأتواجد هناك لإحراز ميدالية»، ولفت نارماند إلى ان «اللاعب قد يتعرض يوميا لصعوبات في مسيرته وأتمنى ان اتجنب التعرض للإصابات».
وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد الاماراتي للجودو خرولودوي ونيرماندانخ على الميداليتين، متوقعا المزيد في الاوزان المختلفة، وقال الدرعي: «ما تحقق حتى الان هو ثمار الاستعداد الجيد للدورة، والدعم الذي نلقاه من اللجنة الاولمبية الوطنية والقائمين على الرياضة، ونتوقع المزيد من الميداليات في المنافسات المقبلة».
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