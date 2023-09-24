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الإمارات تفتتح رصيد العرب بفضية وبرونزية في الجودو

9/24/2023 7:20:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬افتتحت‭ ‬الامارات‭ ‬رصيد‭ ‬العرب‭ ‬بفضية‭ ‬وبرونزية‭ ‬في‭ ‬الجودو‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬بشيرلت‭ ‬خرولودوي‭ ‬بوزن‭ ‬تحت‭ ‬52‭ ‬كلغ‭ ‬وبايانمونخ‭ ‬نيرماندانخ‭ ‬بوزن‭ ‬تحت‭ ‬66‭ ‬كلغ‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية‭.‬

وخسرت‭ ‬خرولودوي‭ ‬من‭ ‬اصول‭ ‬منغولية‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬52‭ ‬كلغ‭ ‬امام‭ ‬الاوزبكية‭ ‬ديورا‭ ‬كالديوروفا‭ ‬التي‭ ‬نالت‭ ‬الذهبية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ذهبت‭ ‬البرونزية‭ ‬للكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬يرين‭ ‬يونغ‭ ‬والمنغولية‭ ‬سوسوربرام،‭ ‬وتعد‭ ‬ميدالية‭ ‬خرولودوي‭ ‬الاولى‭ ‬للإمارات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬السيدات‭ ‬في‭ ‬الجودو‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬دورات‭ ‬الالعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬والثالثة‭ ‬بفئتي‭ ‬الرجال‭ ‬والسيدات،‭ ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لـ«فرانس‭ ‬برس‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تتويجها‭: ‬‮«‬انا‭ ‬سعيدة‭ ‬بإحراز‭ ‬اول‭ ‬فضية‭ ‬للإمارات‭ ‬في‭ ‬الجودو‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬ان‭ ‬‮«‬اخطاء‭ ‬تكتيكية‭ ‬ارتكبتها‭ ‬حالت‭ ‬دون‭ ‬احرازي‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬انها‭ ‬قدمت‭ ‬مستوى‭ ‬متواضعا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وفاز‭ ‬نيرماندانخ‭ ‬من‭ ‬اصول‭ ‬منغولية‭ ‬ايضا‭ ‬على‭ ‬الاوزبكي‭ ‬سردور‭ ‬نورلييف‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬66‭ ‬كلغ‭ ‬ليحرز‭ ‬البرونزية،‭ ‬وأكد‭ ‬نيرماندانخ‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬يطمح‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الذهبية‭ ‬لكن‭ ‬الحظ‭ ‬لم‭ ‬يحالفه‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬النهائي‭.‬

وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬انا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬بالفوز‭ ‬رغم‭ ‬محاولتي‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الذهب،‭ ‬لكن‭ ‬الطموح‭ ‬المقبل‭ ‬سيكون‭ ‬ذهبية‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬سأتواجد‭ ‬هناك‭ ‬لإحراز‭ ‬ميدالية‮»‬،‭ ‬ولفت‭ ‬نارماند‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬اللاعب‭ ‬قد‭ ‬يتعرض‭ ‬يوميا‭ ‬لصعوبات‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬وأتمنى‭ ‬ان‭ ‬اتجنب‭ ‬التعرض‭ ‬للإصابات‮»‬‭.‬

وهنأ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثعلوب‭ ‬الدرعي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاماراتي‭ ‬للجودو‭ ‬خرولودوي‭ ‬ونيرماندانخ‭ ‬على‭ ‬الميداليتين،‭ ‬متوقعا‭ ‬المزيد‭ ‬في‭ ‬الاوزان‭ ‬المختلفة،‭ ‬وقال‭ ‬الدرعي‭: ‬‮«‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬هو‭ ‬ثمار‭ ‬الاستعداد‭ ‬الجيد‭ ‬للدورة،‭ ‬والدعم‭ ‬الذي‭ ‬نلقاه‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬الوطنية‭ ‬والقائمين‭ ‬على‭ ‬الرياضة،‭ ‬ونتوقع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬

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