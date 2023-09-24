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الأندية الأردنية تعلّق مشاركتها في الدوري

9/24/2023 7:20:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عمان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سجلت‭ ‬الأندية‭ ‬الأردنية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬موقفا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬بتنفيذها‭ ‬قرار‭ ‬تعليق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ورفضها‭ ‬خوض‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة،‭ ‬وكان‭ ‬آخرهما‭ ‬مباراتي‭ ‬الوحدات‭ ‬أمام‭ ‬شباب‭ ‬الأردن‭ ‬ومعان‭ ‬أمام‭ ‬السلط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تغاضى‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬للعبة‭ ‬عن‭ ‬التطرق‭ ‬للمسألة‭.‬

واتخذت‭ ‬الأندية‭ ‬قرار‭ ‬تعليق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬تحقيق‭ ‬مطالبها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاردني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أبرزها‭ ‬صرف‭ ‬مبلغ‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أردني‭ ‬لكل‭ ‬نادٍ‭ ‬وإيجاد‭ ‬راعٍ‭ ‬رسمي‭ ‬لبطولات‭ ‬أندية‭ ‬المحترفين‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وعلمت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬أن‭ ‬أندية‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين‭ ‬ستجتمع‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬النادي‭ ‬الفيصلي‭ ‬لبحث‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬يحصل،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬فيه‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬للعبة‭ ‬عقد‭ ‬هيئته‭ ‬التنفيذية‭ ‬اجتماعا‭ ‬برئاسة‭ ‬الأمير‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬الحسين‭ ‬وبحضور‭ ‬كافة‭ ‬كوادره‭ ‬لمناقشة‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الأردنية‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬القادمة‭ (‬2023-2028‭).‬

وتجنب‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬الخبر‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬الإلكتروني‭ ‬التطرق‭ ‬لقضية‭ ‬تعليق‭ ‬الأندية‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬والإشارة‭ ‬لهذه‭ ‬المسألة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكره‭ ‬الاتحاد،‭ ‬تخلل‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬مستفيضة‭ ‬للمحاور‭ ‬الرئيسية‭ ‬للاستراتيجية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬والفئات‭ ‬العمرية‭ ‬وتطوير‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬النهوض‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬مروراً‭ ‬بتمكين‭ ‬الأندية،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الجانب‭ ‬التسويقي‭ ‬وتحسين‭ ‬التفاعل‭ ‬الجماهيري‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يتطلع‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬خطته‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وتحديد‭ ‬أهدافه‭ ‬الرئيسية‭ ‬للسنوات‭ ‬القادمة،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬إلى‭ ‬توجيه‭ ‬جهوده‭ ‬وعمل‭ ‬كوادره‭ ‬ولجانه‭ ‬ومختلف‭ ‬أركان‭ ‬المنظومة‭ ‬والشركاء،‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬نوعية،‭ ‬ضمن‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬محددة،‭ ‬ووفق‭ ‬آلية‭ ‬عمل‭ ‬متسلسلة‭ ‬تخضع‭ ‬للمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬والتقييم‭ ‬بشكل‭ ‬دوري،‭ ‬سعياً‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬أسرة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأردنية‭ ‬كافة‮»‬‭.‬

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