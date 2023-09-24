الأندية الأردنية تعلّق مشاركتها في الدوري

الأندية الأردنية تعلّق مشاركتها في الدوري
التاريخ
9/24/2023 7:20:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عمان - (أ ف ب): سجلت الأندية الأردنية لكرة القدم موقفا غير مسبوق بتنفيذها قرار تعليق المشاركة في الدوري ورفضها خوض مباريات المرحلة السادسة، وكان آخرهما مباراتي الوحدات أمام شباب الأردن ومعان أمام السلط، في حين تغاضى الاتحاد المحلي للعبة عن التطرق للمسألة.
واتخذت الأندية قرار تعليق المشاركة في الدوري إلى حين تحقيق مطالبها من قبل الاتحاد الاردني لكرة القدم، أبرزها صرف مبلغ 200 ألف دينار أردني لكل نادٍ وإيجاد راعٍ رسمي لبطولات أندية المحترفين للموسم الحالي 2023-2024.
وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب أن أندية دوري المحترفين ستجتمع الأحد في مقر النادي الفيصلي لبحث آخر المستجدات بشأن ما يحصل، في الوقت الذي أكد فيه الاتحاد المحلي للعبة عقد هيئته التنفيذية اجتماعا برئاسة الأمير علي بن الحسين وبحضور كافة كوادره لمناقشة الخطة الاستراتيجية لكرة القدم الأردنية خلال السنوات الخمس القادمة (2023-2028).
وتجنب الاتحاد في الخبر الذي نشره على موقعه الإلكتروني التطرق لقضية تعليق الأندية مشاركتها في الدوري والإشارة لهذه المسألة على الإطلاق.
وبحسب ما ذكره الاتحاد، تخلل الاجتماع مناقشة مستفيضة للمحاور الرئيسية للاستراتيجية، ولا سيما المنتخبات الوطنية والفئات العمرية وتطوير البطولات المحلية، إلى جانب النهوض بالبنية التحتية، مروراً بتمكين الأندية، وصولاً إلى الجانب التسويقي وتحسين التفاعل الجماهيري.
وأضاف: «يتطلع الاتحاد من خلال وضع خطته الاستراتيجية وتحديد أهدافه الرئيسية للسنوات القادمة، للمرة الأولى، إلى توجيه جهوده وعمل كوادره ولجانه ومختلف أركان المنظومة والشركاء، لتحقيق أهداف نوعية، ضمن فترة زمنية محددة، ووفق آلية عمل متسلسلة تخضع للمتابعة المستمرة والتقييم بشكل دوري، سعياً لتحقيق تطلعات أسرة كرة القدم الأردنية كافة».
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