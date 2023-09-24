فوز الإيطالي بيتسيكي وخروج بانيايا في فئة موتو جي بي (الهند)

‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فاز‭ ‬الايطالي‭ ‬ماركو‭ ‬بيتسيكي‭ (‬دوكاتي‭-‬في‭ ‬آر‭ ‬46‭) ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬الهند‭ ‬الكبرى‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬موتو‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬وشهد‭ ‬السباق‭ ‬خروج‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬الايطالي‭ ‬الآخر‭ ‬فرانتشيسكو‭ ‬بانيايا‭ ‬اثر‭ ‬تعرضه‭ ‬لحادث‭ ‬بعد‭ ‬انزلاقه‭ ‬عند‭ ‬احد‭ ‬المنعطفات‭. ‬

واحتل‭ ‬الاسباني‭ ‬خورخي‭ ‬مارتن‭ (‬دوكاتي‭ ‬براماك‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بسباق‭ ‬السبرينت‭ ‬السبت،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬جاء‭ ‬الفرنسي‭ ‬فابيو‭ ‬كوارتارارو‭ (‬ياماها‭) ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬ضئيل‭.‬

والفوز‭ ‬هو‭ ‬الثالث‭ ‬لبيتسيكي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬لكن‭ ‬السباق‭ ‬كان‭ ‬خيبة‭ ‬أمل‭ ‬بالنسبة‭ ‬لبانيايا،‭ ‬الذي‭ ‬فقد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬دراجته‭ ‬التي‭ ‬طارت‭ ‬في‭ ‬الهواء‭.‬

لا‭ ‬يزال‭ ‬الإيطالي‭ ‬يتصدر‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لكن‭ ‬الفارق‭ ‬تقلص‭ ‬الى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مارتن‭.‬

وحقق‭ ‬مارتن‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬السباق،‭ ‬حيث‭ ‬قفز‭ ‬إلى‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬موقعه‭ ‬الثاني،‭ ‬مع‭ ‬بانيايا‭ ‬وبيتسيكي‭ ‬في‭ ‬المركزين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭. ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تجاوز‭ ‬بيتسيكي‭ ‬بانيايا‭ ‬عند‭ ‬احد‭ ‬المنعطفات‭ ‬وحافظ‭ ‬على‭ ‬سرعته‭ ‬لزيادة‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬ثوانٍ‭ ‬في‭ ‬اللفات‭ ‬الخمس‭ ‬الأولى‭.‬

نجح‭ ‬بانيايا‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬مارتن‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬13‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتعرض‭ ‬لحادث‭ ‬ويخرج‭ ‬خالي‭ ‬الوفاض‭.‬

سيطر‭ ‬بعدها‭ ‬بيتسيكي‭ ‬على‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تقليصه‭ ‬ثلاث‭ ‬لفات‭ (‬21‭ ‬لفة‭) ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اشتكى‭ ‬الدراجون‭ ‬من‭ ‬الحرارة‭ ‬والرطوبة‭ ‬خلال‭ ‬تجارب‭ ‬الجمعة‭.‬