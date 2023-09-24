Monday, 25 September 2023 03:20 GMT

فوز الإيطالي بيتسيكي وخروج بانيايا في فئة موتو جي بي (الهند)

9/24/2023 7:20:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فاز‭ ‬الايطالي‭ ‬ماركو‭ ‬بيتسيكي‭ (‬دوكاتي‭-‬في‭ ‬آر‭ ‬46‭) ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬الهند‭ ‬الكبرى‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬موتو‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬وشهد‭ ‬السباق‭ ‬خروج‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬الايطالي‭ ‬الآخر‭ ‬فرانتشيسكو‭ ‬بانيايا‭ ‬اثر‭ ‬تعرضه‭ ‬لحادث‭ ‬بعد‭ ‬انزلاقه‭ ‬عند‭ ‬احد‭ ‬المنعطفات‭. ‬

واحتل‭ ‬الاسباني‭ ‬خورخي‭ ‬مارتن‭ (‬دوكاتي‭ ‬براماك‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بسباق‭ ‬السبرينت‭ ‬السبت،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬جاء‭ ‬الفرنسي‭ ‬فابيو‭ ‬كوارتارارو‭ (‬ياماها‭) ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬ضئيل‭.‬

والفوز‭ ‬هو‭ ‬الثالث‭ ‬لبيتسيكي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬لكن‭ ‬السباق‭ ‬كان‭ ‬خيبة‭ ‬أمل‭ ‬بالنسبة‭ ‬لبانيايا،‭ ‬الذي‭ ‬فقد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬دراجته‭ ‬التي‭ ‬طارت‭ ‬في‭ ‬الهواء‭.‬

لا‭ ‬يزال‭ ‬الإيطالي‭ ‬يتصدر‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لكن‭ ‬الفارق‭ ‬تقلص‭ ‬الى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مارتن‭.‬

وحقق‭ ‬مارتن‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬السباق،‭ ‬حيث‭ ‬قفز‭ ‬إلى‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬موقعه‭ ‬الثاني،‭ ‬مع‭ ‬بانيايا‭ ‬وبيتسيكي‭ ‬في‭ ‬المركزين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭. ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تجاوز‭ ‬بيتسيكي‭ ‬بانيايا‭ ‬عند‭ ‬احد‭ ‬المنعطفات‭ ‬وحافظ‭ ‬على‭ ‬سرعته‭ ‬لزيادة‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬ثوانٍ‭ ‬في‭ ‬اللفات‭ ‬الخمس‭ ‬الأولى‭.‬

نجح‭ ‬بانيايا‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬مارتن‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬13‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتعرض‭ ‬لحادث‭ ‬ويخرج‭ ‬خالي‭ ‬الوفاض‭.‬

سيطر‭ ‬بعدها‭ ‬بيتسيكي‭ ‬على‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تقليصه‭ ‬ثلاث‭ ‬لفات‭ (‬21‭ ‬لفة‭) ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اشتكى‭ ‬الدراجون‭ ‬من‭ ‬الحرارة‭ ‬والرطوبة‭ ‬خلال‭ ‬تجارب‭ ‬الجمعة‭.‬

MENAFN24092023000055011008ID1107131491

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث