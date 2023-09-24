فوز الإيطالي بيتسيكي وخروج بانيايا في فئة موتو جي بي (الهند)

فوز الإيطالي بيتسيكي وخروج بانيايا في فئة موتو جي بي (الهند)
التاريخ
9/24/2023 7:20:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
(أ ف ب): فاز الايطالي ماركو بيتسيكي (دوكاتي-في آر 46) بالمركز الأول في سباق جائزة الهند الكبرى للدراجات النارية في فئة موتو جي بي المرحلة الثالثة عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية يوم أمس، وشهد السباق خروج بطل العالم الايطالي الآخر فرانتشيسكو بانيايا اثر تعرضه لحادث بعد انزلاقه عند احد المنعطفات.
واحتل الاسباني خورخي مارتن (دوكاتي براماك)، الذي فاز بسباق السبرينت السبت، المركز الثاني في حين جاء الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) في المركز الثالث بفارق ضئيل.
والفوز هو الثالث لبيتسيكي هذا الموسم، لكن السباق كان خيبة أمل بالنسبة لبانيايا، الذي فقد السيطرة على دراجته التي طارت في الهواء.
لا يزال الإيطالي يتصدر بطولة العالم لكن الفارق تقلص الى 13 نقطة في ترتيب بطولة العالم عن صاحب المركز الثاني مارتن.
وحقق مارتن بداية قوية في السباق، حيث قفز إلى الصدارة من موقعه الثاني، مع بانيايا وبيتسيكي في المركزين الثاني والثالث. سرعان ما تجاوز بيتسيكي بانيايا عند احد المنعطفات وحافظ على سرعته لزيادة الفارق إلى أكثر من ثلاث ثوانٍ في اللفات الخمس الأولى.
نجح بانيايا في تجاوز مارتن في اللفة 13 قبل ان يتعرض لحادث ويخرج خالي الوفاض.
سيطر بعدها بيتسيكي على السباق الذي تم تقليصه ثلاث لفات (21 لفة) بعد أن اشتكى الدراجون من الحرارة والرطوبة خلال تجارب الجمعة.
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