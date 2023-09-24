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الزمالك يبحث عن الفوز الأول أمام المقاولون

9/24/2023 7:20:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تنطلق‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬للدوري‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بمواجهتين‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬حيث‭ ‬يستضيف‭ ‬الزمالك‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي‭ ‬المقاولون‭ ‬العرب،‭ ‬فيما‭ ‬يحل‭ ‬بيراميدز‭ ‬وصيف‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬ضيفا‭ ‬ثقيلا‭ ‬على‭ ‬البنك‭ ‬الاهلي‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬السلام‭.‬

ويسعى‭ ‬الزمالك‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الاول‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬بأقل‭ ‬الخسائر‭ ‬في‭ ‬افتتاحية‭ ‬مشواره‭ ‬بالمسابقة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بتعادله‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬بيراميدز‭ ‬2-2‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬يطمح‭ ‬المقاولون‭ ‬العرب‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬شوقي‭ ‬غريب‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬ايجابية‭ ‬لتعويض‭ ‬اثار‭ ‬الخسارة‭ ‬المفاجئة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الاولى‭ ‬امام‭ ‬ضيفه‭ ‬بلدية‭ ‬المحلة‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬دام‭ ‬15‭ ‬عاما‭.‬

ويخوض‭ ‬الزمالك‭ ‬المباراة‭ ‬بصفوف‭ ‬شبه‭ ‬مكتملة‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬الثنائي‭ ‬أحمد‭ ‬سيد‭ ‬‮«‬زيزو‮»‬‭ ‬وحاتم‭ ‬سكر‭ ‬من‭ ‬الايقاف‭ ‬والحارس‭ ‬محمد‭ ‬عواد‭ ‬بعد‭ ‬اكتمال‭ ‬شفائه،‭ ‬فيما‭ ‬يغيب‭ ‬محمود‭ ‬علاء‭ ‬للإيقاف‭ ‬عقب‭ ‬طرده‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬بيراميدز،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يواصل‭ ‬أحمد‭ ‬فتوح‭ ‬ومحمود‭ ‬حمدي‭ ‬‮«‬الونش‮»‬‭ ‬برنامجهما‭ ‬العلاجي‭.‬

وقال‭ ‬الكولومبي‭ ‬خوان‭ ‬كارلوس‭ ‬أوسوريو‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للزمالك‭: ‬‮«‬واجه‭ ‬فريقي‭ ‬منافسا‭ ‬قويا‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬بيراميدز،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬المنافس‭ ‬صرف‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬الصفقات‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬فريقي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬بأي‭ ‬صفقة‭ ‬بسبب‭ ‬أزمة‭ ‬القيد‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬أوسوريو‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭ ‬عقب‭ ‬لقاء‭ ‬بيراميدز‭ ‬انه‭ ‬والجهاز‭ ‬المعاون‭ ‬سيواصلون‭ ‬العمل‭ ‬والفريق‭ ‬سيتحسن،‭ ‬‮«‬سعيا‭ ‬لتصحيح‭ ‬الاخطاء‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬التشكيل‭ ‬الامثل‭ ‬وطريقة‭ ‬اللعب‭ ‬الافضل‭ ‬ونركز‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية،‭ ‬يسعى‭ ‬البنك‭ ‬الاهلي‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬مباراته‭ ‬الاولى‭ ‬امام‭ ‬طلائع‭ ‬الجيش‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬بيراميدز‭.‬

وعقد‭ ‬البرتغالي‭ ‬جايمي‭ ‬باتشيكو‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لبيراميدز‭ ‬اجتماعا‭ ‬عاصفا‭ ‬مع‭ ‬لاعبي‭ ‬فريقه‭ ‬حذرهم‭ ‬خلاله‭ ‬من‭ ‬التهاون‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‭.‬

وأوضح‭ ‬باتشيكو‭ ‬للاعبيه‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬الزمالك‭ ‬وأكد‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬تكرار‭ ‬هذه‭ ‬الأخطاء‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬بالمرة‭.‬

وتحدث‭ ‬باتشيكو‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬استغلال‭ ‬الفرص‭ ‬السهلة‭ ‬أمام‭ ‬مرمى‭ ‬المنافس‭ ‬والأخطاء‭ ‬الدفاعية‭ ‬التي‭ ‬كلفت‭ ‬فريقه‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭.‬

وأكد‭ ‬باتشيكو‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يسمح‭ ‬بأي‭ ‬تهاون‭ ‬أو‭ ‬تقصير‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬ويجب‭ ‬عدم‭ ‬التفريط‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬نقاط‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭. ‬ويستضيف‭ ‬ملعب‭ ‬المحلة‭ ‬غدا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مباراة‭ ‬بلدية‭ ‬المحلة‭ ‬المنتشي‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬المقاولون‭ ‬العرب‭ ‬مع‭ ‬سموحة‭ ‬الساقط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬الايجابي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ ‬امام‭ ‬الجونة‭.‬

ويلتقي‭ ‬فيوتشر‭ ‬العائد‭ ‬من‭ ‬الاسكندرية‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬ثمينة‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬فاركو،‭ ‬بملعب‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي،‭ ‬مع‭ ‬الداخلية‭ ‬صاحب‭ ‬المفاجأة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬إنبي‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭.‬

وفي‭ ‬ملعب‭ ‬بتروسبورت،‭ ‬يستضيف‭ ‬انبي‭ ‬يوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬طلائع‭ ‬الجيش،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يحل‭ ‬زد‭ ‬اف‭ ‬سي‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬الجونة‭ ‬بملعب‭ ‬خالد‭ ‬بشارة‭.‬

وفي‭ ‬لقاء‭ ‬الجريحين،‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬بملعب‭ ‬الجيش‭ ‬ببرج‭ ‬العرب،‭ ‬يلتقى‭ ‬المصري‭ ‬الذى‭ ‬تلقى‭ ‬اكبر‭ ‬خسارة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الاولي‭ ‬امام‭ ‬الاهلي‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬مع‭ ‬فاركو‭ ‬الذى‭ ‬خسر‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬امام‭ ‬فيوتشر‭.‬

وتختتم‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة‭ ‬بمواجهة‭ ‬بين‭ ‬الاسماعيلي‭ ‬عقب‭ ‬خسارته‭ ‬امام‭ ‬زد‭ ‬اف‭ ‬سي‭ ‬الصاعد‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬للدوري‭ ‬المصري‭ ‬وظهوره‭ ‬بمستوى‭ ‬متواضع‭ ‬اثار‭ ‬قلق‭ ‬جماهيره،‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬الاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬المنتشي‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬سيراميكا‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭.‬

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