الزمالك يبحث عن الفوز الأول أمام المقاولون

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة - (أ ف ب): تنطلق المرحلة الثانية للدوري المصري لكرة القدم بمواجهتين من العيار الثقيل حيث يستضيف الزمالك اليوم الاثنين، في ملعب القاهرة الدولي المقاولون العرب، فيما يحل بيراميدز وصيف النسخة الماضية ضيفا ثقيلا على البنك الاهلي في ملعب السلام.
ويسعى الزمالك الى تحقيق الفوز الاول له هذا الموسم بعد خروجه بأقل الخسائر في افتتاحية مشواره بالمسابقة هذا الموسم، بتعادله مع مضيفه بيراميدز 2-2.
في المقابل يطمح المقاولون العرب بقيادة مدربه شوقي غريب الى تحقيق نتيجة ايجابية لتعويض اثار الخسارة المفاجئة في المرحلة الاولى امام ضيفه بلدية المحلة العائد إلى بطولة الدوري بعد غياب دام 15 عاما.
ويخوض الزمالك المباراة بصفوف شبه مكتملة بعد عودة الثنائي أحمد سيد «زيزو» وحاتم سكر من الايقاف والحارس محمد عواد بعد اكتمال شفائه، فيما يغيب محمود علاء للإيقاف عقب طرده في مباراة بيراميدز، في حين يواصل أحمد فتوح ومحمود حمدي «الونش» برنامجهما العلاجي.
وقال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك: «واجه فريقي منافسا قويا جدا في لقاء بيراميدز، وخاصة أن المنافس صرف كثيرا على الصفقات على عكس فريقي الذي لم يقم بأي صفقة بسبب أزمة القيد».
واضاف أوسوريو في تصريحات صحفية عقب لقاء بيراميدز انه والجهاز المعاون سيواصلون العمل والفريق سيتحسن، «سعيا لتصحيح الاخطاء والوصول إلى التشكيل الامثل وطريقة اللعب الافضل ونركز على تحقيق الفوز في المباريات القادمة».
وفي مباراته الثانية، يسعى البنك الاهلي الذي خسر مباراته الاولى امام طلائع الجيش الى تحقيق الفوز على بيراميدز.
وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز اجتماعا عاصفا مع لاعبي فريقه حذرهم خلاله من التهاون في المباريات المقبلة.
وأوضح باتشيكو للاعبيه الأخطاء التي ظهرت خلال لقاء الزمالك وأكد لهم أن تكرار هذه الأخطاء غير مقبول بالمرة.
وتحدث باتشيكو عن عدم استغلال الفرص السهلة أمام مرمى المنافس والأخطاء الدفاعية التي كلفت فريقه هدفين في بداية الشوط الثاني.
وأكد باتشيكو أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في الموسم الحالي ويجب عدم التفريط في أي نقاط للمنافسة على لقب الدوري. ويستضيف ملعب المحلة غدا الثلاثاء مباراة بلدية المحلة المنتشي بفوزه على المقاولون العرب مع سموحة الساقط في فخ التعادل الايجابي في الوقت القاتل امام الجونة.
ويلتقي فيوتشر العائد من الاسكندرية بثلاث نقاط ثمينة بفوزه على فاركو، بملعب القاهرة الدولي، مع الداخلية صاحب المفاجأة الاولى في المسابقة بفوزه على إنبي بهدف نظيف.
وفي ملعب بتروسبورت، يستضيف انبي يوم الاربعاء طلائع الجيش، في حين يحل زد اف سي ضيفا على الجونة بملعب خالد بشارة.
وفي لقاء الجريحين، يوم الخميس بملعب الجيش ببرج العرب، يلتقى المصري الذى تلقى اكبر خسارة في المرحلة الاولي امام الاهلي برباعية نظيفة مع فاركو الذى خسر بهدفين نظيفين على ملعبه امام فيوتشر.
وتختتم مباريات المرحلة بمواجهة بين الاسماعيلي عقب خسارته امام زد اف سي الصاعد للمرة الاولى للدوري المصري وظهوره بمستوى متواضع اثار قلق جماهيره، مع ضيفه الاتحاد السكندري المنتشي بفوزه على سيراميكا بهدف نظيف.