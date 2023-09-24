فيرستابن على مشارف لقب ثالث تواليا وريد بول يُتوج ببطولة الصانعين

‭(‬اليابان‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬بات‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ (‬ريد‭ ‬بول‭) ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬التتويج‭ ‬بطلا‭ ‬للعالم‭ ‬لسباقات‭ ‬فورمولا‭ ‬واحد‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬بعد‭ ‬احرازه‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬اليابان‭ ‬الكبرى‭ ‬الاحد‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬سوزوكا‭ ‬امام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬ليقود‭ ‬فريقه‭ ‬الى‭ ‬احراز‭ ‬بطولة‭ ‬الصانعين‭.‬

وتقدم‭ ‬فيرستابن‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬تصدره‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬وحتى‭ ‬النهاية‭ ‬على‭ ‬سائقي‭ ‬ماكلارين‭ ‬البريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬والاسترالي‭ ‬اوسكار‭ ‬بياستري‭.‬

وحل‭ ‬رابعا‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬شارل‭ ‬لوكلير‭ ‬من‭ ‬موناكو‭ ‬وخامسا‭ ‬البريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ (‬مرسيدس‭) ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬7‭ ‬مرات‭.‬

وقال‭ ‬فيرستابن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬السباق‭ ‬‮«‬انها‭ ‬نهاية‭ ‬عطلة‭ ‬اسبوع‭ ‬رائعة‭ ‬وامر‭ ‬رائع‭ ‬الفوز‭ ‬هنا‭. ‬لكن‭ ‬الاهم‭ ‬كان‭ ‬الظفر‭ ‬ببطولة‭ ‬الصانعين‭ ‬واريد‭ ‬ان‭ ‬اهنىء‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬الحظيرة،‭ ‬نحن‭ ‬نعيش‭ ‬سنة‭ ‬مدهشة‮»‬‭.‬

اما‭ ‬نوريس‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ثانيا‭ ‬ايضا‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬سنغافورة‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬فقال‭ ‬‮«‬انطلاقتي‭ ‬كانت‭ ‬جيدة‭ ‬جدا‭ ‬وكدت‭ ‬اتخطى‭ ‬ماكس،‭ ‬لكن‭ ‬ماكس‭ ‬يبقى‭ ‬ماكس‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لسنا‭ (‬فريقه‭) ‬بعيدين‭ ‬كثيرا‭ ‬عن‭ ‬منافسة‭ ‬ريد‭ ‬بول‮»‬‭.‬

اما‭ ‬بياستري‭ ‬الذي‭ ‬اعتلى‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬‮«‬اشعر‭ ‬بأمر‭ ‬رائع،‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬سأتذكر‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‮»‬‭.‬

واوضح‭ ‬‮«‬لا‭ ‬استطيع‭ ‬شكر‭ ‬الفريق‭ ‬كفاية‭ ‬لمنحي‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‮»‬‭.‬

وانضم‭ ‬بياستري‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬إلى‭ ‬ماكلارين‭ ‬كسائق‭ ‬احتياطي‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬كسائق‭ ‬اساسي‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حقق‭ ‬أفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬له‭ ‬باحتلاله‭ ‬للمركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬بريطانيا‭ ‬الكبرى‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬سيلفرستون‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭.‬

‭-‬التتويج‭ ‬في‭ ‬قطر؟‭- ‬وساهم‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬الصانعين‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬كما‭ ‬وضع‭ ‬فيرستابن‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وربما‭ ‬خلال‭ ‬جائزة‭ ‬قطر‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سباق‭ ‬السبرينت‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬او‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬خلال‭ ‬السباق‭ ‬الرسمي‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬قدر‭ ‬لفيرستاين‭ ‬حسم‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬السبرينت،‭ ‬سيصبح‭ ‬اول‭ ‬بطل‭ ‬للعالم‭ ‬يُتوج‭ ‬خلال‭ ‬سباق‭ ‬السيرينت‭ ‬الذي‭ ‬استحدث‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬فعلي‭.‬

ويحصل‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬السبرينت‭ ‬على‭ ‬8‭ ‬نقاط‭. ‬

ويتقدم‭ ‬الهولندي‭ ‬على‭ ‬زميله‭ ‬المكسيكي‭ ‬سيرخيو‭ ‬بيريس‭ ‬بفارق‭ ‬177‭ ‬نقطة‭. ‬وتتبقى‭ ‬180‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬الستة‭ ‬المقبلة‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭.‬

والفوز‭ ‬هو‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬لفيرستابن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬علما‭ ‬بان‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬يفرض‭ ‬سيطرة‭ ‬شبه‭ ‬مطلقة‭ ‬على‭ ‬سباقات‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬بدليل‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬16‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬ولم‭ ‬يفلت‭ ‬منه‭ ‬سوى‭ ‬جائزى‭ ‬سنغافورة‭ ‬الكبرى‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الاسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينس‭ (‬فيراري‭).‬

وعوض‭ ‬فيرستابن‭ ‬بالتالي‭ ‬الخيبة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬سنغافورة‭ ‬عندما‭ ‬اكتفى‭ ‬بالمركز‭ ‬الخامس‭.‬

وقاوم‭ ‬فيرستابن‭ ‬الانطلاقة‭ ‬القوية‭ ‬لثنائي‭ ‬ماكلارين،‭ ‬فانحرف‭ ‬يمينا‭ ‬لاقفال‭ ‬الباب‭ ‬على‭ ‬بياستري‭ ‬ثم‭ ‬يسارا‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لافشال‭ ‬محاولة‭ ‬نوريس‭ ‬في‭ ‬تخطيه‭. ‬وشهدت‭ ‬اللفة‭ ‬الاولى‭ ‬اصطدامات‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬لبيريس‭ ‬مع‭ ‬هاميلتون‭ ‬ما‭ ‬اضطر‭ ‬الاول‭ ‬الى‭ ‬دخول‭ ‬المرآب‭ ‬لاصلاح‭ ‬سيارته،‭ ‬والفنلندي‭ ‬فالتيري‭ ‬بوتاس‭ ‬مع‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬الفا‭ ‬روميو‭ ‬الصيني‭ ‬زهو‭ ‬غوانيو‭.‬

وعلق‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬كريستيان‭ ‬هورنر‭ ‬على‭ ‬احراز‭ ‬بطولة‭ ‬الصانعين‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬انها‭ ‬سنة‭ ‬مدهشة‭ ‬لنا‭. ‬الجميع‭ ‬بذل‭ ‬جهودا‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬هوندا‭ (‬مزود‭ ‬محرك‭ ‬ريد‭ ‬بول‭) ‬رائعة،‭ ‬وامر‭ ‬جيد‭ ‬ان‭ ‬نحسم‭ ‬لقب‭ ‬الصانعين‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬معقل‭ ‬هوندا‭ ‬مع‭ ‬انصارنا‭ ‬الذين‭ ‬ساندوني‭ ‬بقوة‮»‬‭.‬