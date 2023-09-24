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بشكتاش يفوز على قيصري سبور في الدوري التركي

9/24/2023 7:20:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تغلب‭ ‬بشكتاش‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬قيصري‭ ‬سبور‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬التركي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬تعادل‭ ‬أنقرة‭ ‬وقونيا‭ ‬سبور‭ ‬1/1‭. ‬تقدم‭ ‬قيصري‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬كارلوس‭ ‬ماني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬47،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬بشكتاش‭ ‬التعادل‭ ‬عبر‭ ‬فينسنت‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬56‭. ‬وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬62‭ ‬سجل‭ ‬أليكس‭ ‬شامبرلين‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬لبشكتاش‭. ‬ورفع‭ ‬بشكتاش‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬عشر‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬خلف‭ ‬ريز‭ ‬سبور‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬وبفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬المتصدر‭ ‬جالطة‭ ‬سراي،‭ ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬فناربخشة‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬نقطة‭. ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬قيصري‭ ‬سبور‭ ‬عند‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭.‬

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