بشكتاش يفوز على قيصري سبور في الدوري التركي
التاريخ
9/24/2023 7:20:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تغلب بشكتاش على ضيفه قيصري سبور 2-1، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي لكرة القدم، والتي شهدت تعادل أنقرة وقونيا سبور 1/1. تقدم قيصري عن طريق كارلوس ماني في الدقيقة 47، قبل أن يدرك بشكتاش التعادل عبر فينسنت أبو بكر في الدقيقة 56. وفي الدقيقة 62 سجل أليكس شامبرلين الهدف الثاني لبشكتاش. ورفع بشكتاش رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف ريز سبور صاحب المركز الثالث، وبفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر جالطة سراي، فيما يحتل فناربخشة المركز الثاني برصيد 12 نقطة. على الجانب الآخر، تجمد رصيد قيصري سبور عند تسع نقاط في المركز السادس.
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