إصابة دي يونغ تبعده 5 أسابيع

إصابة دي يونغ تبعده 5 أسابيع
التاريخ
9/24/2023 7:20:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برشلونة - (أ ف ب): سيغيب لاعب خط وسط برشلونة، الهولندي فرنكي دي يونغ، فترة خمسة أسابيع على الأقل بسبب إصابة في الكاحل، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية إسبانية.
وقال برشلونة على مواقعه على التواصل الاجتماعي: «الفحوصات التي خضع لها اللاعب أثبتت معاناته من تمزق في أربطة الكاحل الايمن وعودته الى الملاعب مرتبطة بعملية التعافي«.
وتعرض الهولندي الدولي للاصابة خلال الشوط الاول من مباراة فريقه ضد سلتا فيغو (3-2) في الدوري المحلي ولم يكمل المباراة.
ومن المقرر أن يغيب دي يونغ عن المباريات المقبلة لفريقه، بما في ذلك رحلة برشلونة لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا في 4 أكتوبر، وعلى الأرجح عن مباراة الكلاسيكو مع ريال مدريد في الدوري الإسباني في 28 منه.
ولا يزال برشلونة ينتظر تعافي لاعب الوسط الاخر بيدري من إصابة في الفخذ، لكن قلب الدفاع الأوروغوياني رونالد أراوخو عاد من إصابة في أوتار الركبة أمام سلتا فيغو.
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