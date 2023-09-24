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إصابة دي يونغ تبعده 5 أسابيع

9/24/2023 7:20:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيغيب‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬وسط‭ ‬برشلونة،‭ ‬الهولندي‭ ‬فرنكي‭ ‬دي‭ ‬يونغ،‭ ‬فترة‭ ‬خمسة‭ ‬أسابيع‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الكاحل،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬ذكرته‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬إسبانية‭.‬

وقال‭ ‬برشلونة‭ ‬على‭ ‬مواقعه‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭: ‬‮«‬الفحوصات‭ ‬التي‭ ‬خضع‭ ‬لها‭ ‬اللاعب‭ ‬أثبتت‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬تمزق‭ ‬في‭ ‬أربطة‭ ‬الكاحل‭ ‬الايمن‭ ‬وعودته‭ ‬الى‭ ‬الملاعب‭ ‬مرتبطة‭ ‬بعملية‭ ‬التعافي‮«‬‭.‬

وتعرض‭ ‬الهولندي‭ ‬الدولي‭ ‬للاصابة‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬ضد‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ (‬3-2‭) ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬ولم‭ ‬يكمل‭ ‬المباراة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‭ ‬لفريقه،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رحلة‭ ‬برشلونة‭ ‬لمواجهة‭ ‬بورتو‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وعلى‭ ‬الأرجح‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬منه‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬برشلونة‭ ‬ينتظر‭ ‬تعافي‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الاخر‭ ‬بيدري‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ،‭ ‬لكن‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬رونالد‭ ‬أراوخو‭ ‬عاد‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬أوتار‭ ‬الركبة‭ ‬أمام‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭.‬

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