العين يكتسح عجمان بسداسية
التاريخ
9/24/2023 7:20:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
دبي - (أ ف ب): ارتقى العين الى الصدارة مؤقتًا بعدما اكتسح ضيفه عجمان 6-صفر في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الاماراتي لكرة القدم، وسجل عبدالرحمن أحمد (14، خطأ في مرماه) والمغربي سفيان رحيمي (19 و44) ويحيى نادر (31) والبرازيلي جوناثان سانتوس (68) والكونغولي لابا كودجو (87) أهداف العين.
ورفع العين الذي حقق فوزه الثالث تواليًا رصيده الى 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن شباب الأهلي والوصل اللذين يلعبان الأحد في ختام المرحلة، عندما يحل الأول ضيفا على البطائح ويستضيف الثاني بني ياس، وعاد الشارقة الى نغمة الانتصارات بتخطيه مضيفه النصر بهدف رأسي من مدافعه عبدالله غانم في الدقيقة 35.
وصعد الشارقة الذي كان خسر على ملعبه أمام الوصل 1-3 في المرحلة الماضية الى المركز الخامس برصيد 6 نقاط، وبقي النصر من دون رصيد بعدما تعرض لخسارته الثالثة تواليًا.
وصعد الجزيرة الى المركز الثاني مؤقتًا بفوزه الكبير على مضيفه الاتحاد كلباء بأربعة أهداف سجلها عبدالله ادريس (45+1) والكونغولي نيكسنيس كيبانو (60) وعبدالله رمضان (63) وخليفة الحمادي(86)، ورفع الجزيرة رصيده الى 6 نقاط وبقي الاتحاد كلباء برصيد نقطة.
وحقق الامارات الصاعد حديثا فوزه الأول على حساب مضيفه خورفكان بهدفين نظيفين سجلهما الاسباني باكو الكاسير (63) وفهد بدر (90)، ورفع الامارات الذي يضم ايضًا النجم الاسباني الآخر اندريس انييستا رصيده الى 4 نقاط، مقابل 3 لخورفكان.
MENAFN24092023000055011008ID1107131486
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.