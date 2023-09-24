العين يكتسح عجمان بسداسية

دبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ارتقى‭ ‬العين‭ ‬الى‭ ‬الصدارة‭ ‬مؤقتًا‭ ‬بعدما‭ ‬اكتسح‭ ‬ضيفه‭ ‬عجمان‭ ‬6‭-‬صفر‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الاماراتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وسجل‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬أحمد‭ (‬14،‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه‭) ‬والمغربي‭ ‬سفيان‭ ‬رحيمي‭ (‬19‭ ‬و44‭) ‬ويحيى‭ ‬نادر‭ (‬31‭) ‬والبرازيلي‭ ‬جوناثان‭ ‬سانتوس‭ (‬68‭) ‬والكونغولي‭ ‬لابا‭ ‬كودجو‭ (‬87‭) ‬أهداف‭ ‬العين‭.‬

ورفع‭ ‬العين‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬تواليًا‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬والوصل‭ ‬اللذين‭ ‬يلعبان‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة،‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬الأول‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬البطائح‭ ‬ويستضيف‭ ‬الثاني‭ ‬بني‭ ‬ياس،‭ ‬وعاد‭ ‬الشارقة‭ ‬الى‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بتخطيه‭ ‬مضيفه‭ ‬النصر‭ ‬بهدف‭ ‬رأسي‭ ‬من‭ ‬مدافعه‭ ‬عبدالله‭ ‬غانم‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬35‭.‬

وصعد‭ ‬الشارقة‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬خسر‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬أمام‭ ‬الوصل‭ ‬1‭-‬3‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬وبقي‭ ‬النصر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬بعدما‭ ‬تعرض‭ ‬لخسارته‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليًا‭.‬

وصعد‭ ‬الجزيرة‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مؤقتًا‭ ‬بفوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الاتحاد‭ ‬كلباء‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬سجلها‭ ‬عبدالله‭ ‬ادريس‭ (‬45+1‭) ‬والكونغولي‭ ‬نيكسنيس‭ ‬كيبانو‭ (‬60‭) ‬وعبدالله‭ ‬رمضان‭ (‬63‭) ‬وخليفة‭ ‬الحمادي‭(‬86‭)‬،‭ ‬ورفع‭ ‬الجزيرة‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬وبقي‭ ‬الاتحاد‭ ‬كلباء‭ ‬برصيد‭ ‬نقطة‭.‬

وحقق‭ ‬الامارات‭ ‬الصاعد‭ ‬حديثا‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مضيفه‭ ‬خورفكان‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬سجلهما‭ ‬الاسباني‭ ‬باكو‭ ‬الكاسير‭ (‬63‭) ‬وفهد‭ ‬بدر‭ (‬90‭)‬،‭ ‬ورفع‭ ‬الامارات‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬ايضًا‭ ‬النجم‭ ‬الاسباني‭ ‬الآخر‭ ‬اندريس‭ ‬انييستا‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬مقابل‭ ‬3‭ ‬لخورفكان‭.‬











