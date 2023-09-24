فيتينيا رمز الحرس الجديد في وسط سان جرمان

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أصبح‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬البرتغالي‭ ‬فيتينيا‭ ‬ضرورياً‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬وسط‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬يتيماً‭ ‬بعد‭ ‬رحيل‭ ‬ركنه‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬الأخير‭ ‬الإيطالي‭ ‬ماركو‭ ‬فيراتي‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬القطري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

بعد‭ ‬موسم‭ ‬أول‭ ‬معقد‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬بدأ‭ ‬نجم‭ ‬فيتينيا‭ ‬يبرز‭ ‬وكان‭ ‬لاعباً‭ ‬محورياً‭ ‬خلال‭ ‬المواجهة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضد‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

أمام‭ ‬الحائط‭ ‬الألماني،‭ ‬كان‭ ‬حاسماً‭ ‬في‭ ‬المساحات‭ ‬الضيقة،‭ ‬ويأمل‭ ‬الفريق‭ ‬المملوك‭ ‬قطرياً‭ ‬أن‭ ‬يتابع‭ ‬تألقه‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬المحلية‭ ‬والقارية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

بعد‭ ‬قدومه‭ ‬من‭ ‬بورتو‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬لم‭ ‬يدخل‭ ‬البرتغالي‭ ‬أجواء‭ ‬النادي،‭ ‬لكن‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬بدأ‭ ‬يأخذ‭ ‬أبعاداً‭ ‬جديدة‭.‬

في‭ ‬مركز‭ ‬يعاني‭ ‬ضعفاً‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البديل،‭ ‬فرض‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬23‭ ‬عاماً‭ ‬نفسه‭ ‬بقوّة‭.‬

بعد‭ ‬انفصال‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬عن‭ ‬عدة‭ ‬لاعبي‭ ‬وسط،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬فيراتي،‭ ‬الهولندي‭ ‬جورجينيو‭ ‬فينالدوم،‭ ‬البرتغالي‭ ‬ريناتو‭ ‬سانشيس‭ ‬والأرجنتيني‭ ‬لياندرو‭ ‬باريديس،‭ ‬لم‭ ‬يعزّز‭ ‬صفوفه‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الوسط‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬نقطة‭ ‬ضعف‭ ‬تشكيلة‭ ‬إنريكي‭. ‬كما‭ ‬يفتقد‭ ‬الوسط‭ ‬الإبداعي‭ ‬انتقال‭ ‬النجمين‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬إلى‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأمريكي‭ ‬والبرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬إلى‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭.‬

ورغم‭ ‬بروزه‭ ‬وموهبته‭ ‬اللافتة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬وارين‭ ‬زاير‭-‬إيميري‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬بعمر‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭.‬

أما‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬مانويل‭ ‬أوغارتي،‭ ‬الجندي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إزاحته‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الارتكاز،‭ ‬فلا‭ ‬يبدو‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬الهجومي‭ ‬وتخطي‭ ‬الخصوم‭. ‬ناهيك‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬المشكلات‭ ‬البدنية‭.‬

فيتينيا‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬يتحدث‭ ‬الفرنسية‭ ‬بطلاقة،‭ ‬اختير‭ ‬رجل‭ ‬المباراة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضد‭ ‬دورتموند،‭ ‬وخرج‭ ‬فائزاً‭ ‬من‭ ‬المبارزات‭ ‬الثنائية‭.‬

يتقدّم‭ ‬غالباً‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬ولا‭ ‬يتردّد‭ ‬بالتسديد‭ ‬نحو‭ ‬المرمى،‭ ‬خلافاً‭ ‬لفيراتي‭. ‬كان‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬19‭ ‬لولا‭ ‬ارتداد‭ ‬كرته‭ ‬من‭ ‬القائم‭. ‬كما‭ ‬ساهم‭ ‬بالهدف‭ ‬الباريسي‭ ‬الثاني،‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬خذ‭ ‬وهات‭ ‬مع‭ ‬المغربي‭ ‬الدولي‭ ‬أشرف‭ ‬حكيمي‭ ‬منتصف‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭.‬

خلافاً‭ ‬للموسم‭ ‬الماضي‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬المدرب‭ ‬المقال‭ ‬كريستوف‭ ‬غالتييه،‭ ‬عندما‭ ‬دفع‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬وسطي‭ ‬يميل‭ ‬إلى‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى،‭ ‬أصبح‭ ‬لفيتينيا‭ ‬دور‭ ‬هجومي‭ ‬إضافي‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬4-3-3،‭ ‬ولو‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬ثميناً‭ ‬في‭ ‬افتكاك‭ ‬تسع‭ ‬كرات‭ ‬أمام‭ ‬دورتموند،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬أوغارتي‭.‬

قال‭ ‬‮»‬فيتي‮«‬‭ ‬لقناة‭ ‬‮»‬كانال‭ ‬بلوس‮«‬‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬‮»‬لقد‭ ‬بدأنا‭ ‬بشكل‭ ‬جيّد‭. ‬أنا،‭ ‬حكيمي‭ ‬والفريق‭ ‬بأكمله‭ ‬لعبنا‭ ‬جيداً‭.‬‮«‬

حصل‭ ‬على‭ ‬تصفيق‭ ‬جماهير‭ ‬ملعب‭ ‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس‭ ‬بعد‭ ‬استبداله‭ ‬بالكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬كانغ‭ ‬إين‭-‬لي‭.‬

علّق‭ ‬مدرّبه‭ ‬إنريكي‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬مرسيليا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬‮»‬فيتينيا‭ ‬مهم‭ ‬جداً‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭. ‬ما‭ ‬أود‭ ‬حصوله‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬لاعب‭ ‬قدّم‭ ‬شيئاً‭ ‬جديداً‭. ‬يتأقلم‭ ‬فيتينيا‭ ‬جيداً‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬نطلبه‭ ‬منه‭. ‬لديه‭ ‬ميزات‭ ‬تقنية‭ ‬هائلة‮«‬‭.‬

منذ‭ ‬رحيل‭ ‬ميسي‭ ‬ونيمار‭ ‬اللذين‭ ‬كانت‭ ‬علاقتهما‭ ‬متوترة‭ ‬به‭ ‬بحسب‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية،‭ ‬يبدو‭ ‬ابن‭ ‬سانتو‭ ‬تيرسو‭ ‬وصاحب‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬متحرّراً‭.‬

تطوّر‭ ‬سلوكه‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬مع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المخاطرة‭ ‬والمبادرة،‭ ‬وتركيز‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬الصناعة‭ ‬وتمرير‭ ‬الكرة‭.‬

استهل‭ ‬موسمه‭ ‬الماضي‭ ‬بصيف‭ ‬واعد‭. ‬هذه‭ ‬المرّة‭ ‬قد‭ ‬يستمر‭ ‬الصيف‭ ‬الجميل‭ ‬فترة‭ ‬أطول،‭ ‬دون‭ ‬بقائه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النجوم‭ ‬الكبار‭.‬