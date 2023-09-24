فيتينيا رمز الحرس الجديد في وسط سان جرمان

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس (أ ف ب): أصبح لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا ضرورياً في خط وسط باريس سان جرمان الفرنسي، الذي أصبح يتيماً بعد رحيل ركنه الأساس في العقد الأخير الإيطالي ماركو فيراتي إلى الدوري القطري لكرة القدم.
بعد موسم أول معقد في باريس، بدأ نجم فيتينيا يبرز وكان لاعباً محورياً خلال المواجهة الأخيرة ضد بوروسيا دورتموند منتصف الأسبوع، في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
أمام الحائط الألماني، كان حاسماً في المساحات الضيقة، ويأمل الفريق المملوك قطرياً أن يتابع تألقه على الساحتين المحلية والقارية هذا الموسم.
بعد قدومه من بورتو الموسم الماضي، لم يدخل البرتغالي أجواء النادي، لكن تحت إشراف الإسباني لويس إنريكي بدأ يأخذ أبعاداً جديدة.
في مركز يعاني ضعفاً في مركز البديل، فرض اللاعب البالغ 23 عاماً نفسه بقوّة.
بعد انفصال سان جرمان عن عدة لاعبي وسط، على غرار فيراتي، الهولندي جورجينيو فينالدوم، البرتغالي ريناتو سانشيس والأرجنتيني لياندرو باريديس، لم يعزّز صفوفه في قطاع الوسط الذي يبدو نقطة ضعف تشكيلة إنريكي. كما يفتقد الوسط الإبداعي انتقال النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي والبرازيلي نيمار إلى الهلال السعودي.
ورغم بروزه وموهبته اللافتة، إلا أن وارين زاير-إيميري لا يزال بعمر السابعة عشرة.
أما الأوروغوياني مانويل أوغارتي، الجندي الذي لا يمكن إزاحته في موقع الارتكاز، فلا يبدو قادراً على الإبداع الهجومي وتخطي الخصوم. ناهيك على أنه يعاني من بعض المشكلات البدنية.
فيتينيا الذي بات يتحدث الفرنسية بطلاقة، اختير رجل المباراة الثلاثاء ضد دورتموند، وخرج فائزاً من المبارزات الثنائية.
يتقدّم غالباً إلى الأمام ولا يتردّد بالتسديد نحو المرمى، خلافاً لفيراتي. كان قريباً من افتتاح التسجيل في الدقيقة 19 لولا ارتداد كرته من القائم. كما ساهم بالهدف الباريسي الثاني، بعد تمريرة خذ وهات مع المغربي الدولي أشرف حكيمي منتصف الشوط الثاني.
خلافاً للموسم الماضي تحت إشراف المدرب المقال كريستوف غالتييه، عندما دفع به في موقع وسطي يميل إلى الجهة اليسرى، أصبح لفيتينيا دور هجومي إضافي ضمن خطة 4-3-3، ولو أنه كان ثميناً في افتكاك تسع كرات أمام دورتموند، على غرار أوغارتي.
قال »فيتي« لقناة »كانال بلوس« بعد المباراة »لقد بدأنا بشكل جيّد. أنا، حكيمي والفريق بأكمله لعبنا جيداً.«
حصل على تصفيق جماهير ملعب بارك دي برانس بعد استبداله بالكوري الجنوبي كانغ إين-لي.
علّق مدرّبه إنريكي السبت في مؤتمر صحفي قبل مواجهة مرسيليا في الدوري المحلي »فيتينيا مهم جداً بالنسبة إلينا. ما أود حصوله في نهاية الموسم، أن أكون قادراً على القول إن كل لاعب قدّم شيئاً جديداً. يتأقلم فيتينيا جيداً مع كل ما نطلبه منه. لديه ميزات تقنية هائلة«.
منذ رحيل ميسي ونيمار اللذين كانت علاقتهما متوترة به بحسب تقارير صحفية، يبدو ابن سانتو تيرسو وصاحب 11 مباراة دولية متحرّراً.
تطوّر سلوكه في أرض الملعب، مع المزيد من المخاطرة والمبادرة، وتركيز أكثر على الصناعة وتمرير الكرة.
استهل موسمه الماضي بصيف واعد. هذه المرّة قد يستمر الصيف الجميل فترة أطول، دون بقائه في ظل النجوم الكبار.