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الخليفي: مبابي ((يستحق التتويج بالكرة الذهبية))

9/24/2023 7:20:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭(‬فرنسا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭:) ‬قال‭ ‬ناصر‭ ‬الخليفي‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬لوكالة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬برس‮»‬‭ ‬ووسائل‭ ‬اعلامية‭ ‬أخرى‭ ‬إن‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬‮«‬يستحق‭ ‬التتويج‭ ‬بجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬نواجهها‭ ‬تبقى‭ ‬ضمن‭ ‬العائلة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بعد‭ ‬الصيف‭ ‬الحافل‭ ‬بالأحداث‭ ‬بين‭ ‬النادي‭ ‬ومبابي‭: ‬‮«‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬نواجهها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬ضمن‭ ‬العائلة‭ ‬وكيليان‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬العائلة‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬استبعاده‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬الاول‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬لرفضه‭ ‬تمديد‭ ‬عقده‭ ‬الذي‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2024‭ ‬غاب‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬2018‭ ‬عن‭ ‬استعدادات‭ ‬فريقه‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الصيف‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬الباريسي‭ ‬الجديد‭ ‬الاسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي،‭ ‬وحتى‭ ‬الان‭ ‬لم‭ ‬يتوصل‭ ‬الطرفان‭ ‬الى‭ ‬تجديد‭ ‬العقد‭.‬

وأضاف‭ ‬الخليفي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سجل‭ ‬النجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬ثمانية‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬بما‭ ‬يفعله‭ ‬وما‭ ‬يفعله‭ ‬الفريق‭ ‬بأكمله‭. ‬لدينا‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وبالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬فهو‭ ‬يستحق‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬رد‭ ‬ناصر‭ ‬الخليفي‭ ‬على‭ ‬النجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي،‭ ‬الذي‭ ‬غادر‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬إلى‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الامريكي،‭ ‬وانتقد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الاخيرة‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بشدة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أنه‭ ‬يشعر‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬لعدم‭ ‬‮«‬الاعتراف‭ ‬به‮»‬‭ ‬هناك‭ ‬كبطل‭ ‬للعالم‭ ‬عندما‭ ‬قاد‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬الارجنتيني‭ ‬الى‭ ‬احراز‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭.‬

وقال‭ ‬الخليفي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬فعله‭ ‬أو‭ ‬لم‭ ‬يقله‭. ‬كما‭ ‬رأى‭ ‬الجميع،‭ ‬قمنا‭ ‬بنشر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬واحتفلنا‭ ‬بميسي‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬واحتفلنا‭ ‬به‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬انفراد‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬قمنا‭ ‬بذلك‭ ‬باحترام،‭ ‬فنحن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬ناد‭ ‬فرنسي‭. ‬كان‭ ‬الاحتفال‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬أمرا‭ ‬حساسا‭ ‬بالطبع‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نحترم‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬هزمه‭ ‬وزملاءه‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الفرنسي،‭ ‬ومشجعينا‭ ‬أيضا‭. ‬لكنه‭ (‬ميسي‭) ‬كان‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬لاعبا‭ ‬رائعا‭. ‬كنا‭ ‬فخورين‭ ‬بوجوده‭ ‬هنا‮«‬‭.‬

وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬أذيعت‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬أولغا‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬يوتيوب،‭ ‬قال‭ ‬ميسي‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬كنت‭ ‬أتمناه،‭ ‬لكنني‭ ‬أقول‭ ‬دائما‭ ‬إن‭ ‬الأشياء‭ ‬تحدث‭ ‬لسبب‭ ‬ما‮»‬،‭ ‬‮«‬الحقيقة‭ ‬هي‭ ‬أنني‭ ‬كنت‭ ‬اللاعب‭ ‬الوحيد،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬الـ25‭ ‬الاخرين‭ (‬الارجنتينيون‭ ‬ابطال‭ ‬العالم‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬التقدير،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يهم‮»‬‭.‬

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