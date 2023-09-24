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سوسييداد يستعيد نغمة الانتصارات على حساب خيتافي

9/24/2023 7:20:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬استعاد‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬رابع‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بفوزه‭ ‬المثير‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬خيتافي‭ ‬4‭-‬3‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬إسبانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وبكر‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬بالتسجيل‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثانية‭ ‬عبر‭ ‬مهاجمه‭ ‬الدولي‭ ‬الياباني‭ ‬تاكيفوسا‭ ‬كوبو،‭ ‬لكن‭ ‬خيتافي‭ ‬رد‭ ‬بهدفين‭ ‬عبر‭ ‬كارليس‭ ‬ألينيا‭ (‬39‭) ‬وبورخا‭ ‬مايورال‭ (‬45+5‭) ‬منهيا‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬صالحه‭.‬

واستهل‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بقوة‭ ‬وسجل‭ ‬هدفين‭ ‬بواسطة‭ ‬ميكل‭ ‬أويارسابال‭ (‬61‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬وبرايس‭ ‬منديس‭ (‬66‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يوجه‭ ‬أويارسابال‭ ‬الضربة‭ ‬القاضية‭ ‬للضيوف‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدفه‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬والرابع‭ ‬لفريقه‭
(‬88‭)‬وسجل‭ ‬خوانمي‭ ‬لاتاسا‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للضيوف‭ (‬2+90‭) ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يجنبهم‭ ‬الهزيمة‭.‬

وعاد‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬وسقوطه‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬امام‭ ‬ضيفه‭ ‬إنتر‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬لريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬وخسارة،‭ ‬فرفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬ارتقى‭ ‬بها‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬مؤقتا،‭ ‬فيما‭ ‬مني‭ ‬خيتافي‭ ‬بخسارته‭ ‬الثالثة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬فتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬وتراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭.‬

وتعادل‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬مع‭ ‬فياريال‭ ‬1‭-‬1‭. ‬وكان‭ ‬فياريال‭ ‬البادئ‭ ‬بالتسجيل‭ ‬عبر‭ ‬مهاجمه‭ ‬الدولي‭ ‬النرويجي‭ ‬ألكسندر‭ ‬سورلوث‭ (‬15‭) ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين‭ ‬مشاركة‭ ‬مع‭ ‬مهاجم‭ ‬ألميريا‭ ‬أريباس‭ ‬كالفو‭ ‬وبفارق‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭ ‬خلف‭ ‬المتصدرين‭ ‬مهاجمي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الدولي‭ ‬الانكليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬وبرشلونة‭ ‬الدولي‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭. ‬لكن‭ ‬فرحة‭ ‬سورلوث‭ ‬لم‭ ‬تدم‭ ‬سوى‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة‭ ‬حيث‭ ‬أدرك‭ ‬كيكي‭ ‬بيريس‭ ‬التعادل‭ ‬لرايو‭ ‬فايكانو‭ (‬16‭).‬

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