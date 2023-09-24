سوسييداد يستعيد نغمة الانتصارات على حساب خيتافي
التاريخ
9/24/2023 7:20:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
مدريد - أ ف ب: استعاد ريال سوسييداد رابع الموسم الماضي نغمة الانتصارات بفوزه المثير على ضيفه خيتافي 4-3 أمس الأحد في المرحلة السادسة من بطولة إسبانيا لكرة القدم. وبكر ريال سوسييداد بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثانية عبر مهاجمه الدولي الياباني تاكيفوسا كوبو، لكن خيتافي رد بهدفين عبر كارليس ألينيا (39) وبورخا مايورال (45+5) منهيا الشوط الاول في صالحه.
واستهل ريال سوسييداد الشوط الثاني بقوة وسجل هدفين بواسطة ميكل أويارسابال (61 من ركلة جزاء) وبرايس منديس (66)، قبل أن يوجه أويارسابال الضربة القاضية للضيوف بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه
(88)وسجل خوانمي لاتاسا الهدف الثالث للضيوف (2+90) دون أن يجنبهم الهزيمة.
وعاد ريال سوسييداد الى سكة الانتصارات بعد خسارته امام مضيفه ريال مدريد 1-2 في المرحلة الماضية، وسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه إنتر الإيطالي في الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال أوروبا الأربعاء الماضي.
وهو الفوز الثاني لريال سوسييداد هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة، فرفع رصيده الى تسع نقاط ارتقى بها الى المركز السادس مؤقتا، فيما مني خيتافي بخسارته الثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند سبع نقاط وتراجع إلى المركز الحادي عشر.
وتعادل رايو فايكانو مع فياريال 1-1. وكان فياريال البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي النرويجي ألكسندر سورلوث (15) رافعا رصيده إلى أربع أهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين مشاركة مع مهاجم ألميريا أريباس كالفو وبفارق هدف واحد خلف المتصدرين مهاجمي ريال مدريد الدولي الانكليزي جود بيلينغهام وبرشلونة الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي. لكن فرحة سورلوث لم تدم سوى دقيقة واحدة حيث أدرك كيكي بيريس التعادل لرايو فايكانو (16).
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