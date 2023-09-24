إنتر يواصل بدايته المثالية ونابولي يستمر في تعثره

روما‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬واصل‭ ‬إنتر‭ ‬بدايته‭ ‬المثالية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الايطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بتحقيقه‭ ‬الفوز‭ ‬الخامس‭ ‬تواليا‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬وجاء‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬امبولي‭ ‬1‭-‬صفر‭ ‬أمس،‭ ‬رافعاً‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬15‭ ‬ممكنة،‭ ‬فيما‭ ‬استمرت‭ ‬معاناة‭ ‬نابولي‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الفرنسي‭ ‬رودي‭ ‬غارسيا‭ ‬بتعادله‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬بولونيا‭. ‬

وجدت‭ ‬كتيبة‭ ‬المدرب‭ ‬سيموني‭ ‬اينزاغي‭ ‬صعوبة‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬الذي‭ ‬وقف‭ ‬فيه‭ ‬صاحب‭ ‬الارض‭ ‬ندا‭ ‬عنيدا‭. ‬لكن‭ ‬إنتر‭ ‬الذي‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬يوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬الاسباني‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مشواره‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬اوروبا،‭ ‬نزل‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ونجح‭ ‬فيديريكو‭ ‬ديماركو‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬بتسديدة‭ ‬‮«‬نصف‭ ‬طائرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬51‭.‬

ورأى‭ ‬ديماركو‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬دازون‮»‬‭ ‬للبث‭ ‬التدفقي‭ ‬‮«‬أنه‭ ‬فوز‭ ‬مهم‭ ‬والأمور‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬سهلة،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬يسمح‭ ‬لنا‭ ‬بتوجيه‭ ‬رسالة‭ ‬الى‭ ‬الفرق‭ ‬الأخرى‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬إينزاغي‭: ‬‮«‬انتظرنا‭ ‬حتى‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لنأخذ‭ ‬الأسبقية،‭ ‬لكننا‭ ‬تعاملنا‭ ‬مع‭ ‬المباراة‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬والمقاربة‭ ‬كانت‭ ‬جيدة‮»‬‭. ‬وحذر‭: ‬‮«‬مازلنا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬فقط‭ ‬وندرك‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬قد‭ ‬يتغير‭ ‬سريعاً‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬لكني‭ ‬راض‭ ‬عن‭ ‬لاعبي‭ ‬فريقي‭ ‬وعن‭ ‬حالتهم‭ ‬المعنوية‮»‬‭.‬

وكاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماركوس‭ ‬تورام‭ ‬يضيف‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬لكن‭ ‬كرته‭ ‬مرت‭ ‬فوق‭ ‬العارضة‭ ‬بقليل‭ (‬77‭). ‬وشارك‭ ‬التشيلي‭ ‬الكسيس‭ ‬سانشيس‭ ‬بديلا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬تجربة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬إنتر‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬قضاه‭ ‬مع‭ ‬مرسيليا‭ ‬الفرنسي‭. ‬وكان‭ ‬امبولي‭ ‬قد‭ ‬تخلى‭ ‬عن‭ ‬مدربه‭ ‬باولو‭ ‬زانيتي‭ ‬قبل‭ ‬5‭ ‬ايام‭ ‬وأصبح‭ ‬أول‭ ‬مدرب‭ ‬يقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬فريقه‭ ‬الساحقة‭ ‬امام‭ ‬روما‭ ‬بسباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭. ‬وتم‭ ‬تعيين‭ ‬اوريليو‭ ‬اندرياتسولي‭ ‬بدلا‭ ‬منه‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬ريناتو‭ ‬دال‭ ‬آرا‮»‬،‭ ‬استمرت‭ ‬معاناة‭ ‬نابولي‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬غارسيا‭ ‬الذي‭ ‬خلف‭ ‬لوتشانو‭ ‬سباليتي‭ ‬المستقيل‭ ‬رغم‭ ‬قيادته‭ ‬النادي‭ ‬الجنوبي‭ ‬إلى‭ ‬لقبه‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬1990،‭ ‬وذلك‭ ‬بتعادله‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬بولونيا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬أهدر‭ ‬خلالها‭ ‬هدافه‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمهن‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬73‭ ‬بعدما‭ ‬سدد‭ ‬بجانب‭ ‬القائم‭. ‬وبدأ‭ ‬نابولي‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬بشكل‭ ‬واعد‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬فروزينوني‭ ‬3‭-‬1‭ ‬ثم‭ ‬ساسوولو‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬لكن‭ ‬معاناته‭ ‬بدأت‭ ‬بسقوطه‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬لاتسيو‭ ‬1‭-‬2‭ ‬قبل‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬جنوى‭ ‬2‭-‬2‭ ‬ثم‭ ‬بولونيا‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬أهدر‭ ‬خلالها‭ ‬أوسميهن‭ ‬وزملاؤه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرص،‭ ‬أبرزها‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬احتسبت‭ ‬نتيجة‭ ‬لمس‭ ‬للكرة‭ ‬باليد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المحرمة،‭ ‬لكن‭ ‬النيجيري‭ ‬لم‭ ‬يستغلها‭ ‬وسدد‭ ‬الكرة‭ ‬بجانب‭ ‬القائم‭.‬

وبعدما‭ ‬أخرج‭ ‬الجورجي‭ ‬خفيتشا‭ ‬كفاراتسخيليا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬76‭ ‬قرر‭ ‬غارسيا‭ ‬أيضاً‭ ‬استبدال‭ ‬أوسيمهن‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربع‭ ‬دقائق‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬لم‭ ‬ترض‭ ‬بتاتاً‭ ‬النيجيري‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬هدافاً‭ ‬للدوري‭ ‬بـ26‭ ‬هدفاً،‭ ‬وبدأ‭ ‬الحالي‭ ‬بشكل‭ ‬واعد‭ ‬بتسجيله‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬وبهذا‭ ‬التعادل‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الثمين‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬على‭ ‬سبورتينغ‭ ‬براغا‭ ‬البرتغالي‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬رفع‭ ‬فريق‭ ‬غارسيا‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬وبات‭ ‬متخلفاً‭ ‬بفارق‭ ‬7‭ ‬عن‭ ‬إنتر‭ ‬المتصدر،‭ ‬فيما‭ ‬بات‭ ‬رصيد‭ ‬بولونيا‭ ‬6‭ ‬نقاط‭.‬

وواصل‭ ‬فيورنتينا‭ ‬بدايته‭ ‬الجيدة‭ ‬بتحقيقه‭ ‬للفوز‭ ‬الثالث،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مضيفه‭ ‬أودينيزي‭ ‬بهدفين‭ ‬سجلهما‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬لوكاس‭ ‬مارتينيس‭ ‬كوارتا‭ (‬32‭) ‬وجاكومو‭ ‬بونافنتورا‭ (‬2+90‭)‬،‭ ‬رافعاً‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬خلف‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الرابع‭ ‬ونقطة‭ ‬أمام‭ ‬أتالانتا‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬بدوره‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬كالياري‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬سجلهما‭ ‬النيجيري‭ ‬أديمولا‭ ‬لوكمان‭ (‬33‭) ‬والكرواتي‭ ‬ماريو‭ ‬باشاليتش‭ (‬76‭).‬