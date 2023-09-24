14 زجاجة خمر بحوزة مخمورين على طريق النويصيب
التاريخ
9/24/2023 7:19:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
تمكن رجال دوريات أمن الطرق من السيطرة على شخصين بحالة سكر تسببا في إزعاج المارة والاصطدام بدورية الشرطة على طريق النويصيب السريع والهرب إلى منطقة علي صباح السالم، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما 14 زجاجة خمر مستورد وبيرة.
وقال مصدر أمني لـ«الأنباء» ان بلاغا ورد إلى عمليات «الداخلية» من قبل عدة مواطنين يفيدون بوجود سيارة على طريق النويصيب بها شخصان يقومان بحركات غريبة، بالإضافة إلى قيامهما بالتعرج في منتصف الطريق معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر، وعلى الفور توجه رجال الدوريات إلى موقع البلاغ، حيث تبين ان سيارة بها شخصان بحالة غير طبيعية، وخلال الطلب منهما التوقف على جانب الطريق اصطدما بدورية الشرطة ولاذا بالفرار وبعد مطاردتهما تم ضبطهما في منطقة علي صباح السالم، حيث اتضح انهما بحالة سكر وهذيان، وبتفتيشهما احترازيا عثر بحوزتهما على 14 قنينة خمر مستورد وبيرة. وعليه تمت إحالتهما إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وحجز السيارة في كراج حجز المرور.
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