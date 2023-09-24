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14 زجاجة خمر بحوزة مخمورين على طريق النويصيب

9/24/2023 7:19:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
تمكن رجال دوريات أمن الطرق من السيطرة على شخصين بحالة سكر تسببا في إزعاج المارة والاصطدام بدورية الشرطة على طريق النويصيب السريع والهرب إلى منطقة علي صباح السالم، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما 14 زجاجة خمر مستورد وبيرة.
وقال مصدر أمني لـ«الأنباء» ان بلاغا ورد إلى عمليات «الداخلية» من قبل عدة مواطنين يفيدون بوجود سيارة على طريق النويصيب بها شخصان يقومان بحركات غريبة، بالإضافة إلى قيامهما بالتعرج في منتصف الطريق معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر، وعلى الفور توجه رجال الدوريات إلى موقع البلاغ، حيث تبين ان سيارة بها شخصان بحالة غير طبيعية، وخلال الطلب منهما التوقف على جانب الطريق اصطدما بدورية الشرطة ولاذا بالفرار وبعد مطاردتهما تم ضبطهما في منطقة علي صباح السالم، حيث اتضح انهما بحالة سكر وهذيان، وبتفتيشهما احترازيا عثر بحوزتهما على 14 قنينة خمر مستورد وبيرة. وعليه تمت إحالتهما إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وحجز السيارة في كراج حجز المرور.

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