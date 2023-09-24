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محمد الضنحاني الشخصية العربية لـ أيام القاهرة الدولي للمونودراما 6

9/24/2023 7:19:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
اختارت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بدورته السادسة، التي تقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، مدير ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة ونائب رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ورئيس مهرجان الفجيرة الشاعر والكاتب المسرحي محمد الضنحاني الشخصية العامة العربية للمهرجان بدورته الجديدة التي تقام تحت شعار «القاهرة عاصمة المونودراما» مطلع الشهر المقبل وتستمر حتى الخامس من الشهر نفسه، حيث سيقام حفل تكريم الشاعر والكاتب محمد الضنحاني في دار الأوبرا المصرية من خلال أمسية تسلط الضوء على إنجازات الشاعر الضنحاني في الشعر والأدب والكتابة المسرحية والتلفزيونية وعالم الروايات وستحمل هذه الأمسية عنوان «محمد سعيد الضنحاني.. سيرة فنية ملهمة».
من جانب آخر، تشارك فرقة مسرح دبا الفجيرة في الدورة السادسة لمهرجان ايام القاهرة الدولي للمونودراما من خلال مسرحية «الليلة الأخيرة» تأليف الشاعر والكاتب محمد الضنحاني وتمثيل لمياء كرم وإخراج فيصل جواد، كما تشارك مصر في مسرحية «سيب نفسك» من إخراج جمال ياقوت، والجزائر تشارك بمسرحية «ميرا» إخراج هشام بوسهلة، والعراق يشارك بمسرحية «شغف» من إخراج علي السعيدي، وسلطنة عمان تشارك بمسرحية «بلا اسم» للمخرج أحمد الشبلي، وتونس تشارك بمسرحية «عطش» للمخرجة شيماء فتحي، والسودان بمسرحية «الحذاء» للمخرج زهير عبدالكريم، وألمانيا تشارك بمسرحية «2077» للمخرج simon Elfeler وهو عرض مشترك بين ألمانيا وفلسطين، وإيطاليا تشارك بعرض Burrnesha30، والارجنتين بعرض un Limon Medio limon.

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