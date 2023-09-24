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زهرة عرفات اعتزلت الطق والطراقات نهائيا!

9/24/2023 7:19:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
أكدت الفنانة زهرة عرفات أن الكلام والظهور الزايد للفنان ينفر الجمهور منه. وقالت: لا بد أن يحتفظ الفنان بصورة معينة أمام الناس، وان يجعلهم يشتاقون إليه «مو كل ترند يحكي فيه»، لافتة الى أن «عيالها» كانوا وهم أطفال لديهم تواجد إعلامي والكثيرون يعرفونهم، لكن تعليق «صادم» من سيدة في «السوشيال ميديا» جعلها تبعدهم عن الأضواء.
من جانب آخر، كشفت عرفات عن أنها قررت عدم تنفيذ أي مشهد تمثيلي فيه «ضرب». وأوضحت: اعتزلت «الطق» و«الطراقات» نهائيا، لن أمد يدي على احد من زملائي لأنني لن أتحمل مسؤولية أن أسبب أي ضرر لأحد، مشيرة الى ان أحداث مسلسلها الأخير «كذبة إبريل» الذي عرض رمضان الماضي، كانت تتضمن قيامها بضرب «طراقين» للفنان سعود بوشهري (جسد دور ابنها في العمل)، لكنها عندما ضربته «الطراق» الاول لم تحب الأمر، وتم إلغاء «الطراق» الثاني.
وفي سياق مختلف، وعما يقال من البعض انها مادية، ردت: «يقولون عني وايد، لكن ليش أجامل وآخذ دور مو عاجبني على حساب نفسي؟ علشان انت ما تزعل! الموضوع عرض وطلب، وأنا أحاول قدر الإمكان ما يصير زعل بيني وبين احد في هذا الجانب»، مؤكدة ان بعض الذين يدخلون الوسط الفني يعتقدون انهم سيصبحون أثرياء سريعا. وأردفت في تصريحات لبرنامج «ليالي الكويت»: «الوسط الفني فيه تدرج بالأجر نفس أي وظيفة بالدنيا، وهو مفتوح للجميع واللي يثبت نفسه نقف معه حتى ينجح، وتوجد مواهب كثيرة لا يعلمون أين القناة المناسبة لإبراز قدراتهم وهؤلاء يحتاجون الى الفرصة».
وتطرقت زهرة الى نجاح مسلسل «سوء المناخ»، قائلة: تم تنفيذ العمل منذ فترة طويلة، فقد صور على «نار هادية»، والحمدلله أصداؤه فاقت التوقعات، وأعجب الجمهور بصورة كبيرة، لاسيما انه يتضمن أغاني قديمة وأزياء وديكورات تراثية جميلة، كاشفة عن ان مخرج العمل رمضان خسروه دقيق ومتعب في اللوكيشن، خصوصا انه يحرص على ان تكون جميع التفاصيل بأفضل مستوى.
يذكر أن مسلسل «سوء المناخ» من تأليف وإخراج: رمضان خسروه، بطولة: زهرة عرفات، تركي اليوسف، جمال الردهان، أحلام حسن، عبدالناصر الزاير، عبدالله البلوشي، نورا العميري، وغيرهم، وتدور أحداثه في الكويت مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وذلك أثناء ازدهار سوق المناخ وأثره على الشارع والمجتمع.

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