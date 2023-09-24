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عبدالعزيز صفر المحترمين في قطر أكتوبر المقبل

9/24/2023 7:19:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سماح جمال
كشف المخرج والمؤلف عبدالعزيز صفر لـ «الأنباء»، عن تحضيراته لتأليف مسلسله الجديد، وأنه مازال في مرحلة الكتابة للفكرة والقصة، «التي ستكون بعيدة كليا عن تناول القضايا الاجتماعية المستهلكة، والتي لا أحبذ مشاهدتها شخصيا».
وعن رأيه بالتوجه الحالي على المنصات لتناول قضايا القتلة المتسلسلين، فقال: تعتبر هذه الكتابة من أصعب أنواع الكتابات الموجودة وليست بالسهولة التي يعتقدها البعض، وللأسف بعض «الربع» للآن يتصورون ان الكتابة عن الجرائم والألعاب العقلية تحتاج فقط «طوفة عليها صور وموصول بين الصور بخيوط» وكأنه لا توجد دلائل بصرية أخرى تصور هذا النوع من الأعمال.
من ناحية أخرى، كشف صفر عن عرض مسرحية «المحترمين» في أكتوبر المقبل في دولة قطر، وبعدها ستكون هناك عروض في أبوظبي، وأضاف قائلا: مازلنا في مرحلة تفكير بأن تعود المسرحية بعد هذه الجولة لعرضها الأخير في الكويت.
وعن المسرحية التي يتكرر عرضها في أكثر من دولة هل تقدم كما قدمت أول مرة أم يدخل عليها بعض التعديلات والتغيرات، قال: التغيير أمر طبيعي والمسرح متغير ونابض وليس جامدا، وهذا ما يكسبه سحرا خاصا، ففي مسرحية «المحترمين» عندما عرضناها على مسرح عبدالحسين عبدالرضا الديكور كان طابقين، لكن عرضنا في أبها بحكم أن المسرح لم يتح لنا فرصة بنائه على طريقة طابقين فقمنا بتغيير الديكور، وبالتالي اختلفت الحركة والإضاءة، وفي بعض الأحيان بحكم معطيات تتعلق بالوقت، وعلينا أن نكون مرنين وسريعين في التعامل بما لا يتعارض مع قيمة وجودة العمل الذي نقدمه.

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