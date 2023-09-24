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ضغوط بيعية تهوي بالبورصة والسيولة إلى 72 6 مليون دينار

9/24/2023 7:19:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات أمس على تراجع جماعي، وسط انخفاض لـ 11 قطاعا، وانخفض مؤشرا السوق الأول والعام بنسبة 1.56% و1.32% على التوالي.
وبالتزامن مع الضغوط البيعية الكبيرة التي تعرضت لها بعض الأسهم القيادية والكثير من الأسهم المتوسطة والصغيرة قفزت سيولة البورصة امس بنسبة 46% لتصل إلى 72.6 مليون دينار مقارنة مع 49.6 مليون دينار بجلسة ختام الأسبوع الماضي.
وكان سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» الأكثر استحواذا على السيولة امس بتداولات قيمتها 13.2 مليون دينار، تلاه سهم «ايفا» بتداولات قيمتها 6.5 ملايين دينار، ثم حل سهم «أرزان» بقيمة تداول 4.7 ملايين دينار، ثم سهم «اجيليتي» بـ 4.2 ملايين دينار، وسهم «الوطني» بـ3.3 ملايين دينار، ويشكل إجمالي سيولة هذه الأسهم الخمس 31.9 مليون دينار تشكل 44% من إجمالي تدفقات امس.
واستهلت جلسة امس تعاملاتها على ارتفاع جراء عمليات شراء، لكن سرعان ما لبث ان اتجه السوق للتراجع مع توسع عمليات البيع التي استهدفت كافة أنواع الأسهم وخاصة القيادية المدرجة بالسوق الأول الذي سجل تراجعا بنسبة 1.56% بنهاية جلسة امس ليصل إجمالي تراجع السوق إلى 8% من بداية العام الحالي.
وخسرت القيمة السوقية 543 مليون دينار تشكل 1.3% من الإجمالي الذي تراجع إلى 40.444 مليار دينار مقارنة مع 40.987 مليار دينار بجلسة الخميس الماضي.
ومع التوسع في عمليات البيع ارتفعت أحجام التداول بنسبة 45% بجلسة امس بتداول 306 ملايين سهم مقابل 209 ملايين سهم بالجلسة السابقة، وحل سهم ايفا بصدارة الأسهم الأكثر تداولا بـ 30.6 مليون سهم.
وقاد انخفاض سوق الأسهم الكويتي بجلسة امس 11 قطاعا، تصدرها «صناعية» بـ 2.3%، وسجلت القيمة السعرية انخفاضا لأسهم 82 شركة مدرجة مقابل ارتفاع اسهم 27 شركة، فيما استقرت أسعار اسهم 12 شركة، ولم يجر التداول على اسهم 29 شركة.
وتراجعت مؤشرات السوق على النحو التالي، خسر مؤشر السوق الأول 118 نقطة تمثل 1.56% ليصل إلى 7464 نقطة، كما خسر السوق الرئيسي 26.9 نقطة بنسبة 0.47% ليصل إلى 5711 نقطة، ليسجل مؤشر السوق العام خسارة بنسبة 1.3% بعد ان فقد 91.9 نقطة ليصل إلى 6844 نقطة.
وينتظر المتعاملون بسوق الأسهم عودة الزخم الشرائي للأسهم بشكل عام والقيادية على وجه الخصوص لتقود السوق في الاتجاه الصاعد، خاصة وان بورصة الكويت تمتلك العديد من المقومات الإيجابية أهمها ترقب نتائج التسعة اشهر الأولى من العام الحالي خلال الفترة المقبلة وسط توقعات بأن تستمر معدلات الارتفاع بنمو الأرباح، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط الكويتي لمستوى يقترب تدريجيا من 100 دولار للبرميل.

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