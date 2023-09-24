Monday, 25 September 2023 03:18 GMT

مؤسسة البترول تتوقع صرف الدفعة الثانية لمستحقي مكافأة الصفوف الأمامية الأسبوع الجاري

9/24/2023 7:19:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
قال مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» إن مؤسسة البترول الكويتية تتوقع صرف الدفعة الثانية لمستحقي مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في القطاع النفطي خلال الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
وذكر المصدر ان وزارة المالية وعدت المؤسسة بأن صرف المكافأة للدفعة الثانية التي تشمل العاملين في شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية سيكون خلال الأسبوع الجاري.
وأشار إلى ان «البترول» انتهت من كل الإجراءات الخاصة بصرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في القطاع النفطي، وأن قطاع الموارد البشرية في «مؤسسة البترول» انتهى من كل من الإجراءات الخاصة بالكشوفات والأسماء وتحديد أيام العمل وقيمة المكافأة لكل العاملين في القطاع النفطي.
وبين المصدر ان موظفي الشركات النفطية قاموا بتوقيع إقرار وتعهد بشأن استيفاء كل شروط صرف المكافأة وتسليمه إلى الشؤون الإدارية بالشركات.
واشتمل الإقرار والتعهد على توقيع الموظف بناء على القيود الواردة في القانون رقم 4 لسنة 2021 بفتح الاعتماد التكميلي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021، واشتمل كذلك على إقرار الموظف بعمله خلال الفترة التي تقرر فيها صرف مكافأة الصفوف الأمامية، وان الموظف كان على رأس عمله في الفترة المقرر فيها الصرف، كما انه مستوفي كل الشروط والضوابط المقررة لصرف المكافأة مع تحمله المسؤولية القانونية الكاملة في حال ثبوت عدم صحة البيانات.

MENAFN24092023000130011022ID1107131475

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث