غرفة مركزية للتعامل مع الاحتيال المالي تعمل على مدار الساعة



تنسيق مع البنوك والنيابة و«الداخلية» و«الاتصالات» منذ مارس

2023 لاتخاذ تدابير ضمان عدم تكرار حالات الاحتيال

«المركزي» يعقد اجتماعاً دورياً نصف سنوي مع «اتحاد المصارف» لمتابعة الأداء في تنفيذ التوجيهات

تشكيل فريق متخصص يدرس ويحلل حالات الاحتيال وأساليبها.. والفئات المستهدفة منها تعاون مع «الاتصالات» منذ

2022 لتشديد الخناق ومنع المحتالين من انتحال صفة المؤسسات الرسمية



أحمد مغربي - علي إبراهيم

علمت «الأنباء» عبر مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي وجه اتحاد مصارف الكويت نحو تنفيذ خطة من 3 توجيهات والعمل عليها بشكل عاجل في مواجهة الاحتيال الالكتروني، وذلك عبر إنشاء غرفة مركزية للتعامل مع حالات الاحتيال المالي الإلكتروني تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

يأتي ذلك إلى جانب التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة لرصد حالات الاحتيال واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان عدم تكرارها، ودراسة وتحليل الحالات عبر تشكيل فريق متخصص يتولى تحديد الفئة المستهدفة والقنوات التي تتم من خلالها وأنماط وأساليب الاحتيال ومن ثم تحديد المواد الإعلامية للحملات التوعوية.

وأفادت المصادر بأن «المركزي» عقد سلسلة من الاجتماعات منذ مارس 2023 في إطار سعيه لتحديد أطر التنسيق والتعاون بين الأطراف المعنية للحد من عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني، مبينة أن آخر تلك الاجتماعات تم في شهر سبتمبر الجاري مع اتحاد مصارف الكويت وممثلي البنوك والنيابة العامة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك للعمل على إيجاد تصور للحد من عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني.

وأشارت المصادر إلى أن تفاصيل توجيهات «المركزي» لتنفيذ خطة الإجراءات العاجلة في مواجهة الاحتيال الإلكتروني تأتي كالتالي:

1 - غرفة مركزية: إذ وجه «المركزي» إلى إنشاء غرفة مركزية للتعامل مع حالات الاحتيال المالي الإلكتروني، يتم من خلالها استقبال البلاغات ومتابعتها والتعامل معها بالسرعة والكفاءة المطلوبة بحيث تعمل الغرفة 24 ساعة على مدار 7 أيام في الأسبوع.

2 - تنسيق مع كل الجهات: إذ وجه «المركزي» اتحاد مصارف الكويت نحو التنسيق والمتابعة بكفاءة وسرعة وفاعلية مع كل الجهات المعنية من البنوك المحلية والنيابة العامة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لرصد حالات الاحتيال ومعالجتها واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان عدم تكرارها، مثل (آلية التعامل مع البلاغات مع المعنيين في وزارة الداخلية وقرارات التجميد مع النيابة العامة وآلية التعامل مع أرقام الهواتف وعناوين مواقع الانترنت المستخدمة في حالات الاحتيال مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

3 - دراسة وتحليل الحالات: وتتم تلك الخطوة عبر تشكيل فريق من المختصين في مجال الإعلام والعلاقات العامة وحماية العملاء لدى البنوك الكويتية ليقوم بدراسة وتحليل حالات الاحتيال والفئة المستهدفة والقنوات التي تتم من خلالها وأنماط وأساليب الاحتيال، ومن ثم تحديد المواد الإعلامية للحملات التوعوية بحيث تواكب أساليب وأنماط الاحتيال المتطورة لرفع مستوى الوعي لدى العملاء مع اختيار القنوات المناسبة لنشرها.

وذكرت المصادر أن اهتمام «المركزي» بهذا الملف لن يتوقف عند تلك التوجيهات فقط، إذ وضع ضمن جداوله أن يتم عقد اجتماع نصف سنوي من جانبه مع اتحاد مصارف الكويت لمتابعة الأداء في هذا الشأن بصورة دورية.

وقالت المصادر إن ذلك يأتي استمرارا لدور «المركزي» في هذا الجانب، إذ يولي أهمية بالغة للتنسيق المتواصل منذ فترة طويلة مع الجهات المعنية من أجل استجابة شاملة لهذه الظاهرة، ويتعاون باستمرار مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الشأن، من خلال مشاركة الهيئة في حملة التوعية بتوجيه شركات الاتصالات لنشر رسائل نصية لعملائها تتضمن محتوى توعويا على نحو متواصل.

وأشارت إلى أن «المركزي» طالب هيئة الاتصالات في 2022 باتخاذ إجراءات لتقييد استخدام برامج التحكم بالأجهزة عن بعد (Remote Desktop Access) لمنع المحتالين من التحكم بأجهزة العملاء والوصول إلى بياناتهم المصرفية باستخدام هذه البرامج.

وذكرت أن «المركزي» تواصل أيضا مع الهيئة خلال العام الحالي بشأن عمليات الاحتيال التي تستخدم أرقام هواتف صادرة من شركات الاتصال العاملة في البلاد لاتخاذ ما يلزم في هذا المجال، واستخدام بعض السبل الكفيلة بمنع المحتالين من انتحال صفات المؤسسات الرسمية، ومن بينها إلزام شركات الاتصالات بعرض اسم الجهة المتصلة كاملا على شاشة الهاتف، وذلك بالنسبة لاتصالات الجهات الاعتبارية مثل البنوك والجهات الحكومية، للحد من حالات انتحال صفة موظفي البنوك أو الجهات الحكومية.

وأكدت المصادر أن «المركزي» يولي أهمية بالغة للتنسيق المتواصل منذ فترة طويلة مع الجهات المعنية من أجل استجابة شاملة لهذه الظاهرة، وهو ما يظهر من تعاونه باستمرار مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الشأن، من خلال مشاركة الهيئة في حملة التوعية بتوجيه شركات الاتصالات لنشر رسائل نصية لعملائها تتضمن محتوى توعويا على نحو متواصل.

وأوضح أن تعزيز «المركزي» لتعاونه في مكافحة ظاهرة الاحتيال الإلكتروني، مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، مدفوعا مع التحول الرقمي الكبير الذي شهده العالم والكويت، خاصة بعد انتشار جائحة كورونا، أصبح كثير من الخدمات والأعمال متاحا رقميا، ومع أن الفوائد التي جاءت بها هذه التحولات كبيرة على مستوى سهولة الوصول إلى الخدمات وسرعتها، إلا أنها ساهمت في زيادة انتشار الجريمة الإلكترونية، وخاصة عمليات الاحتيال التي تستهدف سرقة البيانات المصرفية والشخصية للأفراد في مسعى للوصول إلى أموالهم، وانتشرت مؤخرا أساليب عديدة للاحتيال المالي من بينها ادعاء المحتالين بأنهم من مؤسسة رسيمة أو مصرفية لطلب المعلومات من الأفراد.

وفي مواجهة ذلك، نشطت أيضا المؤسسات المعنية ومن بينها «المركزي» في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها مكافحة هذه الظاهرة، والتوعية بسبل تجنب الوقوع ضحية لمثل هذه المحاولات، فإلى جانب الإجراءات التي يطبقها البنك ضمن مجال اختصاصه الرقابي على المؤسسات المالية والمصرفية الخاضعة لرقابته، يقود جهودا للتوعية على مستوى المجتمع الكويتي، وكذلك يسعى للتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لتشديد الخناق على هذه الظاهرة.

وختمت المصادر قائلة: «حتى يكتب لهذه الجهود النجاح وتحقق غاياتها، لابد من تمتع الأفراد بالوعي اللازم وعدم الاستجابة لأي ادعاء يطلب المعلومات المصرفية والشخصية أيا كان، ومتابعة المواد التي تقدمها الجهات الرسمية في هذا المجال وتطبيق توجيهاتها لتجنب الوقوع ضحية لأي عملية احتيال».