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بالفيديو المزيني نزاهة حققت نحو 70% من إجمالي الإجراءات المنفذة لمشاريعها

9/24/2023 7:19:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
أكد مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» خالد المزيني أن استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ نحو 70% من إجمالي الإجراءات المنفذة لمشاريعها.
جاء ذلك في تصريح له على هامش الاجتماع التشاوري الذي عقدته الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» مع الجهات المنفذة لمبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واللجان الفنية المعنية بمتابعة محاور الإستراتيجية الوطنية، بمقر الهيئة بمشاركة 17 جهة منفذة لمبادرات الاستراتيجية. وقال المزيني إن الجلسة تضمنت مناقشة سير أعمال تنفيذ الاستراتيجية، والوقوف على أبرز المستجدات في هذا الجانب، وأبرز التحديات التي تواجه بعض الجهات في تنفيذ التزاماتها، مبينا أن الاستراتيجية انطلقت عام 2019، وتستمر حتى نهاية 2024، وهي بمنزلة خارطة الطريق للانتقال الى منظومة لمكافحة الفساد معززة بشكل أكبر لتنفيذ متطلبات مكافحة الفساد. وأضاف: تم استعراض تقرير سير عمل متابعة تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الوطنية حتى يونيو 2023، وأبرز التحديات والدروس المستفادة التي واجهت الجهات المنفذة، مؤكدا أن الاستراتيجية حققت عددا من الإنجازات على الرغم من مرورها بالكثير من التحديات كجائحة «كورونا» وما صاحبها من تعطيل احترازي للأعمال، وتأتي هذه اللقاءات التشاورية بين «نزاهة» والجهات المنفذة لتقييم الوضع الحالي للاستراتيجية الوطنية وأداء الجهات في تنفيذها للمبادرات المنوطة بها ووضع حلول للتنفيذ الأمثل لمبادرات الإستراتيجية، كما تسعى الهيئة الى إيجاد أفضل الممارسات للتطبيق وحث الجهات المنفذة على التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها في مجال التخطيط الإستراتيجي ومتابعة التنفيذ، وأيضا تمت مناقشة اقتراحات الجهات المشاركة حول إعداد الاستراتيجية القادمة وآلية تنفيذها ومتابعتها.
وأشاد بحرص الجهات على أداء دورها في تنفيذ التزاماتها في الإستراتيجية، حيث كان ذلك واضحا من خلال تلبيتهم للدعوة الموجهة من «نزاهة» لحضور اللقاء التشاوري والمشاركة الإيجابية في إيجاد أفضل الحلول لمعالجة التحديات التي تواجهها الاستراتيجية.
إنجازات الإستراتيجية
وبين أن من أبرز إنجازات الاستراتيجية ما يلي:
٭ إقرار العديد من التشريعات اللازمة لتعزيز منظومة مكافحة الفساد، مثل: قانون 2 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات، قانون تعارض المصالح واللائحة التنفيذية له، قانون رقم 2 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء31 لسنة 1970 بما يشمل تحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد، قانون 120 لسنة 2023 بشأن إنشاء المفوضية العامة للانتخابات وما يشمله في شأن تنظيم تمويل الحملات الانتخابية.
٭ إصدار وتعميم مدونة سلوك وظيفي للعاملين في القطاع العام وأخرى خاصة بأعضاء السلطة القضائية، وأيضا مدونة سلوك خاصة برجال الشرطة والعاملين في وزارة الداخلية، ومدونة سلوك وظيفي خاصة بالعاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة.
٭ رفع كفاءة تقديم الخدمات العامة من خلال رقمنتها وذلك من خلال «سهل».
٭ الالتزام بنظام الذمة المالية حيث بلغت نسبة تقديم الإقرارات أكثر من 99%.
٭ تعزيز التعاون بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني بتنفيذ العديد من المبادرات في مجال تعزيز الرقابة المجتمعية والنزاهة.

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