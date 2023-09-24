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الدبوس ردا على العنزي 3 مواقع مخصصة كصالات أفراح في مدينة جابر الأحمد

9/24/2023 7:19:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بداح العنزي
أكد مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس وجود 3 مواقع لصالات أفراح في مدينة جابر الأحمد. وقال م.الدبوس ردا على الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي، بشأن تخصيص أرض في مدينة جابر الأحمد لغرض إنشاء صالة اجتماعية متعددة الأغراض. نفيدكم بالتالي: تم التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وأفادت بأنه يوجد 3 مواقع مخصصة لصالات أفراح في مدينة جابر الأحمد السكنية، وذلك لوزارة الشؤون الاجتماعية والتي يمكن استخدامها موقعا لصالات متعددة الأغراض وفق المقترح.

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