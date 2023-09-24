الدبوس ردا على العنزي 3 مواقع مخصصة كصالات أفراح في مدينة جابر الأحمد

الدبوس ردا على العنزي 3 مواقع مخصصة كصالات أفراح في مدينة جابر الأحمد
التاريخ
9/24/2023 7:19:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بداح العنزي
أكد مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس وجود 3 مواقع لصالات أفراح في مدينة جابر الأحمد. وقال م.الدبوس ردا على الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي، بشأن تخصيص أرض في مدينة جابر الأحمد لغرض إنشاء صالة اجتماعية متعددة الأغراض. نفيدكم بالتالي: تم التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وأفادت بأنه يوجد 3 مواقع مخصصة لصالات أفراح في مدينة جابر الأحمد السكنية، وذلك لوزارة الشؤون الاجتماعية والتي يمكن استخدامها موقعا لصالات متعددة الأغراض وفق المقترح.
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