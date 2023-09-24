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المانع تفقد مدارس التربية الخاصة في حولي رعاية ذوي الاحتياجات على رأس أولويات التربية

9/24/2023 7:19:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
استكمالا لجولاته التفقدية لعدد من مدارس وزارة التربية مع بداية انطلاق العام الدراسي، قام وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع صباح أمس بجولة تفقدية لمدارس التربية الخاصة في منطقة حولي، ومنها مدارس التأهيل الفكري والنور والأمل، للالتقاء بأبنائه من ذوي الاحتياجات والاستماع إلى آراء وملاحظات أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، والاطلاع بشكل مباشر على جاهزية المدارس والاطمئنان على سير العملية التعليمية فيها، والتأكد من توفير الخدمات والاحتياجات اللازمة لهم.
وأكد المانع خلال الجولة، أن الكويت تولي اهتماما كبيرا بأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم عنصرا مهما للثروة البشرية، وتسعى بخطى ثابتة لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، وتغطية احتياجاتهم وضمان حقوقهم وتقديم كل أشكال الدعم لهم.
وأضاف: الاهتمام بأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الرعاية التربوية لهم على رأس أولوياتنا في الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية توحيد الجهود لتوفير منظومة تعليمية متميزة تراعي معايير الجودة في تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والتأهيلية والبيئة الصحية والنفسية وفق خطط مدروسة وبرامج خاصة لمساندة الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات في تحصيلهم العلمي، ورعاية ودعم الموهوبين والمتفوقين منهم، ودمجهم للمشاركة والانخراط كعناصر فاعلة ومنتجة داخل المجتمع تواكب متطلبات العصر.

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