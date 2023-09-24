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بالفيديو انتخابات اتحاد طلبة الجامعة 40 ألفا يحسمون الموقف في 22 لجنة

9/24/2023 7:19:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة ـ ثامر السليم
انطلقت صباح أمس انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة في انتخابات الهيئة الإدارية ووفد المؤتمر، حيث شارك ما يزيد على 40 ألف طالب وطالبة في التصويت من خلال 22 لجنة انتخابية موزعة على مواقع الجامعة المختلفة في مدينة صباح السالم الجامعية والشويخ والجابرية وكيفان.
بدأت عملية التصويت في الساعة 8 صباحا وانتهت الساعة 2 ظهرا لتنتقل الصناديق إلى موقع الجامعة في كيفان مساء تمهيدا لبدء عملية الفرز وإعلان النتائج، حيث تنافس على مقاعد الاتحاد 4 قوائم متمثلة في «الائتلافية والاتحاد الإسلامي، المستقلة، الإسلامية، الوسط الديمقراطي».
«الأنباء» جالت في مواقع الجامعة المختلفة لمتابعة سير العملية الانتخابية، وجاءت التفاصيل كما بالسطور التالية:
مدينة صباح السالم الجامعية
شهد موقع الشدادية انتخابات في 6 كليات وهي: التربية، الآداب، العلوم، الهندسة والبترول، العلوم الإدارية، العلوم الحياتية، حيث بدأ الاقبال ضعيفا في ساعات الصباح الأولى وازداد في فترة الظهيرة وبعدها مع اقتراب إغلاق الصناديق، لاسيما في بعض الكليات التي حرص طلابها على المشاركة في عملية التصويت.
وفي كلية العلوم الإدارية أوضح رئيس لجنة الطلبة فواز الخاطر أن الإقبال كان جيدا، حيث صوت 350 طالبا من إجمالي 900 طالب بحلول الـ 11 صباحا.
وكشف الخاطر عن أنه تم حرمان طالب من التصويت بسبب تصويره ورقة الاقتراع بما يعد مخالفة للوائح الانتخابات المعمول بها في جامعة الكويت.
أما رئيسة لجنة الطالبات في كلية العلوم الإدارية مريم الرحماني فقالت ان اكثر من 200 طالبة شاركن في التصويت حتى الساعة 11 ونصف صباحا
ومن داخل كلية العلوم الحياتية، أوضحت رئيسة لجنة الطالبات لولوة الشاهين، أن 175 طالبة قمن بالتصويت حتى الساعة الـ 11:45 صباحا .
من جهته، أوضح رئيس لجنة الطلبة في كلية العلوم الحياتية فهد العتيبي ان 20 طالبا قاموا بالتصويت من اصل 238 طالبا حتى الساعة الـ 12 ظهرا.
وفي تصريح خاص من مشرف الانتخابات من الهيئة التنفيذية لموقع كليتي العلوم الإدارية والعلوم الحياتية طلال الحيان، أكد أن الأمور تسير بسلاسة ويسر منذ بدء اليوم الانتخابي، مشيدا بوعي طلبة وطالبات جامعة الكويت وحرصهم على المشاركة في التصويت، وهذا ما أكدته طوابير الطلاب أمام لجان الاقتراع للمشاركة في الانتخابات.
وبالانتقال إلى كلية العلوم، أشار رئيس لجنة الطلبة مشعل العتيبي، إلى أن هناك إقبالا كبيرا جدا من الطلبة على التصويت، حيث شارك حوالي 370 طالبا من أصل 1001 طالب حتى فترة الظهيرة.
أما رئيسة لجنة الطالبات في كلية العلوم منى الكندري، فأشادت بإقبال الطالبات على المشاركة في عملية الاقتراع، حيث بلغ عدد الطالبات اللواتي قمن بالتصويت حتى فترة الظهيرة حوالي 405 طالبات.
ومن كلية الهندسة والبترول، أكد رئيس لجنة الطلبة مشعل العبدالغفور أن الإقبال ممتاز على التصويت، حيث شارك حوالي 450 طالبا بالتصويت حتى الساعة 12:30 ظهرا.
أما رئيسة لجنة الطالبات في كلية الهندسة والبترول، فأشارت إلى مشاركة 500 طالبة حتى الساعة 12:40 ظهرا.
ومن داخل كلية الآداب أوضح رئيس لجنة الطلبة إبراهيم أبا الخيل ان 1165 طالب قاموا بالتصويت حتى الساعة 1 ظهرا. وفي لجنة الطالبات بكلية الآداب كشفت رئيسة اللجنة أسماء العوضي، عن ان 1356 قمن بالتصويت حتى فترة الظهيرة.
وفي ختام جولتنا في مدينة صباح السالم الجامعية من كلية التربية، أوضح رئيس لجنة الطلبة عمر الفضلي، أن عدد الطلبة الذين قاموا بالتصويت حتى الساعة الـ 1 ظهرا بلغ حوالي 465 طالبا.
الشويخ
في موقع الشويخ الذي يضم كليات العلوم الاجتماعية والحقوق كان الحضور متوسطا من قبل الطلاب والطالبات، حيث غابت معظم القوائم الطلابية عن الحضور وتواجدت المتنافستان القائمتان الائتلافية والمستقلة في كلية العلوم الإدارية والحقوق، مع غياب كامل للقائمة الإسلامية وحضور خجول للوسط، في حين عزف الكثير من الطلبة عن المشاركة والحضور، مفضلين حضور محاضراتهم على التصويت والمشاركة في انتخابات يكون الفارق فيها كبيرا لإحدى القوائم.
هذا، وقد غابت الشيلات الطلابية والهتافات أمام قاعات الاقتراع، وحرص الطلبة على التواجد أمام قاعات الاقتراع بكل صمت دون ترديد الأهازيج التي اعتاد عليها الطلبة كل عام.
كيفان
أما في موقع كيفان، والذي يضم الشريعة والدراسات الإسلامية، فلم تختلف الأجواء عن باقي الكليات، حيث كان الحضور خجولا نسبيا وفضلت القوائم التواجد في ساحات الكليات لتشجيع الطلبة على المشاركة والتصويت، والتي ابتعدت عن التنافس، وكأن النتائج محسومة بالنسبة للطلبة.
الجابرية
وفي موقع الجامعة بالجابرية والذي يضم الكليات الطلبة كانت الأجواء حماسية أكثر من باقي الكليات خاصة مع تركيز القائمة الائتلافية والوسط الديمقراطي بكلية الطب والتنافس القوي فيها مع اقتراب انتخابات الجمعيات الطلابية.
لقطات من الانتخابات
ـ خلت انتخابات العام الحالي من الشيلات والصيحات الانتخابية المتعارف عليها في اليوم الانتخابي.
ـ قام موظفو وموظفات الأمن والسلامة بمجهود كبير في تنظيم دخول وخروج الطلبة والطالبات إلى لجان الاقتراع «يعطيكم العافية».
ـ بذل أعضاء وعضوات الهيئة التنفيذية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت جهودا حثيثة طوال اليوم الانتخابي «عساكم عالقوة».
ـ شهد موقع الجامعة بالشدادية ازدحاما مروريا خانقا داخل الحرم الجامعي.
ـ شهدت المواقع الجامعية لافتات للقائمتين الائتلافية والمستقلة، في حين لوحظ عدم وجود لافتات للقائمة الإسلامية وقائمة الوسط الديمقراطي.

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