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بالفيديو العسعوسي حريصون على تنظيم الحملات الإنسانية للمساهمة في مخزون بنك الدم

9/24/2023 7:19:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
أكدت وكيلة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.مها العسعوسي ان الوزارة تحرص على تنظيم الحملات الإنسانية للمساهمة في مخزون بنك الدم.
وقالت خلال مشاركتها في حملة التبرع بالدم التي نظمتها إدارة العلاقات العامة في الوزارة بالتعاون مع محطة الدوحة الغربية ان عددا كبيرا من القياديين والموظفين شاركوا في الحملة بهدف المساهمة في الحملة كواجب وطني. ولفتت إلى ان عددا من المراجعين ايضا قاموا بالتبرع خلال الحملة التي تستمر لمدة يومين، موضحة ان التعاون بين الوزارة وبنك الدم ليس جديدا، مثنية على الجهود التي تقوم بها إدارة العلاقات العامة في هذا الشأن.
بدورها، قالت مديرة إدارة العلاقات العامة م.مها الهاجري ان الحملة تعتبر ضمن عمل الوزارة الإنساني، مثنية على التفاعل الذي أبداه موظفو الوزارة والقيادات مع هذه الحملة.
ولفتت إلى ان الوزارة تعمل مع بنك الدم على تأمين محزون يساعد في تلبية حاجات المرضى، مؤكدة ان الحملة مستمرة لمدة 4 أيام وستنتقل من مبنى الوزارة إلى محطة الدوحة الغربية.
من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة الانتهاء من دراسة الجدوى التي يعدها المستشار العالمي حول محطة الشقايا لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان المشروع مخصص لإنتاج نحو 4500 ميغاواط والمتوقع دخوله الخدمة في بداية عام 2027 كمرحلة أولى.

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