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بالفيديو الجارالله نأمل أن تحقق الطباعة الحيوية انفراجات كبيرة في عالم الطب بتوفير أنسجة وأعضاء بشرية

9/24/2023 7:19:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أعرب رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية د.محمد الجار الله أمس الأحد عن الأمل في أن تحقق (الطباعة الحيوية) انفراجات كبيرة في عالم الطب، حيث ستتيح هذه التكنولوجيا القدرة على طباعة أنسجة وأعضاء من الخلايا البشرية في المختبر بالشكل ذاته والوظيفة نفسها، كما تستخدم في علاج الأعضاء والخلايا والأنسجة المريضة لدى الإنسان، علاوة على تحسين الوظائف الحيوية لأعضاء الجسم وتعزيز القدرات الحيوية البشرية.
وأكد الجارالله في كلمة خلال حفل افتتاح الندوة الدولية «الطباعة الحيوية.. الفرص والتحديات من منظور إسلامي» التي تعقدها المنظمة على مدى يومين بمشاركة 15 دولة وأكثر من 400 مشارك، على أهمية الندوة والنقاش المطروح للوصول إلى الرأي الشرعي حول استخدام «الطباعة الحيوية» وللموازنة بين الفرص والتحديات والتقنية الطبية من ناحية والضوابط الأخلاقية والشرعية والقانونية من ناحية أخرى.
وبين أن هذه التكنولوجيا تستخدم لعلاج الأعضاء والخلايا والأنسجة المريضة وتحسين الوظائف الحيوية للأجهزة وتعزيز القدرات البشرية الأمر الذي قد يسهم في إنقاذ حياة الملايين.
وذكر ان «الطباعة الحيوية عملية بيولوجية متكاملة ونوع حديث من أنواع الطب التعويضي تستخدم مكونات الأنسجة وفرع متخصص من الطباعة ثلاثية الأبعاد وبذلك فهي تعتبر منصة لتصنيع وطباعة الأنسجة الحية والأعضاء البشرية». وأشار الجارالله إلى أن الطباعة الثلاثية نجحت في طباعة أجزاء من أنسجة الجلد وصوان الأذن الخارجية وأجزاء من نسيج الكبد إلا أن الطباعة الكاملة للأعضاء مازالت في طور الأبحاث مؤكدا ان العلماء يعملون حاليا على طباعة قلب بشري بحجم قلب الأرنب.
ولفت الى ان هدف الندوة هو تبادل الأفكار حول هذا الموضوع لتقديم الرعاية الصحية الأفضل للمرضى، مشيرا الى ان انعقادها هو للموازنة بين الفرص والتحديات والتقنية الطبية من ناحية والضوابط الأخلاقية والشرعية والقانونية من ناحية أخرى.
بدوره، ذكر مدير عام منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط د. أحمد المنظري ان «الطباعة الحيوية» مجال واسع ينطوي على أنسجة الخلايا والجزيئات الحيوية والذي شهد على استحداث أساليب للطباعة المباشرة للخلايا لافتا إلى ان زراعة الخلايا أو الأنسجة والأعضاء يمارس بشكل موسع في أنحاء العالم بما يسهم في إنقاذ الأرواح واستعادة الوظائف الأساسية. ولفت إلى أن المنظمة حثت الدول على تنفيذ المبادئ التوجيهية المعنية بزرع الخلايا والأنسجة والأعضاء البشرية وتعزيز التبرع الطوعي للأعضاء دون مقابل داعيا الدول الى مواصلة جمع وتحليل البيانات الوطنية عن ممارسات التبرع بالخلايا والأنسجة ومأمونيتها وأخلاقياتها.
ومن جهته، أكد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر د.نظير عياد أن «الطباعة الحيوية» لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي شددت على أهمية حفظ البدن وسلامته.
وأشار الى أن هذه التقنية ستمكن العلماء من إنتاج أعضاء وأنسجة بشرية ستساعد في طباعة الجلود لعلاج حالات الحروق العميقة وستقدم للعلماء في المختبرات نماذج حيوية لدراسة الأمراض والعمليات البيولوجية مضيفا أن هذا المجال يشهد بداية ثورة علمية في الطب البشري والذي يستلزم ضوابط محكمة وقانونا صارما حتى لا تقع انتهاكات في الاتجار بالخلايا والأجنة البشرية.
قيم الأمة الإسلامية وتشريعاتها قدوة للعالم
قال وزير الشؤون الدينية بالأردن سابقا عبد الناصر أبو البصل ان الأمة الإسلامية اليوم مطالبة بأن تكون قيمها وتشريعاتها أساسا لضبط حركة الحياة لافتا إلى أن عجلة التقدم العلمي توجب على الأمة أن تشارك في هذا المضمار وأن تتهيأ للمستجدات عبر تحديد الضوابط والأحكام الشرعية.
وشدد على ضرورة إدراج توصيات هذه الندوة على جدول أعمال مجمع الفقة الإسلامي الدولي في دورته المقبلة.
من جهتها قالت د. حنان سلطان أمين عام الجمعية السعودية للدراسات الطبية الفقهية ان «الطباعة الحيوية» ثلاثية الأبعاد للأنسجة والأعضاء البشرية تعد نواة علمية واعدة وتقنية رائدة وبإمكانها المساعدة في إنقاذ الأرواح وتطوير مجال البحوث والعلاجات الطبية.
ولفتت إلى ان هناك العديد من التحديات قبل إيجاد التقنية الفنية المناسبة لكل عضو ونجاح زراعة الأعضاء والأنسجة بعد طباعتها خاصة الأعضاء التناسلية إضافة الى العديد من التحديات من النواحي الدينية والأخلاقية والاجتماعية والقانونية.

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