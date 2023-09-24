الإعلام 42 وظيفة شاغرة لمراقب ورئيس قسم

علمت «الأنباء» أن وزارة الإعلام أعلنت عن توافر 42 وظيفة إشرافية شاغرة بمستوى مراقب ورئيس قسم، منها 34 وظيفة لمراقب و8 وظائف شاغرة لرئيس قسم. ويتم التقديم لشغل هذه الوظائف عبر الموقع الإلكتروني للوزارة اعتبارا من تاريخ غدا 25 سبتمبر 2023 وحتى 12 أكتوبر المقبل.

وستكون هذه الوظائف الإشرافية الشاغرة في مكتب الوزير ووكيل الوزارة وقطاع «الشؤون الإدارية والمالية» و«الإخبار والبرامج السياسية» و«الشؤون الهـنـدسـية» و«الصحافة والنـشـر والـمطبوعات» و«الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد» و«الإذاعة» و«الشؤون القانونية» و«التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية».

وحددت الوزارة شروطا يجب ان يكون مستوفيا لها المتقدم لهذه الوظائف منها الحصول على مؤهل جامعي تخصصي أو دبلوم تخصصي أو دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين بعد الثانوية، وخبرة فعلية في مجال العمل لا تقل عن 6 سنوات لرئاسة قسم و8 سنوات لمراقب لحملة المؤهل الجامعي التخصصي، تضاف 4 سنوات لحملة الدبلوم.

وأن يكون المتقدم حاصلا على تقديرين امتياز في السنتين الأخيرتين قبل الترشح، وأن يكون قد أمضى بالوزارة مدة سنتين ميلاديتين كاملتين على الأقل قبل ترشيحه، وألا يكون قد وقعت على الموظف المتقدم عقوبة تأديبية من العقوبات المنصوص عليها في المادة 60 من نظام الخدمة المدنية ما لم يكن قد مضى على العقوبة المدة المحددة في المادة 68 من نظام الخدمة المدنية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.

من جانب آخر، تطرح وزارة الإعلام ممارسة لتوريد وتركيب إنارة في مبنى الإذاعة في الوزارة طبقا لشروط ومواصفات فنية وآخر موعد لتسليم العطاء يوم 8 أكتوبر المقبل.

وتعقد الوزارة اجتماعا تمهيديا يوم 27 الجاري بمكتب الوكيل المساعد للشؤون الهندسية في مجمع الإعلام للرد على الاستفسارات الخاصة بالممارسة.

ويستـثـنى أصحاب الـمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم المقررة لشراء وثائق الممارسة ويجب على أصحاب تلك المشروعات الراغبين في التقدم للممارسة ان يرفق مع عطائه شهادة سارية صادرة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة متضمنة اعتماده كمشروع صغير او متوسط لديه.