بدء التدشين التجريبي لنظام تواصل على تطبيق سهل
التاريخ
9/24/2023 7:19:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي بدء التدشين التجريبي لنظام «تواصل» المتوافر في تطبيق «سهل» والذي يقدم خدمات «الاقتراحات والاستفسارات والشكاوى» لجميع الوزارات والجهات الحكومية.
وذكر العجمي في منشور على حساب مركز التواصل الحكومي على منصة «اكس» أن نظام «تواصل» يسهم بعملية التحول الإلكتروني الحكومي للتسهيل على المواطنين والمقيمين إيصال الاقتراح والشكاوى بشكل مباشر للقياديين.
MENAFN24092023000130011022ID1107131466
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.