الخالد التعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وتطبيق القانون على الجميع

حل مشكلات الازدحامات المرورية أولاً بأول والانتشار الواسع لدوريات المرور على جميع الطرق



وجه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد باستمرار الحملات الأمنية على المخالفين والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وتطبيق القانون على الجميع.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي ان ذلك جاء خلال ترؤس الشيخ طلال الخالد اجتماعا أمنيا مع عدد من الوكلاء المساعدين، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس.

ودعا الشيخ طلال الخالد خلال الاجتماع إلى حل مشكلات الازدحامات المرورية أولا بأول والانتشار الواسع لدوريات المرور على جميع الطرق الرئيسية والفرعية ومراجعة التقاطعات لتحقيق الانسيابية المرورية والحزم في مواجهة أي سلوكيات خاطئة وتكثيف الحملات التوعوية لتعزيز الثقافة المرورية والالتزام بقانون المرور وترسيخ المبادئ والقيم والولاء للوطن.

وأعرب عن تقديره للجهود الحثيثة التي يقوم بها كل قطاع من قطاعات وزارة الداخلية متوجها بعدد من الملاحظات والتوجيهات لتفعيل الإجراءات الكفيلة للتصدي لأي خروج عن القانون.

وأشار البيان إلى ان الشيخ طلال الخالد استمع من وكيل وزارة الداخلية والوكلاء المساعدين الميدانيين إلى تقييم عن الحالة المرورية في أول أسبوع من العام الدراسي الجديد وآلية التعامل مع الاختناقات المرورية وخصوصا وقت الذروة لدخول وخروج الطلاب من والى المدارس والجامعات.

وأوضح ان الشيخ طلال الخالد اطلع أيضا على نتائج الحملات الأمنية والمرورية المكثفة التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية على المخالفين والخارجين على القانون.