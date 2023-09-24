الملا يستعجل تحسين الوضع الاجتماعي
التاريخ
9/24/2023 7:19:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز المطيري
قدم النائب د.بدر الملا للجنة التنسيقية أولوياته التشريعية لدور الانعقاد الثاني، والتي احتوت على قوانين تتعلق بالتنمية والإصلاح السياسي وتحسين الوضع الاجتماعي وحوكمة السلطة القضائية. واستعجل الملا «البديل الإستراتيجي» وتعديل الحد الأدنى للمتقاعدين وتعديل قانون التأمينات بما يكفل مساواة المؤمن عليهم وفق أحكام الباب الخامس بالالتزامات ذاتها للمؤمن عليهم وفق الأبواب الأخرى، وقانون السلطة القضائية وتعديل قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، وتعديل قانون الانتخاب (خمس دوائر مع التصويت بصوتين) وقانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، وقانون إنشاء ميناء مبارك. كما قدم النائب ماجد المطيري للجنة ذاتها عددا من الأولويات لدور الانعقاد المقبل لإقرارها، منها ملف العفو والمهجرين والمتقاعدين والبديل الإستراتيجي والجمع بين الدراسة والوظيفة والطلبات الإسكانية والخدمات الصحية والتعليمية والأمنية للمناطق الجنوبية (استكمال الخدمات بالمنطقة الجنوبية) وقوانين رفاهية المواطن وتطوير الخدمات الصحية وتنويع مصادر الدخل للبلاد والتوظيف وتقليل فترة الانتظار ومراعاة احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم وزيادة العلاوة الاجتماعية وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة علاوة الأولاد من 50 إلى 100 دينار وتخفيض القرض الإسكاني من 10 إلى 5%.
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