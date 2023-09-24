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ولي العهد الصين تتبوأ مكانة مرموقة لدى المجتمع الدولي

9/24/2023 7:19:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عن أمله في أن تحقق الدورة الـ 19 للألعاب الأولمبية الآسيوية المقامة في هانغتشو بالصين الأهداف والرؤى المنشودة في تطوير الرياضة الآسيوية وتوثيق أواصر التعاون وبث السلام والمحبة بين دول المنطقة.
وثمن سموه، في برقية شكر بعث بها إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ نجاح الاستضافة وحفل الافتتاح الذي تميز بالإبداع عبر عروض فنية استعراضية مبهرة وتقنيات تكنولوجية متطورة أثارت إعجاب الجميع، مشيدا سموه بالحرص على توفير أحدث المنشآت والمرافق الرياضية المتكاملة والخدمات اللوجستية وتهيئة أفضل الظروف من أجل التنافس الرياضي الشريف لدى المشاركين، ما يجسد المكانة المرموقة التي تتبوأها الصين لدى المجتمع الدولي. وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد قد عاد إلى أرض الوطن بعد زيارة ناجحة للصين توجت بتوقيع مذكرات تفاهم حول مشروعات حيوية.

  • ولي العهد: نأمل أن تحقق دورة الألعاب الأولمبية الأهداف المنشودة في تطوير الرياضة الآسيوية وبث السلام والمحبة بين دول المنطقة

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