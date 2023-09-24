ولي العهد الصين تتبوأ مكانة مرموقة لدى المجتمع الدولي

ولي العهد الصين تتبوأ مكانة مرموقة لدى المجتمع الدولي
التاريخ
9/24/2023 7:19:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عن أمله في أن تحقق الدورة الـ 19 للألعاب الأولمبية الآسيوية المقامة في هانغتشو بالصين الأهداف والرؤى المنشودة في تطوير الرياضة الآسيوية وتوثيق أواصر التعاون وبث السلام والمحبة بين دول المنطقة.
وثمن سموه، في برقية شكر بعث بها إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ نجاح الاستضافة وحفل الافتتاح الذي تميز بالإبداع عبر عروض فنية استعراضية مبهرة وتقنيات تكنولوجية متطورة أثارت إعجاب الجميع، مشيدا سموه بالحرص على توفير أحدث المنشآت والمرافق الرياضية المتكاملة والخدمات اللوجستية وتهيئة أفضل الظروف من أجل التنافس الرياضي الشريف لدى المشاركين، ما يجسد المكانة المرموقة التي تتبوأها الصين لدى المجتمع الدولي. وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد قد عاد إلى أرض الوطن بعد زيارة ناجحة للصين توجت بتوقيع مذكرات تفاهم حول مشروعات حيوية.
ولي العهد: نأمل أن تحقق دورة الألعاب الأولمبية الأهداف المنشودة في تطوير الرياضة الآسيوية وبث السلام والمحبة بين دول المنطقة
MENAFN24092023000130011022ID1107131463
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.