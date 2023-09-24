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الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيّرة أوكرانية في سماء مقاطعة كورسك الروسية

9/24/2023 7:13:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة لنظام كييف مهاجمة أهداف على الأراضي الروسية باستخدام طائرة مسيّرة، ودمرتها منظومات الدفاع الجوي الروسية في سماء مقاطعة كورسك الروسية.

وقالت الوزارة: "حوالي الساعة 20:30 بتوقيت موسكو في 24 سبتمبر، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة. حيث رصدتها منظومات الدفاع الجوي ودمرتها فوق أراضي مقاطعة كورسك".
وأفاد حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، في وقت سابق من اليوم الأحد بأن طائرة مسيّرة أوكرانية هاجمت مبنى إداريا في مدينة كورسك اليوم الأحد، مخلفة إضرارا طفيفة.

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