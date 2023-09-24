الأمن العام : العثور على جثة مواطن بمنطقة حرجية

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة الكرك مساء اليوم حول العثور على جثة شخص ثلاثيني في منطقة حرجية بمنطقة المنشية . وقال مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري ان المجموعات الأمنية تحركت إلى الموقع وباشرت تحقيقاتها في الحادثة وتم تحويل الجثة إلى مستشفى الكرك الحكومي والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

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