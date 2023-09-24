الأمن العام : العثور على جثة مواطن بمنطقة حرجية

الأمن العام : العثور على جثة مواطن بمنطقة حرجية
التاريخ
9/24/2023 7:13:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري-مجدي الباطية
ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة الكرك مساء اليوم حول العثور على جثة شخص ثلاثيني في منطقة حرجية بمنطقة المنشية .
وقال مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري ان المجموعات الأمنية تحركت إلى الموقع وباشرت تحقيقاتها في الحادثة وتم تحويل الجثة إلى مستشفى الكرك الحكومي والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.
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