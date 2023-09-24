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فوتشيتش يعلن مقتل ثلاثة صرب على يد شرطة كوسوفو

9/24/2023 7:13:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن الشرطة في كوسوفو قتلت ثلاثة صربيين وأصابت اثنين آخرين بجروح خطيرة.
وقال فوتشيتش خلال مؤتمر صحفي: "بحسب معلوماتنا، قُتل ثلاثة صرب من كوسوفو وميتوهيا. اثنان منهما باستخدام أسلحة قناصة من مسافة بعيدة. ولم يكن هناك سبب لقتلهم. وأصيب اثنان بجروح خطيرة. وهناك احتمال أن يكون شخص رابع قد قُتل".

في وقت سابق، أفادت سلطات "جمهورية كوسوفو"، بمقتل شرطي وجرح آخر في ساعة مبكرة من صباح الأحد في شمال كوسوفو، في هجوم مسلح على دورية بالقرب من الحدود مع صربيا.
ونشر رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، صورا مع مسلحين ملثمين، في إشارة إلى أنهم نفذوا عملية لمهاجمة شرطة كوسوفو بدعم من السلطات الصربية.
ومنذ نهاية مايو، نظم صرب كوسوفو احتجاجات في بلديات شمال الإقليم بعد محاولة السلطات في بريشتينا تعيين رؤساء بلديات ألبان في أعقاب نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في 23 أبريل في المنطقة، والتي قاطعها الصرب المحليون.

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