ناسا تعلن هبوط مركبتها الفضائية محملة بكوب من غبار كويكب بينو



وأشار غانم في تصريحات اليوم، إلى أن الجولة التفاوضية التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 أيلول بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن الترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الإفتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.



ولفت الى أن الوفد المصري يسعى في التفاوض الى الوصول لاتفاق ملزم قانوناً على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيوبية المعلنة.