الأمن : 9 إصابات بمشاجرة جماعية في اربد

الأمن : 9 إصابات بمشاجرة جماعية في اربد
التاريخ
9/24/2023 7:13:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- مجدي الباطية
وقعت مشاجرة جماعية في منطقة الصريح بمحافظة اربد جميع المشاركين فيها من جنسية (عربية)
.
وقال مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري أنه قد نتج عن المشاجرة ٩ إصابات بواسطة (اداة حادة) ووصفت حالتهم بالمتوسطة.
واضاف المصدر انه قد تم اسعافهم الى مستشفى الملك المؤسس ولم يتم تقديم اي شكوى رسمية لغاية الأن.
MENAFN24092023000208011052ID1107131439
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.