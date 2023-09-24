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عمان تحتضن قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني الاثنين

9/24/2023 7:13:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تحتضن العاصمة عمّان غدا الاثنين قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني (DOT CYBER SUMMIT) تحت رعاية ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله.
الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج" نضال البيطار قال في حديثه لبرنامج الأحد الاقتصادي الذي يبث على قناة "المملكة" إن القمة ستجمع خبرات كبيرة من الأردن ومختلف الدول العربية.
وأشار إلى أنه يعمل في الأردن نحو 50 شركة بتخصص الأمن السيبراني.
وتحدث عن شراكة مع الصندوق الأردني للريادة لدعم مشاريع الشباب بمجال الأمن السيبراني، مشيرا إلى أن شركات الخدمات الحيوية بحاجة إلى مزيد من التوعية في مجال الأمن السيبراني.
المختص بمجال الأمن السيبراني سمير أبو طاحون قال خلال البرنامج، إن الأردن كان سباقا بطرح مفاهيم الأمن السيبراني على مختلف المستويات.
وفي حديثه عن القمة قال أبو طاحون، إن وجود الخبراء في قمة الأمن السيبراني سيرفع من الاستثمار في هذا المجال.
وقال، إن خط الدفاع الأول في الأمن السيبراني هو المعلومات والمعرفة من خلال التوعية.
وأضاف أبو طاحون أن الشركات المتخصصة بالأمن السيبراني في الأردن لا تزال قليلة.
ولفت أبو طاحون إلى أن من أكثر القطاعات المتضررة في الأردن هي القطاعات الصحية والطاقة والمالية.
وقال المركز الوطني للأمن السيبراني، في وقت سابق برده على استفسارات "المملكة" إن القمة ستشهد مشاركة نحو 500 شخص من دول عدة.

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