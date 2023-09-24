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بولندا تتهم شولتس بالتدخل في شؤونها الداخلية

9/24/2023 7:13:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اتهم وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، المستشار الألماني أولاف شولتس، بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية بسبب انتقاداته لوارسو على خلفية فضيحة الانتهاكات المتعلقة بإصدار التأشيرات.
وقال راو على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "التصريح الأخير للمستشار الألماني أولاف شولتس ينتهك مبادئ المساواة في السيادة بين الدول التي تقوم عليها علاقات حسن الجوار والتعاون الودي مع بولندا والتي أعلنتها الحكومة الألمانية في اتفاقية عام 1991 مع وارسو. ومن الواضح أن اختصاص المستشار الألماني لا علاقة له بالمحاكمة الجارية في بولندا".

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