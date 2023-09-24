بولندا تتهم شولتس بالتدخل في شؤونها الداخلية

بولندا تتهم شولتس بالتدخل في شؤونها الداخلية
التاريخ
9/24/2023 7:13:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- اتهم وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، المستشار الألماني أولاف شولتس، بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية بسبب انتقاداته لوارسو على خلفية فضيحة الانتهاكات المتعلقة بإصدار التأشيرات.
وقال راو على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "التصريح الأخير للمستشار الألماني أولاف شولتس ينتهك مبادئ المساواة في السيادة بين الدول التي تقوم عليها علاقات حسن الجوار والتعاون الودي مع بولندا والتي أعلنتها الحكومة الألمانية في اتفاقية عام 1991 مع وارسو. ومن الواضح أن اختصاص المستشار الألماني لا علاقة له بالمحاكمة الجارية في بولندا".
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