ورشة حول صناعة مواد التجميل وتسويقها بالرصيفة
التاريخ
9/24/2023 7:13:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون وبالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة الزرقاء، اليوم الأحد، ورشة عمل تحت عنوان صناعة وإنتاج مواد التجميل وفن تسويقها.
وتحدث رئيس المنتدى محمود الصالح عن أهمية إدماج مثل هذه الورشات العلمية والتعليمية ضمن الأنشطة الثقافية التي يختص بها المنتدى وبهدف إثراء الحركة الثقافية للمجتمع المحلي وتقديم نوع من الخدمة المجتمعية له.
وأضاف أن سيدات المجتمع المحلي مطالبات بالمشاركة في العمل والإنتاج خاصة في مدينة الرصيفة التي تعاني من كثافة سكانية عالية جدا وشح في فرص العمل وعليه يجب على السيدات تأسيس أعمال خاصة بهن من المنزل أو مشاغل صغيرة تساعدهن في توفير فرص عمل مهنية تدر لهن ولعائلاتهن دخلا أضافيا.
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