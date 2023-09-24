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ورشة حول صناعة مواد التجميل وتسويقها بالرصيفة

9/24/2023 7:13:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون وبالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة الزرقاء، اليوم الأحد، ورشة عمل تحت عنوان صناعة وإنتاج مواد التجميل وفن تسويقها.


وتحدث رئيس المنتدى محمود الصالح عن أهمية إدماج مثل هذه الورشات العلمية والتعليمية ضمن الأنشطة الثقافية التي يختص بها المنتدى وبهدف إثراء الحركة الثقافية للمجتمع المحلي وتقديم نوع من الخدمة المجتمعية له.


وأضاف أن سيدات المجتمع المحلي مطالبات بالمشاركة في العمل والإنتاج خاصة في مدينة الرصيفة التي تعاني من كثافة سكانية عالية جدا وشح في فرص العمل وعليه يجب على السيدات تأسيس أعمال خاصة بهن من المنزل أو مشاغل صغيرة تساعدهن في توفير فرص عمل مهنية تدر لهن ولعائلاتهن دخلا أضافيا.

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