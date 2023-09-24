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عن بشر ليسوا ببشر

9/24/2023 7:11:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شخص‭ ‬أعرفه‭ ‬وتربطني‭ ‬به‭ ‬علاقة‭ ‬رحم،‭ ‬رزقه‭ ‬الله‭ ‬بثلاث‭ ‬بنات‭ ‬‮«‬ورا‭ ‬بعض‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬الواحدة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى،‭ ‬فأحزنه‭ ‬ذلك‭ ‬كثيرا،‭ ‬وفي‭ ‬المرة‭ ‬الرابعة‭ ‬أبلغوه‭ ‬بأن‭ ‬زوجته‭ ‬رزقت‭ ‬بنتاً،‭ ‬فقال‭ ‬إن‭ ‬زوجته‭ ‬‮«‬نحس‭ ‬وما‭ ‬فيها‭ ‬خير‮»‬‭ ‬‮«‬ثم‭ ‬جاء‭ ‬الطفل‭ ‬الخامس،‭ ‬وكان‭..... ‬بالضبط،‭ ‬والسادس‭ ‬بنتاً‭ ‬سوداء‭ ‬كالأبنوس،‭ ‬فاعتزل‭ ‬صاحبنا‭ ‬الناس‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬‮«‬يهنئه‮»‬‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬بالمولودة،‭ ‬وجلس‭ ‬يردد‭: ‬اللهم‭ ‬لا‭ ‬اعتراض‭ ‬في‭ ‬حكمك،‭ ‬وكان‭ ‬يقولها‭ ‬كمن‭ ‬أصابته‭ ‬مصيبة،‭ ‬ولم‭ ‬أره‭ ‬مبتسماً‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬جاء‭ ‬المولود‭ ‬السابع‭ ‬ولداً‭ ‬ثم‭ ‬جاء‭ ‬الثامن‭ ‬ولداً،‭ ‬فانفشخت‭ ‬أساريره‭ ‬وصار‭ ‬يمشي‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬مرحا‭ ‬متبخترا،‭ ‬وكيف‭ ‬لا،‭ ‬ولسان‭ ‬حاله‭ ‬يقول‭: ‬صبرت‭ ‬ونلت‭!
‬صبر‭ ‬على‭ ‬ست‭ ‬بنات‭ (‬وكان‭ ‬يعتبر‭ ‬ذاك‭ ‬محنة‭ ‬وابتلاء‭) ‬ثم‭ ‬أكرمه‭ ‬الله‭ ‬بولدين،‭ ‬وأحس‭ ‬عندها‭ ‬فقط‭ ‬بأنه‭ ‬صار‭ ‬رجلا‭ ‬لأنه‭ ‬‮«‬أبو‭ ‬أولاد‮»‬‭.‬

ودارت‭ ‬الأيام‭ ‬وكبر‭ ‬العيال‭ ‬وكبر‭ ‬معهم‭ ‬أبو‭ ‬العيال،‭ ‬فإذا‭ ‬بي‭ ‬أسمعه‭ ‬ذات‭ ‬يوم‭ ‬يقول‭: ‬مش‭ ‬عارف‭ ‬كنت‭ ‬أعمل‭ ‬إيه‭ ‬بدون‭ ‬بناتي‭ ‬هؤلاء،‭ ‬وعلمت‭ ‬منه‭ ‬إنهن‭ ‬صرن‭ ‬ناجحات‭ ‬وعلى‭ ‬قدر‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المسؤولية،‭ ‬نجحن‭ ‬في‭ ‬الدراسة،‭ ‬وصرن‭ ‬ربات‭ ‬بيوت‭ ‬ماهرات،‭ ‬ثم‭ ‬تزوجن‭ ‬الواحدة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى،‭ ‬وملأت‭ ‬ضحكات‭ ‬وصرخات‭ ‬الأحفاد‭ ‬البيت‭ ‬بالبهجة‭ ‬والمرح،‭ ‬وصار‭ ‬يحكي‭ ‬في‭ ‬المجالس‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭ ‬كيف‭ ‬أن‭ ‬آخر‭ ‬بناته،‭ ‬والتي‭ ‬جعله‭ ‬مولدها‭ ‬يحسب‭ ‬أنه‭ ‬تعيس‭ ‬الحظ‭ ‬لأنه‭ ‬أب‭ ‬لست‭ ‬بنات،‭ ‬حتى‭ ‬اعتزل‭ ‬الناس،‭ ‬صارت‭ ‬سائقه‭ ‬الخصوصي،‭ ‬توصله‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬وتساعده‭ ‬في‭ ‬تصريف‭ ‬شؤون‭ ‬عمله‭ ‬وبيته،‭ ‬بل‭ ‬وتتحمل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬نفقات‭ ‬بيت‭ ‬العائلة‭. ‬تذكرت‭ ‬صديقي‭ ‬وبناته‭ ‬وأنا‭ ‬أقرأ‭ ‬حكاية‭ ‬ذلك‭ ‬الوحش‭ ‬من‭ ‬سوهاج‭ ‬في‭ ‬صعيد‭ ‬مصر،‭ ‬الذي‭ ‬رزق‭ ‬سبع‭ ‬بنات‭ ‬ورأى‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مصيبة‭ ‬وفضيحة،‭ ‬فذبح‭ ‬خمسا‭ ‬منهن‭ ‬وهن‭ ‬نائمات،‭ ‬ونجت‭ ‬اثنتان‭ ‬من‭ ‬الموت‭ ‬بأعجوبة،‭ ‬وبرر‭ ‬جريمته‭ ‬بأنه‭ ‬أراد‭ ‬الانتقام‭ ‬من‭ ‬زوجته،‭ ‬لأنها‭ ‬لا‭ ‬تنجب‭ ‬سوى‭ ‬البنات‭.
‬الغريب‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ - ‬والذي‭ ‬إذا‭ ‬وصفته‭ ‬بالحيوان‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬الحيوانات‭ ‬أن‭ ‬تحتج‭ ‬على‭ ‬‮«‬الإساءة‮»‬‭ - ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬أمام‭ ‬المحمة‭ ‬مدعياً‭ ‬أنه‭ ‬يعاني‭ ‬نوبات‭ ‬جنون،‭ ‬بمنطق‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يرزق‭ ‬بسبع‭ ‬بنات،‭ ‬لابد‭ ‬وأن‭ ‬يفقد‭ ‬قواه‭ ‬العقلية،‭ ‬وأنه‭ ‬بالتالي‭ ‬لا‭ ‬يستحق‭ ‬الحكم‭ ‬بالإعدام،‭ ‬ولكن‭ ‬جيرانه‭ ‬شهدوا‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬دائماً‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬قواه‭ ‬العقلية‭ ‬بل‭ ‬أثبت‭ ‬الأطباء‭ ‬النفسانيون‭ ‬أنه‭ ‬مدرك‭ ‬لما‭ ‬فعله‭ ‬عامداً‭ ‬ويعي‭ ‬عاقبة‭ ‬الأمر،‭ ‬‮«‬أجمل‮»‬‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الحكاية‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬نال‭ ‬حكما‭ ‬بالإعدام،‭ ‬ولكن‭ ‬المؤسف‭ ‬أن‭ ‬إنساناً‭ ‬يقتل‭ ‬خمسة‭ ‬أرواح‭ ‬من‭ ‬صلبه‭ ‬أو‭ ‬صلب‭ ‬غيره‭ ‬يعدم‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭.‬

ومررت‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬حياتي‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬يُعتبر‭ ‬وصفهم‭ ‬بالبهائم‭ ‬انتقاصاً‭ ‬من‭ ‬قدر‭ ‬البهائم‭: ‬طلقت‭ ‬المَرّة‭ ‬لأنها‭ ‬جابت‭ ‬بنتين‭!
‬لا‭ ‬ينفع‭ ‬مع‭ ‬شخص‭ ‬كهذا‭ ‬أن‭ ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬تلك‭ ‬الزوجة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الزوجات‭ ‬لسن‭ ‬مسؤولات‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬جنس‭ ‬الجنين،‭ ‬وأنه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬الزوجة‭/ ‬الزوجات‭ ‬الجديدات‭ ‬لن‭ ‬ينجبن‭ ‬طابورا‭ ‬من‭ ‬البنات‭!
‬طبعاً‭ ‬لا‭ ‬تحاول‭ ‬أن‭ ‬تسأله‭ ‬السؤال‭ ‬البديهي‭ ‬البسيط‭: ‬ما‭ ‬لهن‭ ‬البنات؟‭
‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬وجهت‭ ‬السؤال‭ ‬إليَّ‭ ‬فإنني‭ ‬أقول‭ ‬أن‭ ‬الله‭ ‬أكرمني‭ ‬ببنتين،‭ ‬وولدين،‭ ‬وجميعهم‭ ‬مصدر‭ ‬سعادتي،‭ ‬وهمي‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬أسعدهم،‭ ‬ولكنني‭ ‬أعلنها‭ ‬على‭ ‬رؤوس‭ ‬الأشهاد‭: ‬أنا‭ ‬منحاز‭ ‬للبنتين‭ ‬وأكرس‭ ‬لهما‭ ‬معظم‭ ‬وقتي،‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬لجهة‭ ‬الإرشاد‭ ‬أو‭ ‬المساعدة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬أو‭ ‬لجهة‭ ‬الأنس‭ ‬والفرفشة‭.
‬وأعرف‭ ‬أنهما‭ ‬تواجهان‭ ‬مجتمعاً‭ ‬ظالماً‭ ‬فيه‭ ‬الكثيرون‭ ‬الذين‭ ‬يعتبرون‭ ‬المرأة‭ ‬‮«‬مشروع‭ ‬كارثة‮»‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإنني‭ ‬أسلحهما‭ ‬كي‭ ‬تكونا‭ ‬مشروع‭ ‬آدميتين‭ ‬صالحتين‭ ‬وناجحتين‭ ‬وفالحتين‭ ‬وقويتي‭ ‬الشخصية،‭ ‬ولو‭ ‬تعرضت‭ ‬إحداهما‭ ‬لشكة‭ ‬دبوس‭ ‬يدمي‭ ‬قلبي‭ ‬ألما،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإنني‭ ‬أعتبر‭ ‬من‭ ‬يؤذي‭ ‬أحد‭ ‬عياله‭ ‬لأي‭ ‬سبب‭ ‬من‭ ‬الطبقة‭ ‬الدنيا‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الحيوان،‭ ‬ولا‭ ‬أجد‭ ‬وصفا‭ ‬مناسبا‭ ‬لأطلقه‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يقتل‭ ‬ابنه‭ ‬او‭ ‬بنته‭ ‬لأي‭ ‬سبب‭ ‬من‭ ‬الأسباب،‭ ‬سوى‭ ‬أنه‭ ‬دون‭ ‬الحيوانات‭ ‬مرتبة‭.‬

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