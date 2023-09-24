Monday, 25 September 2023 03:16 GMT

السعودية من عام إلى عام!

9/24/2023 7:11:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬وأنت‭ ‬تراقب‭ ‬التغيرات‭ ‬والإنجازات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬تشعر‭ ‬أن‭ ‬الزمن‭ ‬يتقافز‭ ‬حول‭ ‬نفسه‭ ‬متسارعًا‭ ‬بين‭ ‬إنجاز‭ ‬وآخر‭!‬،‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬تسجل‭ ‬مقياسًا‭ ‬عالميا‭ ‬للسعودية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والسياسة‭ ‬ذات‭ ‬البُعد‭ ‬والعمق‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬التحولاّت‭! ‬إلى‭ ‬الآفاق‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتوقف،‭ ‬وتتجاوز‭ ‬حتى‭ ‬الخطوط‭ ‬المرسومة‭! ‬إلى‭ ‬المجالات‭ ‬الرياضية‭ ‬والسياحية‭ ‬والثقافية،‭ ‬وفتح‭ ‬الباب‭ ‬واسعًا‭ ‬أمام‭ ‬الشباب‭ ‬والمرأة،‭ ‬حيث‭ ‬معدّل‭ ‬البطالة‭ ‬انخفض‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬إلى‭ ‬8 % ‭ ‬لإشراك‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬القائمة،‭ ‬وحيث‭ ‬مشاركات‭ ‬المرأة‭ ‬تمتدّ‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬المهمة‭ ‬وصنع‭ ‬القرار‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬مجال‭ ‬كانت‭ ‬تراه‭ ‬قبل‭ ‬عقود‭ ‬حلمًا‭ ‬من‭ ‬الأحلام‭! ‬إلى‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬نسبتها‭ ‬حسب‭ ‬الإحصائيات‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬الـ35 % ‭ ‬اليوم‭! ‬وكما‭ ‬قال‭ ‬الأمير‭ ‬‮«‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‮»‬‭ ‬لمحاوره‭ ‬من‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭: ‬‮«‬السعودية‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬أعظم‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القرن،‭ ‬والأسرع‭ ‬نموّاً‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات،‭ ‬ولقد‭ ‬استطعنا‭ ‬تحويل‭ ‬التحديات‭ ‬إلى‭ ‬فرص‭ ‬وإنجازات‭ ‬والأحلام‭ ‬إلى‭ ‬حقائق‭ ‬ونجاحات‮»‬‭ ‬قال‭ ‬ذلك‭ ‬بثقة‭ ‬وهو‭ ‬يدعم‭ ‬كلامه‭ ‬بالأرقام‭ ‬ويبين‭ ‬المكانة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنموية‭ ‬للسعودية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭! ‬

{ ‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬الـ‭ ‬93‭ ‬للسعودية‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬اعتباطًا‭ ‬اختيار‭ ‬عنوان‭ (‬نحلم‭ ‬ونحقق‭) ‬فالحلم‭ ‬السعودي‭ ‬يتخطى‭ ‬حاليًا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العربي‭ ‬والاقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬تأسيس‭ (‬رؤية‭ ‬عالمية‭ ‬جديدة‭) ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬وتتبنى‭ ‬ترسيخ‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬الشمولية،‭ ‬وتعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‭ ‬العالمي‭ ‬ككل،‭ ‬لأن‭ ‬السعودية‭ ‬تؤمن‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬2030‭ ‬أن‭ ‬الخير‭ ‬لابدّ‭ ‬أن‭ ‬يعمّ‭ ‬كل‭ ‬المنطقة‭ ‬ويمتّد‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭ ‬ككل‭! ‬وبذلك‭ ‬هي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ (‬رؤية‭ ‬مؤسساتية‭ ‬فاعلة‭) ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬دورها‭ ‬خليجيًا‭ ‬وعربيا‭ ‬وإقليميًا‭ ‬ودوليًا،‭ ‬سواء‭ ‬بالمبادرات‭ ‬أو‭ ‬التحالفات‭ ‬المتنوعة،‭ ‬مثلما‭ ‬ترسّخ‭ ‬دورها‭ ‬الإسلامي‭ ‬والخيري‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬لذلك‭ ‬هي‭ ‬أيضًا‭ ‬تسعى‭ ‬بتؤدة‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬نقطة‭ ‬الصفر‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأزمات‭! ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬جاء‭ ‬عقد‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬ومنه‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬وقد‭ ‬استقبلت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬وفد‭ ‬الحوثيين‭ ‬لإنهاء‭ ‬الأزمة‭ ‬اليمنية‭.‬

وبذات‭ ‬المنطلق‭ ‬للسعودية‭ ‬‮«‬الكبرى‭ ‬والعظمى‮»‬‭ ‬كما‭ ‬بات‭ ‬دارجًا‭ ‬تسميتها‭ ‬اليوم،‭ ‬هي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬التوازن‭ ‬في‭ ‬تحالفاتها‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى،‭ ‬وهي‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬بريكس‮»‬‭ ‬مثلما‭ ‬هي‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬العشرين‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬حضورها‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬خانة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تجاوزها‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬ودول‭ ‬العالم‭ ‬قاطبة‭!‬

{ ‭ ‬وبقدر‭ ‬ما‭ ‬تسعى‭ ‬القيادة‭ ‬السعودية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬الداخلية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أخذ‭ ‬فاصل‭ ‬راحة،‭ ‬فإنها‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬رؤيتها‭ ‬الإنسانية‭ ‬ومبادئها‭ ‬حول‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬العالمي،‭ ‬بما‭ ‬يؤكد‭ ‬مكانتها‭ ‬الرائدة‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬ثقلها‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والديني‭ ‬والحضاري‭ ‬والتاريخي‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬فأرض‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القرون‭ ‬الأخيرة‭ ‬الممالك‭ ‬السعودية‭ ‬وآخرها‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬‮«‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬العزيزة‭ ‬آل‭ ‬سعود‮»‬‭ ‬وامتدت‭ ‬عبر‭ ‬ملوكها‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الملك‭ ‬سلمان‮»‬‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬هي‭ ‬أرض‭ ‬زاخرة‭ ‬ببدايات‭ ‬التاريخ‭ ‬البشري‭ ‬ككل‭!‬

{ ‭ ‬حين‭ ‬يكون‭ ‬الحلم‭ ‬هو‭ ‬بداية‭ ‬التحققّ،‭ ‬فإن‭ ‬الحلم‭ ‬السعودي‭ ‬اليوم‭ ‬يمتدّ‭ ‬ليرسم‭ ‬صورة‭ ‬أخرى‭ ‬لمستقبل‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬قضايا‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬‮«‬القضية‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يشهد‭ ‬تاريخ‭ ‬المملكة‭ ‬ثبات‭ ‬مواقفها‭ ‬تجاه‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬ومبادرتها‭ ‬العربية‭ ‬2002،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعتبرها‭ ‬الأساس‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭! ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خدمة‭ ‬القضايا‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وهي‭ ‬تشرف‭ ‬على‭ ‬أقدس‭ ‬المقدسات‭ ‬الإسلامية‭ ‬‮«‬الحرمين‭ ‬الشريفين‮»‬‭ ‬والكعبة‭ ‬المشرفة،‭ ‬ودفاعها‭ ‬عن‭ ‬القيم‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الفوضى‭ ‬الأخلاقية‭ ‬التي‭ ‬تعمّ‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬المصدر‭ ‬الغربي‭! ‬حتى‭ ‬تحولت‭ ‬السعودية‭ ‬بمواقفها‭ ‬الثابتة‭ ‬ومبادئها‭ ‬وإنجازاتها‭ ‬ودفاعها‭ ‬عن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ومساندتها‭ ‬حين‭ ‬تواجه‭ ‬المخططات‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬وسند‭ ‬لكل‭ ‬بلد‭ ‬عربي‭ ‬يواجه‭ ‬أزمة‭ ‬حقيقية،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬حاضرها‭ ‬امتدادًا‭ ‬لموقعها‭ ‬التاريخي‭ ‬قبل‭ ‬الإسلام‭ ‬وبعد‭ ‬الإسلام‭ ‬كأرض‭ ‬الرسالة‭ ‬الإلهية‭ ‬للعرب‭ ‬وللبشرية‭ ‬كلها‭!‬

{ ‭ ‬هي‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تراهن‭ ‬على‭ ‬‮«‬الحلم‭ ‬والتحقق‮»‬‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬المكانة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والسياسية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بهما،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬حباها‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬ثروات‭ ‬وموارد،‭ ‬تديرها‭ ‬القيادة‭ ‬الشابة‭ ‬برؤية‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬الأمير‭ ‬‮«‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‮»‬،‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬مستحيل‭ ‬في‭ ‬الإنجاز‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬الرؤية‭ ‬واضحة‭ ‬والإرادة‭ ‬متوفرة‭ ‬والإمكانيات‭ ‬متاحة‭! ‬وهي‭ ‬‮«‬المعادلة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬خلف‭ ‬التطورات‭ ‬والإنجازات‭ ‬المتواصلة،‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬شكوى‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬هي‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الراحة‭ ‬والنوم‭!‬

وعبر‭ ‬العقود‭ ‬الطويلة‭ ‬حققت‭ ‬السعودية‭ ‬نجاحات‭ ‬كثيرة،‭ ‬وسمعة‭ ‬راسخة‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬السياسي‭ ‬والدبلوماسي‭ ‬كصاحبة‭ ‬قول‭ ‬وفعل‭!‬

مثلما‭ ‬حققت‭ ‬نموذجًا‭ ‬عربيًا‭ ‬وإسلاميا‭ ‬يروي‭ ‬أعظم‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الواحد‭ ‬والعشرين‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الداخلي‭ ‬أو‭ ‬الخارجي‭!‬

حفظ‭ ‬الله‭ ‬بلاد‭ ‬الحرمين‭ ‬وشعبها،‭ ‬وكل‭ ‬عام‭ ‬وهي‭ ‬بخير‭ ‬وسؤدد‭ ‬وعزّ،‭ ‬وأدام‭ ‬الله‭ ‬أعيادها‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬وأمان‭.‬

MENAFN24092023000055011008ID1107131427

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث