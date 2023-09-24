السعودية من عام إلى عام!

{ ‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬الـ‭ ‬93‭ ‬للسعودية‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬اعتباطًا‭ ‬اختيار‭ ‬عنوان‭ (‬نحلم‭ ‬ونحقق‭) ‬فالحلم‭ ‬السعودي‭ ‬يتخطى‭ ‬حاليًا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العربي‭ ‬والاقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬تأسيس‭ (‬رؤية‭ ‬عالمية‭ ‬جديدة‭) ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬وتتبنى‭ ‬ترسيخ‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬الشمولية،‭ ‬وتعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‭ ‬العالمي‭ ‬ككل،‭ ‬لأن‭ ‬السعودية‭ ‬تؤمن‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬2030‭ ‬أن‭ ‬الخير‭ ‬لابدّ‭ ‬أن‭ ‬يعمّ‭ ‬كل‭ ‬المنطقة‭ ‬ويمتّد‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭ ‬ككل‭! ‬وبذلك‭ ‬هي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ (‬رؤية‭ ‬مؤسساتية‭ ‬فاعلة‭) ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬دورها‭ ‬خليجيًا‭ ‬وعربيا‭ ‬وإقليميًا‭ ‬ودوليًا،‭ ‬سواء‭ ‬بالمبادرات‭ ‬أو‭ ‬التحالفات‭ ‬المتنوعة،‭ ‬مثلما‭ ‬ترسّخ‭ ‬دورها‭ ‬الإسلامي‭ ‬والخيري‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬لذلك‭ ‬هي‭ ‬أيضًا‭ ‬تسعى‭ ‬بتؤدة‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬نقطة‭ ‬الصفر‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأزمات‭! ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬جاء‭ ‬عقد‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬ومنه‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬وقد‭ ‬استقبلت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬وفد‭ ‬الحوثيين‭ ‬لإنهاء‭ ‬الأزمة‭ ‬اليمنية‭.‬

وبذات‭ ‬المنطلق‭ ‬للسعودية‭ ‬‮«‬الكبرى‭ ‬والعظمى‮»‬‭ ‬كما‭ ‬بات‭ ‬دارجًا‭ ‬تسميتها‭ ‬اليوم،‭ ‬هي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬التوازن‭ ‬في‭ ‬تحالفاتها‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى،‭ ‬وهي‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬بريكس‮»‬‭ ‬مثلما‭ ‬هي‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬العشرين‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬حضورها‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬خانة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تجاوزها‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬ودول‭ ‬العالم‭ ‬قاطبة‭!‬

{ ‭ ‬وبقدر‭ ‬ما‭ ‬تسعى‭ ‬القيادة‭ ‬السعودية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬الداخلية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أخذ‭ ‬فاصل‭ ‬راحة،‭ ‬فإنها‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬رؤيتها‭ ‬الإنسانية‭ ‬ومبادئها‭ ‬حول‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬العالمي،‭ ‬بما‭ ‬يؤكد‭ ‬مكانتها‭ ‬الرائدة‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬ثقلها‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والديني‭ ‬والحضاري‭ ‬والتاريخي‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬فأرض‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القرون‭ ‬الأخيرة‭ ‬الممالك‭ ‬السعودية‭ ‬وآخرها‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬‮«‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬العزيزة‭ ‬آل‭ ‬سعود‮»‬‭ ‬وامتدت‭ ‬عبر‭ ‬ملوكها‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الملك‭ ‬سلمان‮»‬‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬هي‭ ‬أرض‭ ‬زاخرة‭ ‬ببدايات‭ ‬التاريخ‭ ‬البشري‭ ‬ككل‭!‬

{ ‭ ‬حين‭ ‬يكون‭ ‬الحلم‭ ‬هو‭ ‬بداية‭ ‬التحققّ،‭ ‬فإن‭ ‬الحلم‭ ‬السعودي‭ ‬اليوم‭ ‬يمتدّ‭ ‬ليرسم‭ ‬صورة‭ ‬أخرى‭ ‬لمستقبل‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬قضايا‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬‮«‬القضية‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يشهد‭ ‬تاريخ‭ ‬المملكة‭ ‬ثبات‭ ‬مواقفها‭ ‬تجاه‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬ومبادرتها‭ ‬العربية‭ ‬2002،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعتبرها‭ ‬الأساس‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭! ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خدمة‭ ‬القضايا‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وهي‭ ‬تشرف‭ ‬على‭ ‬أقدس‭ ‬المقدسات‭ ‬الإسلامية‭ ‬‮«‬الحرمين‭ ‬الشريفين‮»‬‭ ‬والكعبة‭ ‬المشرفة،‭ ‬ودفاعها‭ ‬عن‭ ‬القيم‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الفوضى‭ ‬الأخلاقية‭ ‬التي‭ ‬تعمّ‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬المصدر‭ ‬الغربي‭! ‬حتى‭ ‬تحولت‭ ‬السعودية‭ ‬بمواقفها‭ ‬الثابتة‭ ‬ومبادئها‭ ‬وإنجازاتها‭ ‬ودفاعها‭ ‬عن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ومساندتها‭ ‬حين‭ ‬تواجه‭ ‬المخططات‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬وسند‭ ‬لكل‭ ‬بلد‭ ‬عربي‭ ‬يواجه‭ ‬أزمة‭ ‬حقيقية،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬حاضرها‭ ‬امتدادًا‭ ‬لموقعها‭ ‬التاريخي‭ ‬قبل‭ ‬الإسلام‭ ‬وبعد‭ ‬الإسلام‭ ‬كأرض‭ ‬الرسالة‭ ‬الإلهية‭ ‬للعرب‭ ‬وللبشرية‭ ‬كلها‭!‬

{ ‭ ‬هي‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تراهن‭ ‬على‭ ‬‮«‬الحلم‭ ‬والتحقق‮»‬‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬المكانة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والسياسية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بهما،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬حباها‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬ثروات‭ ‬وموارد،‭ ‬تديرها‭ ‬القيادة‭ ‬الشابة‭ ‬برؤية‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬الأمير‭ ‬‮«‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‮»‬،‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬مستحيل‭ ‬في‭ ‬الإنجاز‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬الرؤية‭ ‬واضحة‭ ‬والإرادة‭ ‬متوفرة‭ ‬والإمكانيات‭ ‬متاحة‭! ‬وهي‭ ‬‮«‬المعادلة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬خلف‭ ‬التطورات‭ ‬والإنجازات‭ ‬المتواصلة،‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬شكوى‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬هي‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الراحة‭ ‬والنوم‭!‬

وعبر‭ ‬العقود‭ ‬الطويلة‭ ‬حققت‭ ‬السعودية‭ ‬نجاحات‭ ‬كثيرة،‭ ‬وسمعة‭ ‬راسخة‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬السياسي‭ ‬والدبلوماسي‭ ‬كصاحبة‭ ‬قول‭ ‬وفعل‭!‬

مثلما‭ ‬حققت‭ ‬نموذجًا‭ ‬عربيًا‭ ‬وإسلاميا‭ ‬يروي‭ ‬أعظم‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الواحد‭ ‬والعشرين‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الداخلي‭ ‬أو‭ ‬الخارجي‭!‬

حفظ‭ ‬الله‭ ‬بلاد‭ ‬الحرمين‭ ‬وشعبها،‭ ‬وكل‭ ‬عام‭ ‬وهي‭ ‬بخير‭ ‬وسؤدد‭ ‬وعزّ،‭ ‬وأدام‭ ‬الله‭ ‬أعيادها‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬وأمان‭.‬