ما‭ ‬حكاية‭ ‬تكرار‭ ‬تعيين‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤقتة‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭..‬؟‭ ‬هل‭ ‬بسبب‭ ‬مخالفات‭ ‬وتجاوزات؟‭ ‬أم‭ ‬بسبب‭ ‬أخطاء‭ ‬إدارية‭ ‬وخلافات‭ ‬بين‭ ‬الأعضاء‭..‬؟‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬ينال‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬الدراسة‭ ‬والمراجعة‭.. ‬فالعالم‭ ‬يتقدم،‭ ‬وتعيينات‭ ‬المجالس‭ ‬المؤقتة‭ ‬ظاهرة‭ ‬غير‭ ‬حضارية،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬قانونية‭. ‬

السفير‭ ‬المصري‭ ‬ياسر‭ ‬شعبان‭:‬

في‭ ‬19‭ ‬نوفمبر‭ ‬2019‭ ‬استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬السفير‭ ‬ياسر‭ ‬شعبان‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬إلى‭ ‬جلالته‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماده،‭ ‬ونقل‭ ‬تحيات‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تشرفه‭ ‬بالعمل‭ ‬سفيراً‭ ‬لمصر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأكد‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وخاصةً‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬وغيرها،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالرعاية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬الجالية‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬وحكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬سيبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهده‭ ‬لتعزيز‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات،‭ ‬متمنيا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والرخاء‭.‬

واليوم‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬يبدأ‭ ‬السفير‭ ‬ياسر‭ ‬شعبان‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية،‭ ‬ليستكمل‭ ‬خدمة‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬آخر،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أدى‭ ‬واجبه‭ ‬ومسؤوليته‭ ‬بكل‭ ‬تفان‭ ‬وإخلاص،‭ ‬وأسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات،‭ ‬والمشاريع‭ ‬والمبادرات‭.‬

ميزة‭ ‬السفير‭ ‬ياسر‭ ‬شعبان‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تعيينه‭ ‬سفيرا‭ ‬فيها،‭ ‬وهو‭ ‬عارف‭ ‬بطبيعة‭ ‬العلاقات‭ ‬وخصوصيتها‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬ومصر،‭ ‬وحجم‭ ‬المكانة‭ ‬والاحترام‭ ‬والمودة‭ ‬لدى‭ ‬القيادة‭ ‬والشعب،‭ ‬وهو‭ ‬محب‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعاشق‭ ‬لها،‭ ‬ولطالما‭ ‬كانت‭ ‬مواقفه‭ ‬الشجاعة‭ ‬الداعمة‭ ‬للبحرين،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬موقف‭ ‬مصر‭ ‬العروبة‭ ‬والحضارة‭.‬

والسفير‭ ‬ياسر‭ ‬شعبان‭ ‬متابع‭ ‬وخبير‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬الإعلامي‭ ‬والصحفي‭ ‬البحريني،‭ ‬وكثيرا‭ ‬ما‭ ‬دارات‭ ‬بيننا‭ ‬اتصالات‭ ‬ولقاءات‭ ‬حول‭ ‬أي‭ ‬أمر‭ ‬كنا‭ ‬نكتبه‭ ‬عن‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وقد‭ ‬حظي‭ ‬بعلاقات‭ ‬طيبة‭ ‬مع‭ ‬الجميع،‭ ‬وكان‭ ‬حضوره‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬المتميز‭ ‬يؤكد‭ ‬دائما‭ ‬مكانة‭ ‬وثقل‭ ‬مصر،‭ ‬العربي‭ ‬والإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

ربما‭ ‬تكون‭ ‬اللقاءات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬السفير‭ ‬ياسر‭ ‬شعبان‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الآن‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬سفيرا‭ ‬لبلاده‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تأخذ‭ ‬الطابع‭ ‬البروتوكولي‭ ‬الرسمي،‭ ‬ولكنني‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬يشعر‭ ‬أنه‭ ‬يودع‭ ‬مواطنا‭ ‬بحرينيا‭ ‬عمل‭ ‬سفيرا‭ ‬لمصر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬شدة‭ ‬علاقاته‭ ‬الطيبة‭ ‬وخدماته‭ ‬الجليلة،‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬لصالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭. ‬

ومع‭ ‬تمنياتنا‭ ‬لسعادة‭ ‬السفير‭ ‬العزيز‭ ‬ياسر‭ ‬شعبان‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح،‭ ‬فإننا‭ ‬نقول‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ستظل‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬تحفظ‭ ‬له‭ ‬دوره‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬القدير‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭: ‬

إعلان‭ ‬جمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬لحصر‭ ‬جميع‭ ‬الأطباء‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بمختلف‭ ‬تخصصاتهم‭.. ‬بغية‭ ‬إيجاد‭ ‬الفرص‭ ‬التدريبية‭ ‬والوظيفية‭ ‬المناسبة،‭ ‬خطوة‭ ‬جيدة‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬متأخرة‭ ‬جدا‭.. ‬والأهم‭ ‬هو‭ ‬حل‭ ‬مسألة‭ ‬التوظيف‭.. ‬مع‭ ‬تمنياتنا‭ ‬للجمعية‭ ‬التوفيق‭.‬