السفير المصري ياسر شعبان
التاريخ
9/24/2023 7:11:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول السطر:
ما حكاية تكرار تعيين مجالس إدارة مؤقتة في مؤسسات المجتمع المدني..؟ هل بسبب مخالفات وتجاوزات؟ أم بسبب أخطاء إدارية وخلافات بين الأعضاء..؟ أتمنى أن ينال هذا الأمر الدراسة والمراجعة.. فالعالم يتقدم، وتعيينات المجالس المؤقتة ظاهرة غير حضارية، وإن كانت قانونية.
السفير المصري ياسر شعبان:
في 19 نوفمبر 2019 استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، الذي قدم إلى جلالته أوراق اعتماده، ونقل تحيات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأعرب عن تشرفه بالعمل سفيراً لمصر في مملكة البحرين، وأكد تطلعه إلى العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وخاصةً في مجالات التعاون الاقتصادية والاستثمارية وغيرها، كما أشاد بالرعاية التي تحظى بها الجالية المصرية من حضرة صاحب الجلالة وحكومة مملكة البحرين، مشيراً إلى المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لتعزيز هذه العلاقات على مختلف المستويات، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.
واليوم في سبتمبر 2023 يبدأ السفير ياسر شعبان العودة إلى وزارة الخارجية المصرية، ليستكمل خدمة بلاده في موقع آخر، بعد أن أدى واجبه ومسؤوليته بكل تفان وإخلاص، وأسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، والمشاريع والمبادرات.
ميزة السفير ياسر شعبان أنه كان يعمل في السفارة المصرية في مملكة البحرين قبل أن يتم تعيينه سفيرا فيها، وهو عارف بطبيعة العلاقات وخصوصيتها بين البحرين ومصر، وحجم المكانة والاحترام والمودة لدى القيادة والشعب، وهو محب لمملكة البحرين وعاشق لها، ولطالما كانت مواقفه الشجاعة الداعمة للبحرين، تماما كما هو موقف مصر العروبة والحضارة.
والسفير ياسر شعبان متابع وخبير في الشأن الإعلامي والصحفي البحريني، وكثيرا ما دارات بيننا اتصالات ولقاءات حول أي أمر كنا نكتبه عن جمهورية مصر العربية الشقيقة، وقد حظي بعلاقات طيبة مع الجميع، وكان حضوره الدبلوماسي المتميز يؤكد دائما مكانة وثقل مصر، العربي والإقليمي والدولي.
ربما تكون اللقاءات التي يقوم بها السفير ياسر شعبان مع المسؤولين في الدولة الآن بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده في مملكة البحرين تأخذ الطابع البروتوكولي الرسمي، ولكنني على ثقة أن الجميع يشعر أنه يودع مواطنا بحرينيا عمل سفيرا لمصر في مملكة البحرين، من شدة علاقاته الطيبة وخدماته الجليلة، التي قدمها لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
ومع تمنياتنا لسعادة السفير العزيز ياسر شعبان التوفيق والنجاح، فإننا نقول إن مملكة البحرين ستظل على الدوام تحفظ له دوره الدبلوماسي القدير.
آخر السطر:
إعلان جمعية الأطباء البحرينية تشكيل لجنة لحصر جميع الأطباء العاطلين عن العمل بمختلف تخصصاتهم.. بغية إيجاد الفرص التدريبية والوظيفية المناسبة، خطوة جيدة وإن كانت متأخرة جدا.. والأهم هو حل مسألة التوظيف.. مع تمنياتنا للجمعية التوفيق.
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